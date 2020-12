Le président de la Chambre Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell au Capitole américain à Washington, DC. | Brendan Smialowski / Getty Images

L’accord de relance du Congrès devrait avoir une autre série de vérifications, un coup de pouce à l’assurance-chômage et plus d’aide aux petites entreprises.

Enfin, le Congrès est parvenu à un accord sur un nouveau projet de loi de relance des coronavirus.

Après huit mois de va-et-vient, les dirigeants démocrates et républicains ont annoncé dimanche qu’ils étaient parvenus à un accord sur un plan d’environ 900 milliards de dollars. La Chambre des représentants votera sur le projet de loi lundi, selon Chef de la majorité parlementaire Steny Hoyer.

«Nous pouvons enfin rapporter ce que notre nation a besoin d’entendre depuis longtemps: une aide supplémentaire est en route», a confirmé dimanche le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell.

La législation devrait contenir un soulagement très nécessaire des coronavirus, y compris une augmentation hebdomadaire de 300 dollars de l’assurance-chômage, une deuxième série de contrôles de relance et un soutien renouvelé aux petites entreprises.

Les législateurs des deux chambres auront la possibilité d’examiner le projet de loi – qui est joint au programme annuel de dépenses du gouvernement – avant de voter. Puisqu’ils prévoient un vote lundi, les législateurs devraient adopter un résolution continue Dimanche soir, cela maintient le gouvernement financé au-delà de la date limite du 20 décembre à laquelle il était auparavant confronté.

Les législateurs ont travaillé sur plusieurs points de friction pour en arriver là: les dispositions litigieuses (y compris l’aide publique et locale, ainsi que les protections en matière de responsabilité pour les entreprises) ont été supprimées de la législation, et un désaccord de dernière minute sur les autorités de prêt d’urgence de la Réserve fédérale qui semblait risquer de faire dérailler complètement les négociations – a également été résolu.

Le dernier projet de loi de 900 milliards de dollars se situe entre la proposition de 2,2 billions de dollars que les démocrates de la Chambre avaient présentée dans leur dernière version de la loi HEROES et le projet de loi beaucoup plus étroit de 550 milliards de dollars que les républicains du Sénat ont favorisé. Il contient beaucoup moins d’aide que ce que de nombreux démocrates espéraient voir. Par exemple, il devrait inclure une série de chèques de relance de 600 $, selon le Washington Post, au lieu d’une autre vague des 1 200 $ qui ont été distribués plus tôt cette année.

Pour l’instant, cependant, cet accord est la seule option pour un soulagement supplémentaire des coronavirus alors que des millions d’Américains sont aux prises avec le chômage, les expulsions imminentes et la flambée du nombre de cas de coronavirus.

Ce que contient l’accord de relance

Bien que l’accord de relance omet beaucoup de choses, il devrait offrir une aide indispensable sur plusieurs fronts différents. Les législateurs n’ont pas encore publié le texte final du projet de loi, alors voici ce que nous savons jusqu’à présent:

Contrôles de stimulation: Il y a une deuxième série de contrôles de relance, selon le Washington Post. Ces paiements directs comprennent 600 $ pour les particuliers qui gagnent 75 000 $ par année ou moins en revenu brut ajusté, plutôt que les 1 200 $ fournis dans le cadre du premier plan de relance. Les couples qui gagnent 150 000 $ ou moins au total auraient droit à 1 200 $ en paiements directs. Les personnes et les couples avec enfants admissibles à ces chèques de relance recevraient 600 $ de plus par enfant. Les paiements seront progressivement réduits pour les personnes qui gagnent plus en revenus annuels, tout comme ils l’étaient plus tôt cette année.

Assurance chômage (UI): Le plan comprend 300 $ supplémentaires de paiements hebdomadaires fédéraux d’assurance-chômage, bien que la durée de ces paiements ne soit pas encore claire. Ce paiement supplémentaire est destiné à renforcer le paiement hebdomadaire que les bénéficiaires recevraient de leurs programmes de chômage de l’État, tout comme une disposition antérieure de la loi CARES. Le projet de loi prolongerait également les programmes d’assurance-chômage en cas de pandémie qui expirent à la fin de décembre. Ces programmes spécifiques à une pandémie fournissent actuellement à environ 12 millions d’Américains des prestations d’assurance-chômage.

Soutien aux petites entreprises: Un montant important de la facture est consacré à l’aide aux petites entreprises, y compris le financement réaffecté pour le programme de protection des chèques de paie, un programme de prêts-subventions que les propriétaires d’entreprise peuvent demander pour couvrir les frais de paie et les coûts opérationnels. Ces prêts s’adressent aux entreprises de 300 employés ou moins qui ont vu leurs revenus diminuer de 30% ou plus au cours d’un trimestre de cette année. Pour beaucoup, cependant, cette aide arrive trop tard – selon un rapport Fortune, près de 100 000 petites entreprises ont déjà fermé définitivement pendant la pandémie.

La législation contient également un certain nombre d’autres dispositions, notamment: une aide alimentaire, un financement pour aider les écoles à rouvrir, des fonds pour faciliter la distribution de vaccins et une aide aux compagnies aériennes, qui seraient nécessaires pour ramener les employés en congé.

Il a également de nouvelles directives pour la Réserve fédérale après que les républicains – dirigés par le sénateur Pat Toomey (R-PA) – ont exigé que les programmes de prêt d’urgence de la Fed soient annulés dans toute version finale du projet de loi.

Comme l’a expliqué Emily Stewart de Vox, la Fed sera forcée d’éliminer plusieurs programmes de prêts d’urgence créés avec le financement de la loi CARES au printemps, et ne pourra pas les redémarrer sans l’approbation du Congrès. Il restituera également la partie inutilisée des 454 milliards de dollars alloués par le Congrès en vertu de la loi CARES au département du Trésor, ce que la Fed avait accepté de faire en novembre.

À ce stade, on ne sait pas si le projet de loi étendra les protections relatives aux congés de maladie payés établies par la loi Families First Coronavirus Response Act plus tôt cette année, qui garantissait un congé pour les personnes atteintes de Covid-19, prenant soin des membres de la famille atteints de la maladie, ou prendre soin des enfants qui traversaient les fermetures d’écoles. Il ne fournit pas non plus d’aide supplémentaire aux États et aux gouvernements locaux, une priorité démocrate ou les protections en matière de responsabilité qui protègent les entreprises contre les poursuites liées au coronavirus pour lesquelles les républicains avaient préconisé.

Combien de temps il faudra aux gens pour recevoir de l’aide

Sur la base du calendrier de l’aide de la Loi CARES, il pourrait s’écouler quelques semaines avant que les gens ne voient un allégement direct de la législation.

Plus tôt cette année, la première série de paiements directs a été déposée sur les comptes bancaires des citoyens vers la mi-avril: «Dans les deux semaines qui ont suivi l’entrée en vigueur de la loi CARES en mars, plus de 81 millions de paiements ont été versés, totalisant plus de 147 milliards de dollars, tous par virements électroniques vers les comptes bancaires des destinataires, selon le Government Accountability Office », rapporte CNBC.

Les personnes qui n’ont pas de compte bancaire ou dont les informations ne sont pas enregistrées auprès de l’IRS verront probablement une distribution plus retardée des paiements.

Le moment de la mise en œuvre des prestations d’assurance-chômage renforcées dépendra également de l’État. Les États ont commencé à distribuer 600 $ en assurance-chômage supplémentaire environ deux semaines après l’approbation de la Loi CARES au printemps dernier, ce qui signifie que l’ajout hebdomadaire de 300 $ pourrait commencer au début de janvier.

Et en ce qui concerne le programme de protection des chèques de paie, les banques et autres institutions financières ont commencé à accepter les demandes environ une semaine après l’approbation des fonds par le Congrès en mars. Cela pourrait mettre en place des demandes pour une nouvelle série de prêts qui débutera fin décembre ou début janvier.

Ce délai pourrait être coûteux pour ceux qui attendent de l’aide; comme Stewart l’a écrit, au moment où une grande partie de cet argent sera versée à ceux qui en ont besoin, les programmes qu’ils sont censés prolonger auront expiré depuis des semaines.

Néanmoins, cette aide arrive à un moment crucial: selon le dernier rapport du Département du travail, 19 millions de personnes bénéficient actuellement d’une assurance chômage. En novembre, la croissance de l’emploi a ralenti de manière significative par rapport au mois précédent, ce qui suggère que les chômeurs sont confrontés à des possibilités limitées de nouveaux emplois. Et cet hiver, les cas de coronavirus devraient monter en flèche – obligeant des milliers d’entreprises à fermer ou à ralentir leurs opérations afin d’empêcher la propagation de la maladie.