Le Congrès évite la fermeture du gouvernement grâce à des votes bipartites à la Chambre et au Sénat

WASHINGTON — Le Sénat a voté par 88 voix contre 9 samedi soir pour adopter un projet de loi à court terme visant à maintenir le gouvernement ouvert, évitant ainsi une fermeture à la dernière minute après un revirement spectaculaire dans les dernières heures.

Le projet de loi, qui a été adopté plus tôt par la Chambre par un vote bipartite substantiel de 335 voix contre 91, est désormais soumis au président Joe Biden, qui devrait le signer.

La législation maintient le financement du gouvernement aux niveaux existants jusqu’au 17 novembre et autorise des fonds supplémentaires pour les secours en cas de catastrophe, donnant ainsi au Congrès plus de temps pour parvenir à un accord de financement pour une année complète. Cela constituera encore un défi de taille avant la nouvelle échéance de novembre, mais cela évitera pour l’instant un arrêt qui aurait mis en péril le salaire de millions d’Américains.

L’accord exclut l’aide à l’Ukraine, une disposition du projet de loi bipartite du Sénat que le président Kevin McCarthy a supprimé, affirmant qu’elle devrait être examinée séparément à un moment à déterminer.

« Cela a été une journée pleine de rebondissements, mais le peuple américain peut pousser un soupir de soulagement : il n’y aura pas de fermeture du gouvernement ce soir », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y.

« Après avoir tenté de prendre notre gouvernement en otage, les républicains du MAGA n’ont rien gagné », a poursuivi Schumer. « Donc encore une fois : c’est une bonne chose que le président McCarthy ait enfin – enfin – tenu compte de notre message selon lequel le bipartisme était et est toujours le seul moyen. Il aurait pu prendre cette décision il y a des semaines. »

Après deux semaines de chaos à la Chambre, la percée s’est produite quelques heures seulement avant la fermeture lorsque McCarthy a annoncé samedi matin qu’il abandonnerait les demandes républicaines de réduction des dépenses et de dispositions politiques sur l’immigration afin de tenir un vote rapide à la Chambre sur un projet de loi. projet de loi provisoire « propre ». Un jour plus tôt, 21 partisans de la ligne dure du Parti républicain avaient rejeté son projet de loi de financement à court terme, plus conservateur, et McCarthy a déclaré samedi que ce vote ne lui laissait d’autre choix que de suivre cette voie.

Le vote du Sénat a eu lieu après un retard du sénateur Michael Bennet, démocrate du Colorado, en raison d’inquiétudes concernant le manque de financement de l’Ukraine.

Juste avant le vote, Schumer a réitéré l’engagement du Sénat à fournir une aide supplémentaire à l’Ukraine, affirmant que lui et le chef de la minorité Mitch McConnell, qui a défendu le financement du pays, ont « convenu de continuer à lutter pour davantage d’aide économique et sécuritaire pour l’Ukraine ». «

« Nous soutenons les efforts de l’Ukraine pour défendre sa souveraineté contre l’agression de Poutine », a déclaré Schumer.

McConnell a suivi, se disant « confiant » que le Sénat accordera davantage « d’aide urgente à l’Ukraine plus tard cette année. Mais soyons clairs », notant que « l’alternative », un arrêt, « ne ferait pas que suspendre nos progrès sur ces questions importantes. priorités, cela les ferait en réalité reculer. »

Après le vote, Schumer, McConnell et d’autres dirigeants clés du Sénat des deux partis ont publié une déclaration commune déclarant leur soutien à « une sécurité et un soutien économique durables à l’Ukraine ».

L’administration Biden a qualifié le CR de « grande victoire » en termes de niveaux de financement et de maintien du gouvernement ouvert, selon un haut responsable de l’administration. La Maison Blanche s’est engagée à rester ferme en refusant de revenir sur l’accord budgétaire de deux ans conclu en mai avec McCarthy.

Le président Joe Biden a salué l’adoption du projet de loi dans une déclaration pour « empêcher une crise inutile qui aurait infligé des souffrances inutiles à des millions d’Américains qui travaillent dur » et a qualifié cela de « bonne nouvelle pour le peuple américain ».

« Mais je veux être clair : nous n’aurions jamais dû être dans cette position en premier lieu », a poursuivi Biden, notant que McCarthy et les républicains de la Chambre des représentants ont renoncé à l’accord budgétaire conçu pour éviter une lutte contre la fermeture.

Le président a déclaré qu’il espérait que McCarthy « tiendrait son engagement envers le peuple ukrainien » et accorderait bientôt une aide au pays.

Des collaborateurs principaux tels que le chef de cabinet de la Maison Blanche Jeff Zients, le conseiller principal Steve Ricchetti, la directrice de l’OMB Shalanda Young et le directeur des affaires législatives Shuwanza Goff étaient tous en contact avec les démocrates et les républicains ces derniers jours, ont déclaré des responsables de la Maison Blanche. Il y a eu une « coordination étroite » avec Schumer et le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries, DN.Y., ont ajouté les responsables.

La Maison Blanche a également soutenu que c’était la bonne approche pour éviter une rencontre entre Biden et McCarthy, ont indiqué les responsables.