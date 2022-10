Le Congrès enquête sur la crise de l’eau à Jackson alors que la ville et l’État s’affrontent

JACKSON, Mississippi (AP) – Le Congrès enquête sur la crise qui a laissé 150 000 personnes dans la capitale du Mississippi sans eau courante pendant plusieurs jours à la fin de l’été, selon une lettre envoyée au gouverneur Tate Reeves par deux responsables démocrates.

Les représentants Bennie Thompson, du Mississippi, et Carolyn Maloney, de New York, ont envoyé la lettre lundi demandant des informations sur la façon dont le Mississippi prévoit de dépenser 10 milliards de dollars de l’American Rescue Plan Act et de la Bipartisan Infrastructure Law, et 429 millions de dollars “spécifiquement alloués à améliorer l’infrastructure de l’eau de l’État.

La lettre indique “le début d’une enquête conjointe” par les comités House Homeland Security et Oversight and Reform sur une crise qui a privé les 150 000 habitants de Jackson d’eau courante pendant plusieurs jours fin août et début septembre, Adam Comis, un membre du personnel du comité, a déclaré à l’Associated Press.

Le district de Thompson comprend la majeure partie de Jackson et il préside le comité de la sécurité intérieure. Maloney préside le comité de surveillance et de réforme.

Jackson a eu des problèmes d’eau pendant des années, et les derniers problèmes ont commencé fin août après que de fortes pluies ont exacerbé les problèmes de la principale station d’épuration de la ville, laissant de nombreux clients sans eau courante. Jackson avait déjà fait l’objet d’un avis d’ébullition de l’eau depuis fin juillet parce que le département de la santé de l’État avait trouvé de l’eau trouble qui pouvait rendre les gens malades.

L’eau courante a été rétablie en quelques jours et un avis d’ébullition de l’eau a été levé à la mi-septembre, mais la lettre à Reeves indique que “l’infrastructure de l’usine d’eau de la ville reste précaire et que les risques pour les habitants de Jackson persistent”.

La paire de démocrates du Congrès a demandé une ventilation de l’endroit où l’État a envoyé des fonds de l’American Rescue Plan Act et de la loi bipartite sur l’infrastructure, y compris «la démographie raciale et la taille de la population de chaque» communauté qui a reçu de l’aide. Ils ont également demandé des informations pour savoir si Jackson avait dû faire face à des “obstacles lourds” pour recevoir des fonds fédéraux supplémentaires. La lettre demandait à Reeves de fournir les informations demandées avant le 31 octobre.

Le Mississippi n’a pas encore annoncé comment il dépensera l’argent de l’American Rescue Plan Act pour les projets d’eau. Les villes et les comtés avaient une date limite du 30 septembre pour demander un financement.

Selon la lettre, le personnel du Comité de surveillance a appris lors d’un briefing avec des responsables de Jackson que l’État avait tenté de limiter le financement de Jackson pour son système d’eau. L’État aurait prévu “d’empêcher les communautés de plus de 4 000 personnes de concourir pour un financement supplémentaire de la loi bipartite sur les infrastructures”, indique la lettre.

Dans leur lettre, Thompson et Maloney ont également fait référence à des rapports de l’AP selon lesquels Reeves avait contribué à retarder les fonds pour les réparations du système d’eau à Jackson et ont affirmé avoir bloqué des fonds. Le bureau de Reeves n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’AP sur la lettre.

L’Environmental Protection Agency a publié un avis en janvier selon lequel le système d’eau de Jackson viole la loi fédérale sur la sécurité de l’eau potable. En septembre, les procureurs fédéraux ont menacé de poursuites judiciaires contre la ville si elle n’acceptait pas les négociations liées à son système d’eau. Lumumba a déclaré que la ville travaillait avec le gouvernement fédéral sur un plan pour réparer le système d’eau.

L’incapacité des responsables de la ville et de l’État à fournir aux résidents de Jackson un système d’approvisionnement en eau fiable reflète des décennies de dysfonctionnement du gouvernement, de changement de population et d’infrastructures en décomposition. Cela a également alimenté une bataille politique entre les législateurs des États du GOP et les responsables municipaux démocrates.

Cette acrimonie s’est poursuivie après que l’Agence de gestion des urgences du Mississippi a annoncé vendredi qu’elle recherchait un entrepreneur privé pour faire fonctionner le système d’eau de Jackson pendant un an. L’accord serait financé par la ville de Jackson, selon la proposition publiée par MEMA.

Dans un communiqué de presse lundi, Reeves a déclaré que son bureau avait été informé par des responsables de la ville que le maire de Jackson, Chokwe Antar Lumumba, prévoyait de “mettre fin de manière fonctionnelle à la coopération de la ville” en “refusant de participer au processus de sélection d’un opérateur d’eau”.

“Bien que la politique soit clairement sa priorité, nous essayons simplement de faire en sorte que l’eau de Jackson ne tombe plus en panne”, a déclaré Reeves. “En fin de compte, il incombera peut-être au conseil municipal de freiner ce pari radical.”

La rancoeur s’est ensuivie même si MEMA a écrit qu’elle avait demandé un entrepreneur privé “sous un commandement unifié avec la ville de Jackson”.

Reeves a menacé de retirer l’aide de l’État si la ville ne changeait pas de cap. Les responsables de la ville communiquaient qu’ils “ne souhaitent plus l’aide de l’État et insistent pour faire cavalier seul”, a déclaré Reeves.

Dans un communiqué, Lumumba a rétorqué que la ville avait “fait cavalier seul” après des années à demander le soutien de l’État” et que Jackson “n’a fait aucune mention de mettre fin à la coopération de la ville” avec les autorités étatiques et fédérales. Le maire a déclaré que la ville n’accepterait pas la demande d’un entrepreneur privé tant qu’elle n’aurait pas eu l’occasion de réviser le libellé de la proposition.

“La ville, avec le soutien de ceux qui sont vraiment investis dans la réparation et l’entretien des installations de traitement de l’eau, aura le dernier mot”, a déclaré Lumumba. “Nous attendons avec impatience des conversations productives qui mènent à un véritable accord au lieu d’un titre.”

___

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.

Michael Goldberg, l’Associated Press