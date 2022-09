Le Congrès envisage la réponse la plus forte à ce jour à l’attaque du 6 janvier

WASHINGTON (AP) – Les démocrates de la Chambre votent cette semaine sur les modifications d’une loi du XIXe siècle pour certifier les élections présidentielles, leur réponse législative la plus forte à ce jour à l’insurrection du Capitole du 6 janvier et les efforts de l’ancien président Donald Trump pour annuler sa défaite électorale de 2020.

Le vote pour réviser la loi sur le décompte électoral, attendu mercredi, intervient alors qu’un groupe bipartite de sénateurs avance avec un projet de loi similaire. Les législateurs des deux partis ont déclaré vouloir modifier la loi obscure avant qu’elle ne soit à nouveau contestée.

Trump et ses alliés ont tenté d’exploiter le langage vague de la loi dans les semaines qui ont suivi les élections alors qu’ils élaboraient une stratégie pour garder Joe Biden hors de ses fonctions, notamment en faisant pression sur le vice-président Mike Pence pour qu’il s’oppose simplement à la certification de la victoire de Biden lorsque le Congrès a compté le votes le 6 janvier.

Pence a refusé de le faire, mais il était clair par la suite qu’il n’y avait pas de véritable cadre juridique, ni de recours, pour répondre en vertu de la loi de 1887 si le vice-président avait tenté de bloquer le décompte. Les projets de loi de la Chambre et du Sénat définiraient mieux le rôle ministériel du vice-président et indiqueraient clairement qu’il n’a pas son mot à dire sur le résultat final.

Les deux versions rendraient également plus difficile pour les législateurs de s’opposer s’ils n’aiment pas les résultats d’une élection, clarifieraient les lois qui pourraient permettre de retarder le vote d’un État et garantiraient qu’il n’y a qu’une seule liste d’électeurs légaux de chaque État. Une stratégie de Trump et de ses alliés consistait à créer des listes d’électeurs alternatives dans les États clés que Biden a remportés, avec l’idée finalement infructueuse qu’ils pourraient être votés lors de la certification du Congrès le 6 janvier et entraîner le renvoi de l’élection à Trump.

“Nous devons rendre cela plus simple pour respecter la volonté du peuple”, a déclaré la présidente du comité du Règlement du Sénat, Amy Klobuchar, D-Minn., dont le comité tiendra un vote sur le projet de loi la semaine prochaine. “Nous ne voulons pas risquer que le 6 janvier se reproduise”, a-t-elle déclaré.

Les factures sont une réponse à la violence de ce jour-là, lorsqu’une foule de partisans de Trump a dépassé la police, est entrée par effraction dans le bâtiment et a interrompu la certification de Biden. La foule faisait écho aux fausses allégations de Trump concernant la fraude électorale généralisée et appelait à la mort de Pence après qu’il soit devenu clair qu’il n’essaierait pas d’annuler l’élection.

Les démocrates des deux chambres ont ressenti encore plus d’urgence sur la question alors que Trump envisage une autre candidature à la présidence et prétend toujours que l’élection a été volée. De nombreux républicains disent le croire, même si 50 États ont certifié la victoire de Biden et que les tribunaux à travers le pays ont rejeté les fausses allégations de Trump concernant une fraude généralisée.

Alors que le vote à la Chambre devrait se dérouler principalement selon les partis, le projet de loi du Sénat bénéficie d’un certain soutien républicain et ses partisans espèrent qu’ils auront les 10 voix dont ils ont besoin pour briser un flibustier et l’adopter au Sénat 50-50. Mais cela pourrait être délicat au milieu de la campagne pour les élections de mi-mandat de novembre, et les républicains les plus alignés sur Trump s’y opposeront certainement.

Le panel du Règlement du Sénat devrait adopter la mesure mardi prochain, avec quelques ajustements, bien qu’un vote au sol attendra très probablement jusqu’en novembre ou décembre, a déclaré Klobuchar.

Même si elles sont similaires, la version de la Chambre est plus étendue que le projet de loi du Sénat et les deux chambres auront des différences clés que les législateurs devront résoudre. La législation de la Chambre a été présentée lundi par la présidente du comité d’administration de la Chambre, Zoe Lofgren, D-Californie, et la représentante républicaine Liz Cheney du Wyoming, toutes deux membres du panel de la Chambre qui a enquêté sur l’insurrection du 6 janvier.

Comme le projet de loi du Sénat, la législation de la Chambre exigerait qu’il y ait un seul ensemble d’électeurs de chaque État soumis par le gouverneur. Le projet de loi de la Chambre réduirait également les motifs pour lesquels les membres du Congrès pourraient s’opposer aux votes électoraux de n’importe quel État et augmenterait le seuil du nombre d’objections nécessaires. Actuellement, la Chambre et le Sénat débattent et votent chacun sur l’opportunité d’accepter les électeurs d’un État s’il n’y a qu’une seule objection de chaque chambre.

Le projet de loi de la Chambre exigerait plutôt qu’un tiers de la Chambre et un tiers du Sénat s’opposent aux électeurs d’un État particulier afin de tenir un vote. Le projet de loi du Sénat exigerait qu’un cinquième de chaque chambre s’y oppose.

Deux de ces votes ont eu lieu le 6 janvier 2021, après l’élimination des émeutiers, car GOP Sens. Ted Cruz du Texas et Josh Hawley du Missouri se sont joints à des dizaines de membres de la Chambre pour s’opposer aux victoires de Biden en Arizona et en Pennsylvanie. La Chambre et le Sénat ont voté pour certifier les résultats légitimes.

Lofgren a déclaré que le peuple américain devrait décider de l’élection, pas le Congrès.

Les gens qui voulaient annuler l’élection “ont profité d’un langage ambigu ainsi que d’un seuil bas pour que le Congrès joue un rôle qu’ils ne sont vraiment pas censés jouer”, a-t-elle déclaré.

Les similitudes générales entre le projet de loi de la Chambre et la version du Sénat pourraient indiquer que les membres de la Chambre sont prêts à faire des compromis pour faire adopter la législation. Certains membres de la Chambre avaient critiqué le projet de loi du Sénat pour ne pas aller assez loin. Le représentant du Maryland, Jamie Raskin, membre des comités du 6 janvier et de l’administration de la Chambre, avait déclaré cet été que le projet de loi du Sénat n’était pas “à distance suffisant” pour relever les défis présentés par la loi actuelle.

Les membres de la Chambre savent qu’ils devront en céder certains, cependant, pour le faire passer par le Sénat 50-50. Il y a actuellement neuf sénateurs du GOP et sept démocrates sur le projet de loi du Sénat, qui est parrainé par les centristes Sens. Joe Manchin, DW.V., et Susan Collins, R-Maine.

Collins a déclaré lundi: “Je pense que nous pouvons résoudre ce problème, et j’espère que nous le ferons.”

Le groupe bipartite de sénateurs a travaillé pendant des mois pour trouver un accord sur un moyen de réorganiser le processus, se fixant finalement sur une série de propositions présentées en juillet.

L’homologue républicain de Klobuchar au Comité du Règlement du Sénat, le sénateur du Missouri Roy Blunt, a également apporté son soutien.

“C’est quelque chose que nous ne devrions pas reporter dans un autre cycle électoral”, a déclaré Blunt lors d’une audience au Sénat en août.

