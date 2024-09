Le Congrès étudie une série de projets de loi visant la Chine, des drones aux drogues

WASHINGTON — Comment freiner et contrer l’influence et le pouvoir de la Chine — à travers ses sociétés de biotechnologie, ses drones et ses véhicules électriques — dominera la première semaine de la reprise des travaux de la Chambre des représentants américaine après les vacances d’été, les législateurs se penchant sur une série de mesures visant Pékin.

Washington considère Pékin comme son plus grand rival géopolitique, et la législation est présentée comme garantissant la victoire des États-Unis dans ce domaine. la compétition. De nombreux projets de loi prévus pour un vote cette semaine semblent bénéficier du soutien à la fois des républicains et des démocrates, reflétant un fort consensus sur la nécessité d’actions du Congrès pour contrer la Chine.

La législation « prendra des mesures significatives pour contrer la menace militaire, économique et idéologique du Parti communiste chinois », a déclaré le représentant John Moolenaar, président de la commission spéciale de la Chambre sur le Parti communiste chinois et républicain du Michigan. « Il y a un objectif bipartisan pour remporter cette compétition. »

Les groupes de défense des droits s’inquiètent de l’impact, mettant en garde contre une rhétorique qui blesse les Américains d’origine asiatique et pourrait créer « une atmosphère de culpabilité par association ou alimenter la division », a déclaré Christine Chen, directrice exécutive d’Asian & Vote des Américains des îles du Pacifique.

L’ambassade de Chine à Washington a qualifié cette législation de « nouveau McCarthyisme » qui exacerbe les tensions en cette année électorale. Si elle est adoptée, cette loi « perturbera gravement les relations sino-américaines et la coopération mutuellement bénéfique, et portera inévitablement préjudice aux intérêts, à l’image et à la crédibilité des États-Unis », a déclaré le porte-parole Liu Pengyu dans un communiqué.

Parmi les projets de loi figurent des efforts visant à réduire la dépendance des États-Unis à l’égard des entreprises de biotechnologie chinoises, à interdire les véhicules électriques et les drones chinois, à restreindre l’achat de terres agricoles par les ressortissants chinois, à renforcer les restrictions à l’exportation et à relancer un programme visant à éradiquer l’espionnage de la propriété intellectuelle américaine.

Si elles sont approuvées, les mesures devront encore être approuvées par le Sénat. Voici un aperçu des principaux textes législatifs :

Un projet de loi vise à interdire un groupe de cinq biotechnologie les entreprises ayant des liens avec la Chine de travailler avec quiconque reçoit de l’argent fédéral.

Ces entreprises incluent celles qui aident les médecins à détecter les causes génétiques du cancer ou qui effectuent des recherches et des fabrications pour les fabricants de médicaments américains, ce qui est considéré comme une étape clé dans le développement de nouveaux médicaments.

Les entreprises de biotechnologie américaines ont déclaré que le projet de loi perturberait leurs partenariats avec des sous-traitants chinois, ce qui entraînerait des retards dans les essais cliniques de nouveaux médicaments et des coûts plus élevés.

Les partisans de cette législation affirment qu’elle est nécessaire pour protéger les données de santé américaines et réduire la dépendance du pays à l’égard de la Chine pour sa chaîne d’approvisionnement médicale.

« Les patients américains ne peuvent pas se retrouver dans une situation où nous dépendons de la Chine pour les tests génomiques ou les fournitures médicales de base », a déclaré le représentant Brad Wenstrup, un républicain de l’Ohio qui a parrainé le projet de loi. Il l’a qualifié de « première étape » dans la protection des données génétiques des Américains.

BGI, l’une des entreprises chinoises citées dans le projet de loi, a qualifié ce dernier de « fausse alerte visant des entreprises sous couvert de sécurité nationale ». L’entreprise, qui propose des services de séquençage génétique à des fins de recherche aux États-Unis, a déclaré qu’elle respectait la loi et n’avait pas accès aux données personnelles des Américains.

Un autre projet de loi le doublerait drones Les drones fabriqués par la société chinoise DJI, qui domine le marché mondial des drones, « constituent un risque inacceptable pour la sécurité nationale des États-Unis » et ont retiré ses produits des réseaux de communication américains pour des raisons de sécurité des données.

Le projet de loi protégerait les données et les infrastructures critiques des Américains, a déclaré la représentante républicaine Elise Stefanik de New York, qui l’a présenté. « Le Congrès doit utiliser tous les outils à sa disposition pour mettre fin au contrôle monopolistique de la Chine sur le marché des drones », a-t-elle déclaré.

DJI soutient que les utilisateurs doivent « accepter » de partager avec l’entreprise des données telles que les journaux de vol, les photos et les vidéos. Si les utilisateurs ne le font pas, l’entreprise a déclaré qu’elle n’aurait pas de données à partager avec un gouvernement si elle y était obligée. Elle a également rejeté les allégations selon lesquelles elle serait une entreprise militaire chinoise et aurait contribué à la persécution des membres des minorités ethniques musulmanes.

Adam Bry, cofondateur et PDG du grand fabricant américain de drones Skydio, a déclaré en juin devant une commission du Congrès qu’il perdait des marchés au profit de la Chine, où « le gouvernement chinois a essayé de contrôler l’industrie des drones, en investissant des ressources dans des champions nationaux et en ciblant des concurrents aux États-Unis et en Occident, faisant pencher la balance en faveur de la Chine. »

Une contestation est probable contre une tentative de relancer un programme de l’ère Trump décrit comme un moyen de mettre un terme aux efforts chinois visant à voler la propriété intellectuelle et à espionner l’industrie et la recherche.

Le projet de loi demanderait au ministère de la Justice de mettre un frein à l’espionnage par Pékin de la propriété intellectuelle et des institutions universitaires américaines et de poursuivre les personnes impliquées dans le vol de secrets commerciaux, le piratage informatique et l’espionnage économique.

Le programme de l’ère Trump, baptisé China Initiative, a pris fin en 2022 après de multiples poursuites infructueuses contre des chercheurs et des inquiétudes quant au profilage racial et ethnique qu’il aurait pu susciter. Les critiques affirment également qu’il a refroidi la coopération entre les États-Unis et la Chine dans le domaine scientifique et technologique censé servir le bien commun.

« Nos collègues du Parti républicain ont cherché à rétablir ce programme qui a échoué parce qu’ils voulaient donner l’impression qu’ils résolvaient les problèmes. Mais en réalité, ils ne faisaient qu’attiser la peur et la haine », ont déclaré plusieurs législateurs démocrates dans un communiqué en mars, alors qu’ils repoussaient une autre tentative de relancer le programme.

Un autre projet de loi, qui prétend protéger les terres agricoles américaines des adversaires étrangers, a suscité des inquiétudes quant à la discrimination.

Le projet de loi prévoit l’ajout du secrétaire à l’Agriculture au Comité américain sur les investissements étrangers, qui examine les implications des transactions étrangères sur la sécurité nationale. Le projet de loi signale également comme « à déclarer » les ventes de terres impliquant des citoyens de Chine, de Corée du Nord, de Russie et d’Iran.

« La sécurité alimentaire est une sécurité nationale, et pendant trop longtemps, le gouvernement fédéral a permis au Parti communiste chinois de mettre notre sécurité en danger en fermant les yeux sur ses achats croissants de terres agricoles américaines », a déclaré le représentant Dan Newhouse, un républicain de l’État de Washington, qui a présenté le projet de loi.

Le Centre national du droit agricole estime que 24 États interdisent ou limitent la possession de terres agricoles privées par les étrangers sans résidence et par les entreprises ou gouvernements étrangers. L’intérêt est apparu après qu’un milliardaire chinois a acheté plus de 130 000 acres près d’une base de l’US Air Force au Texas et une autre société chinoise a cherché à construire une usine de maïs près d’une base aérienne dans le Dakota du Nord.