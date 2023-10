Le Congrès évite la fermeture du gouvernement grâce à un accord de dernière minute à court terme

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, et le représentant Tom Emmer, le whip de la majorité, se serrent la main après l’adoption par la Chambre d’une résolution continue de 45 jours le 30 septembre 2023 à Washington, DC. Crédit – Nathan Howard—Getty Images

une tournure dramatique des événements, la Chambre et le Sénat ont adopté samedi une mesure visant à prolonger le financement du gouvernement jusqu'à la mi-novembre, évitant ainsi une fermeture imminente du gouvernement quelques heures seulement avant la date limite. L'effort bipartite de dernière minute s'est apparemment concrétisé en quelques heures, après des mois de négociations au sein d'un Congrès divisé qui n'ont abouti à rien et une grande partie de Washington avait supposé qu'une fermeture imminente était presque certaine.

L’échec de l’adoption d’un projet de loi avant minuit aurait entraîné la quatrième fermeture du gouvernement au cours de la dernière décennie, affectant des centaines de milliers de travailleurs fédéraux et de sous-traitants du gouvernement qui n’auraient reçu aucun salaire jusqu’à ce qu’un accord soit conclu. Mais samedi après-midi, il est devenu clair que les deux parties travaillaient à un accord pour éviter ce scénario. Le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, qui a fait face à des réticences de la part de la faction d’extrême droite de son parti, a pris la décision surprenante de présenter un projet de loi provisoire, sachant qu’il ne pourrait l’adopter qu’avec le soutien de la plupart des démocrates de la chambre.

« Ce n’est pas grave si les Républicains et les Démocrates s’unissent pour faire ce qui est juste », a déclaré McCarthy samedi lorsqu’on lui a demandé si ses collègues républicains s’étaient engagés à l’évincer. « Si quelqu’un veut présenter une motion contre moi, présentez-la. Il doit y avoir un adulte dans la pièce. »

La mesure, qui prolonge le financement gouvernemental d’environ 45 jours et alloue 16 milliards de dollars aux secours en cas de catastrophe, a été adoptée par la Chambre par 335 voix contre 91. Notamment, le projet de loi manquait de financement pour l’Ukraine, à laquelle de nombreux républicains d’extrême droite s’opposent, et n’incluait pas de dispositions sur la sécurité des frontières que de nombreux républicains de la Chambre avaient qualifiées de prioritaires. Les législateurs se sont engagés à aborder les deux questions séparément.

Le spectacle rapide qui s’est déroulé au Capitole samedi était tout simplement captivant, avec un gouvernement fédéral fonctionnel en jeu, de manière précaire. Quelques heures seulement après que la Chambre a adopté la mesure, le Sénat a emboîté le pas, votant par 88 voix contre 9 pour envoyer le projet de loi au président Joe Biden, qui devrait le signer avant minuit.

Cette stratégie semble être un ultime effort de McCarthy pour démontrer que les Républicains s’efforcent de maintenir le gouvernement ouvert après que les dirigeants n’aient pas réussi à adopter leur propre version d’un projet de loi provisoire vendredi. Mais ce faisant, cela met en péril l’avenir politique de McCarthy alors qu’il est confronté aux menaces constantes de l’aile d’extrême droite de son parti, qui a promis de le retirer de la présidence s’il parvenait à un plan de financement avec le soutien des démocrates. McCarthy a décidé de mettre en jeu sa propre survie politique afin d’assurer le fonctionnement ininterrompu des agences fédérales.

Alors que les Républicains de la Chambre des représentants luttent pour gouverner avec une majorité mince de cinq sièges, la menace qui pèse sur le leadership de McCarthy vient directement du représentant de Floride Matt Gaetz et d’au moins quatre autres conservateurs de la ligne dure. « J’ai dit que la question de savoir si Kevin McCarthy devait ou non faire l’objet d’une motion de démission était entièrement sous son contrôle, car tout ce qu’il avait à faire était de se conformer à l’accord qu’il avait conclu avec nous en janvier », a déclaré Gaetz avant le vote de la Chambre. « Présenter ce projet de loi et l’adopter avec les démocrates serait une violation évidente, flagrante et claire de cela. Il faudrait y faire face. »

Avant le vote, les dirigeants républicains de la Chambre des représentants ont exprimé un sentiment d’inévitabilité, affirmant qu’ils avaient épuisé toutes les autres options. Les conservateurs dissidents avaient déjà fait dérailler un plan antérieur, ne leur laissant d’autre choix que d’adopter un projet de loi prolongeant le financement au taux annuel actuel de 1,6 billion de dollars jusqu’au 17 novembre, ce qui correspondait étroitement à l’approche du Sénat, à l’exception de l’omission d’un fonds d’urgence de 6 milliards de dollars. pour l’Ukraine.

La décision de supprimer l’aide à l’Ukraine – du moins pour l’instant – marque un coup crucial pour la Maison Blanche et le président Volodymyr Zelensky, qui ont rencontré Biden la semaine dernière et ont plaidé en faveur de nouveaux systèmes d’armes, notamment des avions de combat F-16 et des ATACMS à plus longue portée. missiles. La Maison Blanche, qui n’a pas répondu à une demande de commentaires au moment de mettre sous presse, avait demandé 20,6 milliards de dollars au Congrès pour soutenir l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Un démocrate de la Chambre a déclaré samedi soir au TIME que les démocrates du Sénat commenceraient à proposer un budget supplémentaire pour l’Ukraine dès la semaine prochaine.

Le représentant Mike Quigley de l’Illinois, le seul démocrate de la Chambre à voter contre la mesure à court terme, a déclaré qu’il l’avait fait parce que le projet de loi ne prévoyait pas de financement pour l’Ukraine. « Poutine fait la fête », a-t-il déclaré à CNN. « Nous avons 45 jours pour le réparer. »

Les dirigeants démocrates de la Chambre ont clairement indiqué que le financement de l’Ukraine figurait toujours parmi leurs principales priorités, en publiant une déclaration disant qu’à leur retour à la Chambre, ils s’attendaient à ce que McCarthy « présente un projet de loi à la Chambre pour un vote positif ou négatif en faveur de l’Ukraine, ce qui est cohérent ». avec son engagement à faire en sorte que Vladimir Poutine, la Russie et l’autoritarisme soient vaincus. »

La décision de McCarthy de faire avancer le projet de loi samedi a marqué un changement important pour le président, qui avait passé des mois à tenter d’apaiser une faction dissidente au sein de son parti. Bien qu’il ait proposé des projets de loi de dépenses prévoyant des coupes substantielles et des restrictions supplémentaires sur les migrants, il n’a pas réussi à obtenir les voix nécessaires au sein de son caucus. McCarthy a exprimé sa frustration plus tôt samedi, déclarant : « J’ai essayé pendant huit mois… Je n’ai pas réussi à obtenir 218 républicains ».

Le représentant Steve Scalise, républicain de Louisiane et chef de la majorité, a déclaré samedi que son parti reprendrait le processus de crédits lundi et continuerait de faire pression pour des restrictions de sécurité aux frontières et des réductions de dépenses jusqu’à la date limite du 17 novembre. « Croyez-moi, ce n’est pas la fin. C’est le début de notre lutte continue pour sécuriser notre frontière, maîtriser les dépenses gouvernementales et remettre notre économie sur les rails », a-t-il déclaré.

Le drame de samedi s’est également propagé du côté démocrate lorsque le représentant Jamaal Bowman de New York a déclenché une alarme incendie dans l’un des immeubles de bureaux du Capitole, provoquant une évacuation de l’ensemble du bâtiment, à un moment où les dirigeants du Parti républicain de la Chambre se précipitaient pour faire adopter le vote. Le projet de loi et les démocrates se plaignaient d’avoir besoin de plus de temps pour comprendre ce qu’il contenait. Bowman a déclaré aux journalistes quelques heures plus tard que c’était une erreur et qu’il se précipitait pour obtenir des votes, mais les dirigeants républicains ont demandé une enquête éthique sur cette affaire, alléguant que cela avait été fait dans le but de retarder le vote. La représentante républicaine Nicole Malliotakis, également de New York, a rédigé une résolution visant à expulser Bowman du Congrès à la suite de l’incident.

L’adoption de la loi samedi fait suite à une semaine angoissante à Washington, alors que les agences fédérales se préparaient à une fermeture du gouvernement que beaucoup pensaient probable. Les travailleurs essentiels, notamment les forces armées, les contrôleurs aériens et le personnel de sécurité des aéroports, étaient confrontés à la sombre perspective de continuer à travailler sans salaire jusqu’à ce que l’impasse soit résolue.

Mais si le Congrès a évité une fermeture immédiate, il n’a fait que repousser ses problèmes jusqu’à la mi-novembre, date à laquelle la dernière législation expire. Le Congrès n’a pas encore progressé sur les 12 projets de loi de crédits annuels qui maintiennent l’éclairage de plusieurs agences fédérales allumées, ce qui soulève la possibilité que la fermeture ait toujours lieu, juste à temps pour les vacances de Thanksgiving.

Écrire à Nik Popli à [email protected].