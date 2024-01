Le Congrès est déjà confronté à une nouvelle date limite de fermeture du gouvernement

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Le Congrès a fait le premier pas mardi pour empêcher une fermeture du gouvernement à la fin de la semaine, mais les législateurs pourraient déjà être confrontés à une autre échéance de financement qui approche à grands pas. Le projet de loi présenté mardi par le chef de la majorité au Sénat, Charles E. Schumer (DN.Y.), prolongerait les dates d’expiration des finances fédérales, déplaçant les délais du 19 janvier et du 2 février aux 1er et 8 mars.

Mais c’est moins une prolongation qu’il n’y paraît : la Chambre et le Sénat siègent ensemble pendant seulement six jours entre le vendredi et le 1er mars, et pendant 10 jours entre le vendredi et le 8 mars. des projets de loi compliqués et à plus long terme pour financer le gouvernement pour le reste de l’exercice 2024, qui se termine le 30 septembre.

Les négociations budgétaires devraient aboutir à une conclusion dramatique : le président Biden devrait prononcer son discours sur l’état de l’Union avant une session conjointe du Congrès le 7 mars, un jour avant la fermeture du gouvernement, à moins que les législateurs n’agissent pour approuver le financement. factures ou prolonger à nouveau les délais.

“Nous avons très peu de temps et les calendriers de la Chambre et du Sénat ne correspondent pas nécessairement”, a déclaré mardi le représentant Mario Diaz-Balart (Républicain de Floride), chef de la commission des crédits, au Washington Post. “Cela dit, l’essentiel est que les responsables feront le travail si on nous donne suffisamment de temps et d’opportunités.”

Le vote attendu mardi au Sénat devrait permettre aux législateurs de rester sur la bonne voie pour éviter une fermeture ce week-end, même si la Chambre devra probablement s’appuyer sur les votes démocrates pour adopter une législation sur les dépenses à court terme après son adoption par le Sénat. Mais les mesures de dépenses à long terme poseront des problèmes aux deux chambres.

En novembre, le Congrès a évité la fermeture du gouvernement grâce à une mesure échelonnant le financement fédéral sur deux échéances. L’argent destiné à environ 20 pour cent du gouvernement – ​​y compris le ministère des Transports, l’aide à certains anciens combattants et les programmes de sécurité alimentaire et pharmaceutique – s’épuise vendredi en fin de journée, juste après minuit. Le reste – y compris pour les départements de la Défense et d’État – expire le 2 février.

Schumer et le président de la Chambre, Mike Johnson (R-La.) ont conclu un accord de financement de 1,66 billion de dollars pour 2024 plus tôt en janvier, mais pour le promulguer, le Congrès doit adopter 12 projets de loi de dépenses annuelles, ou de crédits, couvrant différentes parties du gouvernement fédéral.

Ce processus pourrait en théorie avancer rapidement à la Chambre, où les dirigeants pourraient exercer davantage de contrôle sur le parquet et faire adopter rapidement les projets de loi. Mais les membres d’extrême droite de la conférence du GOP, furieux de l’accord entre Johnson et Schumer, pourraient jeter des obstacles, ralentissant le chemin vers l’adoption et empêchant le gouvernement de se retrouver face à un nouvel arrêt potentiel.

« Même aujourd’hui, étonnamment, l’extrême droite exige que l’orateur renonce à l’accord qui avait été conclu. [congressional leaders] fait sur les crédits les plus importants », a déclaré Schumer mardi au Sénat. «C’est tout simplement ridicule, comme le reconnaissent même de nombreux Républicains. Et cela montre à quel point la droite dure est peu sérieuse – et incapable – d’accomplir le dur travail de gouverner. Mais si les tactiques de l’extrême droite à la Chambre ont prouvé une chose, c’est que l’intimidation ne fonctionne presque jamais. Cela ne fonctionne pas pour eux.

Le Sénat, selon ses procédures normales, prend régulièrement au moins une semaine pour adopter un projet de loi. Les dirigeants de la Chambre haute auraient besoin de la coopération des 100 sénateurs pour accélérer le processus et adopter chaque mesure avant la date limite, ou regrouper plusieurs crédits dans un seul texte législatif. (Cette méthode, cependant, pourrait causer ses propres problèmes à la Chambre, où de nombreux législateurs républicains sont passionnés par les « projets de loi à sujet unique ».)

“Les projets de loi de financement provisoire créent des inefficacités au sein du gouvernement qui ne servent qu’à gaspiller l’argent des contribuables américains et à semer l’incertitude dans l’économie”, a déclaré la sénatrice Jeanne Shaheen (DN.H.), présidente de la sous-commission des crédits, dans un communiqué. “J’espère sincèrement qu’il s’agit de la dernière résolution continue pour cet exercice financier, afin que nous puissions donner à tous les Américains l’assurance que leur gouvernement restera ouvert et opérationnel.”

Cette ronde de marchandage budgétaire n’était pas censée être aussi compliquée. Biden et le président de l’époque, Kevin McCarthy (Républicain de Californie), ont convenu d’un vaste accord de financement gouvernemental au printemps 2023 dans le cadre des négociations visant à suspendre le plafond de la dette américaine. Cela visait à empêcher le Congrès d’avoir besoin d’une législation de financement provisoire – appelée résolution continue ou CR – pour maintenir le gouvernement ouvert à la fin de l’exercice financier en septembre.

Mais les républicains d’extrême droite de la Chambre ont rejeté cet accord, puis ont évincé McCarthy de la présidence lorsqu’il s’est appuyé sur les démocrates pour qu’ils adoptent fin septembre un CR qui ne réduisait pas les dépenses. (McCarthy a démissionné du Congrès fin 2023.)

Johnson, après seulement trois semaines de mandat, a fait adopter un autre CR – la loi qui est sur le point d’expirer – le 15 novembre. Il fait maintenant face à une réaction conservatrice similaire à celle à laquelle McCarthy a été confronté en septembre et octobre.

Il devra probablement compter sur les démocrates pour adopter tous les projets de loi de dépenses à venir, alors que les membres du House Freedom Caucus, un parti ultraconservateur, menacent de créer des obstacles procéduraux à la Chambre.

« Voilà à quoi ressemble la reddition », a déclaré le groupe dans un communiqué au sujet de l’avancée du CR.

Cette position a généré des frictions au sein de la bruyante conférence républicaine. Diaz-Balart a déclaré que le groupe de législateurs qui bloquent la législation « peuvent s’appeler comme ils veulent, mais ils ne sont pas des conservateurs ».

Paradoxalement, en raison des obstacles rencontrés par le Freedom Caucus, les dirigeants républicains ont dû accepter des conditions de dépenses plus favorables aux démocrates, car ni McCarthy ni Johnson ne pouvaient compter sur le soutien de leur propre parti.