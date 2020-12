Samuel Corum / Getty Images

Une proposition visant à arrêter les factures médicales surprises sera incluse dans le grand projet de loi de fin d’année du Congrès.

Le temps des factures médicales surprises devrait bientôt être révolu.

Le Congrès a l’intention d’adopter un plan interdisant la plupart des projets de loi surprise dans le cadre de ses dépenses de fin d’année et le plan de secours Covid-19, qui devrait être voté lundi. L’inclusion de cette disposition dans le projet de loi met fin à un débat de près de deux ans sur la façon de corriger la pratique, ce qui laisse parfois les patients qui vivent une urgence médicale face à des factures totalisant des dizaines de milliers de dollars.

Ce débat a été alimenté en grande partie par le reportage de l’enquête de l’ancienne journaliste de Vox Sarah Kliff sur la facturation des hôpitaux. Kliff a examiné plus de 1000 factures de salle d’urgence dans le cadre de son enquête d’un an.

Elle a résumé ses conclusions de cette manière dans un article de décembre 2018:

À bien des égards, les patients se trouvent dans une position vulnérable lors de ces rencontres avec le système de santé. Le résultat est souvent des factures élevées – et imprévisibles. Les hôpitaux ne sont pas transparents sur le coût de leurs services, leurs prix varient énormément d’une salle d’urgence à l’autre et il est difficile de dire quels médecins sont couverts par une assurance (même si l’hôpital lui-même est couvert). Dans de nombreux cas, les patients ne peuvent être certains de ce qu’ils doivent jusqu’à ce qu’ils reçoivent une facture par la poste, parfois des semaines ou des mois plus tard.

Des recherches ont révélé qu’une visite sur cinq aux urgences entraîne une facture d’assurance hors réseau. Mais même aller dans un hôpital qui fait partie de votre réseau d’assurance n’est pas une garantie totale contre une facture surprise: une étude a conclu que 16% des admissions dans le réseau entraînent toujours au moins une charge hors réseau, car les patients peuvent toujours recevoir traitement par des médecins hors réseau dans un établissement en réseau.

Après une intense bataille de lobbying entre les médecins, les hôpitaux et les assureurs, le Congrès a finalement mis en place un plan pour – principalement – empêcher les patients de faire face à ces factures surprises.

Tout le monde a convenu que les patients ne devraient pas recevoir de factures inattendues, mais tout au long du débat, le point de discorde le plus important a été de décider comment arriver à un prix pour l’hôpital, le médecin ou le service d’ambulance hors réseau. Le lobby de l’assurance maladie voulait par défaut un prix proche du prix moyen sur le réseau payé pour les services facturés dans la région, mais les médecins et les hôpitaux voulaient utiliser un processus d’arbitrage tiers pour fixer un prix.

L’accord final est un compromis entre les deux. En bref:

La facturation surprise serait interdite pour les soins d’urgence hors réseau, pour la plupart des soins hors réseau dans les installations du réseau et pour les ambulances aériennes. Les patients seront invités à ne payer que leurs obligations en réseau pour les soins qu’ils ont reçus, et c’est fini pour eux. La question devient alors ce que l’assureur paiera au prestataire.

Il y aurait initialement une période de 30 jours pendant laquelle le régime d’assurance et les prestataires de soins de santé pourraient essayer de négocier un paiement pour les réclamations hors réseau. S’ils ne parviennent pas à un accord, alors l’arbitrage serait la prochaine étape.

Les arbitres indépendants tiendraient principalement compte des frais moyens dans le réseau pour les services en question, ainsi que d’autres informations fournies par l’assureur et le fournisseur. Les deux parties feraient une offre et l’arbitre en choisirait une sur la base des directives stipulées dans le projet de loi.

Les médecins et les hôpitaux ont remporté une victoire dans la frénésie finale du lobbying, selon Peter Sullivan de Hill: Les arbitres ne seront pas autorisés à prendre en compte les taux de paiement de Medicare ou Medicaid, qui sont généralement inférieurs aux taux des assurances privées, pour décider du prix final. Cela devrait maintenir les paiements du fournisseur plus élevés que si les programmes gouvernementaux faisaient partie des critères.

Personne ne l’appellerait un plan parfait – les ambulances au sol sont notamment exclues de l’interdiction de la facturation surprise – mais la plupart des experts en politique de la santé semblent y voir une nette amélioration par rapport au statu quo.

Les patients américains sont toujours confrontés à de nombreux défis financiers que les gens du reste du monde développé ne font pas: des frais élevés, des médicaments inabordables et des millions de personnes toujours non assurées. Mais la pratique particulièrement flagrante de la facturation surprise – qui pourrait laisser une mère payer près de 1000 dollars pour la pommade antibactérienne de sa fille ou un homme heurté par un bus de la ville et emmené inconscient dans un hôpital facturé 27000 dollars – touche enfin à sa fin.