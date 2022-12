Le Congrès envisage l’interdiction du cuir de kangourou utilisé dans les chaussures de football

Les manifestants se sont rassemblés devant le magasin Nike de New York pour dénoncer l’utilisation de la peau de kangourou dans les chaussures de football. Lori Hillsberg

Alors que la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar tire à sa fin, à 7 000 miles de là à Washington, DC, un effort bipartite silencieux impliquant le beau jeu s’agite sur Capitol Hill. Ce n’est pas fini le football, du moins pas directement. C’est à propos des kangourous.

2 Connexe

S’il est promulgué, le Kangaroo Protection Act de 2021, présenté à la Chambre des représentants des États-Unis, interdirait et criminaliserait l’importation, le transport et la vente de tous les produits à base de kangourou aux États-Unis à des fins commerciales.

Le cuir de kangourou trouve ses racines dans le sport au moins au milieu des années 1800 dans la fabrication d’équipements de croquet. Aujourd’hui, les peaux de kangourou sont importantes pour l’industrie mondiale des chaussures de football, commercialisées sous le nom de crampons «k-leather». On ne sait pas quel pourcentage de crampons de football sont fabriqués avec du cuir de kangourou, mais le marché en ligne Soccer.com vend actuellement plus de 70 modèles de crampons pour sol ferme – sur plus de 600 au total – contenant la peau. Les fabricants incluent Nike, Adidas, New Balance, Puma et Mizuno, entre autres.

Les versions annuelles les plus chères du football sont souvent fabriquées avec du cuir k, qui est plus léger, plus malléable et plus durable que la peau de vache. Parmi les sorties en cuir k de cette année figurent les modèles Tiempo 9 Elite de Nike, Predator Edge 94+ et Predator Pulse UEFA Champions League d’Adidas, KING Platinum 21 Rallye de Puma et Morelia Neo III de Mizuno, qui se vendent tous entre 220 $ et 350 $.

Matt Turner, gardien de but de l’équipe nationale masculine des États-Unis et d’Arsenal en Premier League anglaise, se dit ouvert aux alternatives en cuir k.

“Si c’est mieux pour l’environnement et que les produits peuvent être fabriqués avec [materials] pour ne pas rendre le changement si radical, alors c’est positif”, a déclaré Turner à ESPN, notant qu’il n’avait jamais trouvé de bottes synthétiques assez grandes pour sa taille de 15 pieds, donc il porte toujours du kangourou.

“Je ne dirais pas que les joueurs uniquement ne porte plus de cuir de kangourou – la plupart des entreprises ont [started to] s’en éloigner – donc je ne pense pas que l’ajustement prendrait beaucoup, pour être honnête.”

Si les produits de kangourou étaient interdits aux États-Unis, les fabricants et les joueurs devraient s’adapter – ou contourner la loi, comme cela s’est largement produit en Californie depuis qu’elle a interdit l’importation ou la vente de produits de kangourou, qui comprend leur viande (souvent utilisée dans les animaux de compagnie). food), en 2016. Les groupes de défense des animaux affirment que l’interdiction n’a en grande partie pas été appliquée.

À Washington, le projet de loi de la Chambre compte 17 cosignataires, républicains et démocrates. Jamie Raskin, D-Maryland, et Matt Gaetz, R-Floride, sont deux des premiers partisans du projet de loi. “Et cela passerait massivement”, a déclaré le représentant Brian Fitzpatrick, R-Pennsylvanie, à propos du projet de loi qu’il a coparrainé avec le représentant Salud Carbajal, D-Californie, qui n’a pas répondu aux commentaires.

Déplacer n’importe quel projet de loi dans un Congrès largement dans l’impasse, cependant, est une autre affaire. Aucune version sénatoriale de la mesure n’a été introduite. Fitzpatrick a noté que “nous avons consacré une semaine aux projets de loi sur la protection des animaux dans le passé ; l’élimination des ailerons de requin, la loi sur la sécurité publique des gros chats, interdisant la surproduction dans les usines à chiots”. Lui et d’autres attendent une telle semaine.

Barry Rabe, professeur à l’Université du Michigan, spécialisé dans la politique environnementale et les sciences politiques, fait partie des sceptiques qui affirment qu’une interdiction fédérale des produits à base de kangourou n’est pas réalisable dans l’immédiat.

“C’est la première étape d’un long processus, et cette politique est bloquée dans cette première étape depuis 50 ans, depuis les premières étapes de la présidence de Richard Nixon”, a déclaré Rabe. “Il est difficile de voir une voie à court terme, surtout lorsque nous ne voyons pas d’autres États évoluer dans la même direction. Des versions de ce projet de loi sont apparues dans plusieurs Congrès et il n’a jamais vraiment gagné en popularité.”

Pas plus tard qu’en avril 2021, l’industrie mondiale des produits commerciaux à base de kangourou – à la fois les peaux et la viande des animaux – valait environ 200 millions de dollars par an pour l’Australie, et les États-Unis étaient son deuxième marché au monde avec 80 millions de dollars. La grande majorité des peaux de k-cuir sont destinées à la fabrication de chaussures de football haut de gamme.

En 1993, lorsque Craig Johnston, le milieu de terrain de longue date de Liverpool, élevé en Australie, a conçu l’une des chaussures de football les plus populaires, l’Adidas Predator susmentionnée, les matériaux étaient synthétiques. Mais à la fin des années 1990 – et certainement lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2002 en Corée du Sud et au Japon – les Predators étaient fabriqués avec du cuir de kangourou.

David Beckham, l’une des célébrités les plus durables du football et l’affiche des débuts de la célèbre Adidas Predator Mania en 2002, a brièvement abandonné Adidas en 2006 pour l’utilisation du cuir de kangourou.

Même ainsi, les partisans de l’industrie du kangourou défendent la pratique.

“Les peaux de kangourou sont utilisées depuis des millénaires ; les aborigènes les utilisaient comme vêtements, couvertures parce qu’ils n’avaient pas de moutons”, explique Dennis King, le directeur général de Kangaroo Industry of Australia.

Contrairement à la peau de bovin, les fibres du cuir de kangourou présentent des hachures croisées, ce qui le rend plus malléable que les cuirs conventionnels, explique King. Les kangourous n’ont pas non plus de glandes sudoripares, de sorte que l’entretien et le traitement de leurs peaux sont minimes par rapport aux autres cuirs.

King a ajouté que l’abattage des kangourous Down Under est important pour l’environnement. Même après les incendies de forêt de 2019-2020, le gouvernement du Commonwealth a estimé en octobre qu’il y avait 42,7 millions de kangourous en Australie pour 26 millions d’Australiens. La surpopulation animale dévaste un écosystème déjà affecté par le changement climatique, selon l’industrie.

“Il y en a des dizaines de milliers sur un [farmer’s] propriété et ils mangeront à peu près tout, [so] le bétail et les moutons devront être déplacés », dit King. « Nous n’avons qu’à [cull the population] lorsqu’il y a un nombre excessif d’animaux qui causent un problème pour l’environnement – pour tous les autres animaux de cette zone, y compris la faune indigène.”

Ce n’était pas toujours la chasse aux kangourous ; les kangourous roux, gris de l’ouest et gris de l’est ont tous passé du temps sur la liste des espèces en voie de disparition dans les années 80 et 90. Au début des années 1980, lorsque les niveaux chutaient, la population était d’environ 20 millions d’habitants, dit King. Les efforts ultérieurs de conservation et de repeuplement ont été couronnés de succès; ils ont atteint “plus de 60 millions” en 2000. Un an plus tard, en raison de la famine, de la soif et de la faim, il dit que la population a été réduite de moitié.

L’activité humaine a également considérablement modifié l’écosystème australien, ce qui a permis aux kangourous de prospérer, dit King.

“Nous avons défriché des terres, créé des fermes – des prairies et des points d’eau là où il y avait [previously] jamais d’eau – et nous nous sommes débarrassés des dingos, qui étaient leur prédateur suprême », dit-il. « Nous avons créé un environnement où ils prospèrent et où il n’y a pas de prédateur naturel. Ils mangent de tout, donc l’autre faune indigène – lézards, rats, souris, autres animaux originaires d’Australie – n’a rien pour survivre.”

“C’est un problème beaucoup plus large que les kangourous.”

Fitzpatrick dit que son projet de loi est axé sur l’abattage commercial des kangourous, indépendamment des problèmes environnementaux.

“Les Australiens affirmant que ces animaux sont nuisibles à leur habitat sont totalement séparés [from] que les Américains devraient accepter le sous-produit commercialisé “, dit Fitzpatrick. “C’est vraiment un objectif de limiter le côté commercial de celui-ci, pas le côté environnemental de celui-ci.”

Alors que le gouvernement australien a sanctionné les récoltes commerciales de kangourous depuis 1999, la demande a dépassé l’offre, permettant une augmentation du nombre de chasseurs amateurs pratiquement non surveillés qui chassent souvent la nuit en aveuglant les animaux avec des flashs lumineux et en les tirant à distance.

Nike a fourni une déclaration à ESPN qui dit que le k-cuir “est utilisé dans une petite partie des chaussures de football en raison de ses propriétés uniques”.

“Nous travaillons avec des fournisseurs de cuir qui s’approvisionnent en peaux d’animaux auprès de transformateurs qui utilisent un élevage sain et un traitement sans cruauté, qu’ils soient d’élevage, domestiqués ou gérés dans la nature”, indique le communiqué.

Adidas a fourni une déclaration indiquant que la société est “opposée à ce que des kangourous soient tués de manière inhumaine ou cruelle”.

“La part du cuir de kangourou dans la composition de nos produits joue un rôle mineur et est nettement inférieure à 1 %, car nous avons pu remplacer le cuir de kangourou par d’autres matériaux innovants”, indique le communiqué d’Adidas. “Nous nous approvisionnons en cuir exclusivement auprès de fournisseurs contrôlés et certifiés par le gouvernement australien, garantissant à la fois le bien-être animal et la conservation des espèces.”

La ligne running de Mizuno est 100 % végétalienne depuis mi-2021. Fin 2021, Adidas a annoncé son tout premier crampon 100% végétalien, le Predator Freak, une collaboration avec le milieu de terrain superstar Paul Pogba et Stella McCartney. Cette année, Puma a annoncé sa première paire de crampons King, les Puma King Platinum 21 Vegan, qui sont 100 % vegan.

Le football mondial n’est pas le seul grand marché touché par le mouvement sans cuir. Fin 2019, la société de mode Versace est devenue sans cuir de kangourou, et le groupe Prada a suivi à la mi-août 2020. Chanel, H&M, Diane von Furstenberg, Victoria Beckham, Salvatore Ferragamo et Paul Smith ont également cessé de l’utiliser.

L’un des revirements les plus anciens et les plus médiatisés – dans le football ou la mode – a été le géant italien des vêtements de sport Diadora. À la mi-2019, Diadora a lancé une campagne publicitaire pour promouvoir sa renaissance de la bien-aimée botte Brasil de 1984, fabriquée à la main avec du cuir de kangourou, se propageant dans le monde du football et ravissant les puristes et les amateurs de baskets.

En octobre de cette année-là, Diadora a annoncé qu’elle supprimait entièrement le k-cuir.

“Diadora a cessé de développer des chaussures en cuir de kangourou – pour les catégories football et tennis, les seuls domaines qui utilisaient encore ce matériau – fin octobre 2019”, a déclaré Bryan Poerner, président-directeur général de Diadora pour la division américaine. “La dernière collection Diadora à inclure des modèles en cuir de kangourou était le printemps/été 2020. Tout ce qui est sur le marché aujourd’hui doit être considéré comme un vestige ou une collection précédente.”

People for the Ethical Treatment of Animals, qui soutient l’interdiction américaine, a cité des recherches montrant que l’impact environnemental du cuir k est presque deux fois plus important que celui du cuir synthétique et trois fois plus important que celui du cuir végétal. Les groupes de l’industrie du cuir rétorquent que de nombreux produits “à base de plantes” finissent par contenir du plastique.

“En fin de compte, c’est du greenwashing, et ils n’ont rien résolu”, déclare Stephen Sothmann, président du Leather & Hide Council of America. Il a ajouté que la plus grande concurrence de son industrie provient des matériaux synthétiques – les plastiques – qui finissent par être moins chers pour les fabricants de vêtements.

Le représentant Fitzpatrick, co-sponsor du projet de loi, déclare que “de nombreux cuirs synthétiques sont générés à partir de plastiques océaniques recyclés : c’est une situation gagnant-gagnant : nettoyer nos océans et produire des chaussures de football hautes performances, [without] la maltraitance des animaux ou les problèmes de droits des animaux à affronter. J’espère que c’est là que se dirigent toutes ces entreprises; nous devons arriver le plus rapidement possible à des matériaux véritablement respectueux de l’environnement.”

Un facteur important contre le projet de loi sur le cuir k est la réalité géopolitique : le président Joe Biden ne sera probablement pas disposé à risquer une guerre commerciale à ce sujet, déclare Rabe, professeur au Michigan.

« Les États-Unis ont essayé de créer une alliance plus active avec l’Australie », dit-il, soulignant la décision de l’administration de vendre des sous-marins nucléaires avancés à l’Australie. Cet accord a rompu un contrat que l’Australie avait avec la France, créant d’autres problèmes. “Compte tenu de toutes ces circonstances, les États-Unis accordent vraiment la priorité à leurs relations avec l’Australie – donc je pense [the bill’s passing] est un casse-tête que l’administration ne peut pas se permettre.”