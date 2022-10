Le Congrès du Parti communiste chinois s’apprête à nommer Xi président à vie

Après avoir enfreint presque toutes les règles du manuel du Parti communiste chinois sur la façon de gouverner, le président Xi Jinping semble maintenant prêt à enfreindre la règle du “sept en haut, huit en bas”.

C’est la ligne directrice qui dit que les responsables du Parti communiste ne peuvent être promus que jusqu’à 67 ans et doivent prendre leur retraite à 68 ans. Xi, âgé de soixante-neuf ans, n’a aucune intention d’aller nulle part. Bien qu’il ne soit pas le premier dirigeant à contourner cette règle, il se prépare à enfreindre une autre règle plus importante en briguant un troisième mandat à la présidence.

“Nous pouvons être presque certains que Xi, en tant que secrétaire général du Parti communiste, sera nommé pour un autre mandat de cinq ans”, déclare Lynette Ong, professeur à la Munk School of Global Affairs & Public Policy et auteur de Outsourcing Repression: Everyday State. Pouvoir dans la Chine contemporaine.

“Techniquement parlant, puisque la limite des mandats a été supprimée, il peut rester au pouvoir à vie, [although] cela peut nécessiter des cérémonies formelles après cinq ans.”

Ho-fung Hung, qui enseigne à la Paul H. Nitze School of Advanced International Studies de l’Université Johns Hopkins, a déclaré que Xi n’avait pas réécrit la constitution du parti pour éliminer les limites de mandats en 2018 sans raison.

“Je pense qu’il vise à devenir le leader de la Chine à vie”, a-t-il déclaré.

Les experts s’attendent à ce que le Congrès de ce week-end consolide les tendances qui sont apparues depuis 2013, lorsque Xi a commencé à concentrer son pouvoir de manière à briser les normes. La Chine qui émergera de ces tendances est fondamentalement différente de la Chine qui a entamé le long rapprochement avec l’Occident dans les années 1980 et 1990.

Adieu au “leadership collectif”

Après la désastreuse Révolution culturelle, qui a vu le propre père de Xi dénoncé et emprisonné aux côtés de millions d’autres, le Parti communiste a subi une série de réformes destinées à empêcher un autre Mao de concentrer à nouveau tout le pouvoir entre ses mains.

Deng Xiaoping a lancé la tradition de leadership collectif du PCC en cherchant à habiliter un comité permanent du Politburo de sept hommes, où les membres débattraient des questions et s’efforceraient de parvenir à un consensus.

Les trois postes les plus importants de ce système – secrétaire général du parti, président de la Chine et commandant en chef de l’Armée populaire de libération – étaient parfois occupés par des personnes différentes.

Même lorsque Jiang Zemin a concentré les trois rôles entre ses mains en 1993, il a régné en tant que “premier parmi ses pairs” dans un système où d’autres personnalités importantes avaient leur propre poids. Il a également progressivement démissionné de ses fonctions entre 2002 et 2005 et est aujourd’hui à la retraite à la fin des années 90.

Un culte de la personnalité grandissant

Aujourd’hui, Xi a également assumé les trois rôles ainsi que le titre de chef suprême, mais il n’est plus simplement le premier parmi ses pairs, a déclaré Hung.

“Dans la mesure où il a atteint la consolidation qu’il recherche depuis dix ans, peu importe qui d’autre est au Politburo ou s’il y a d’autres factions”, a-t-il déclaré.

“Les gens avaient l’habitude de placer des espoirs sur certains des libéraux et technocrates relatifs pour fournir des freins et contrepoids à l’impulsion de Xi Jinping pour centraliser les pouvoirs et étendre l’État aux dépens du secteur privé. Mais jusqu’à présent, nous ne voyons aucun de ces les freins et contrepoids fonctionnent.

“Même si des personnalités relativement libérales et démocrates ont été sélectionnées au sein du Comité permanent, je ne vois pas qu’elles aient beaucoup de poids pour mettre la main sur Xi Jinping. Le leadership collectif a disparu. Maintenant, c’est Xi Jinping qui prend les rênes.”

Ong a déclaré que Xi n’avait pas encore complètement éliminé les autres voix du parti.

Un écran affiche une émission d’information des médias d’État CCTV montrant le président chinois Xi Jinping s’adressant aux dirigeants mondiaux lors de la réunion du G20 à Rome par liaison vidéo dans un centre commercial à Pékin, en Chine, le 31 octobre 2021. (Thomas Peter/Reuters)

“Cependant, relativement parlant, (le leadership collectif) a décliné depuis l’ère de Deng ou la réforme et l’ouverture en 1979”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas encore comme à l’époque de Mao ou de la Corée du Nord. Mais ça se rapproche.”

L’une des caractéristiques de la coréanisation nord de la Chine est la culte croissant de la personnalité autour de Xi. Les affirmations de ses exploits miraculeux ne sont pas encore aussi extravagantes que celles concernant Kim Jong-Il – dont la biographie officielle affirmait qu’il avait un corps parfait qui n’avait pas besoin d’uriner ou de déféquer – ou Kim Jong-Un, qui aurait appris à conduire une voiture à trois ans.

Xi est plutôt dépeint comme une figure paternelle dispensant des conseils familiaux – comme lorsqu’il aurait transformé la fortune d’un village en lui conseillant de planter un autre type de pomme de terre – ou comme une sorte de surhomme paysan qui transportait autrefois cent kilos de blé pour cinq kilomètres sans avoir à changer d’épaule.

Prince des petites roses

L’ascension de Xi a été marquée par l’influence sociale croissante des jeunes guerriers ultra-nationalistes du clavier, parfois appelés par une génération plus sceptique plus âgée xiao fenhong, ou “petites roses”.

Alors que les petits roses patrouillent sur Internet à la recherche de signes de dissidence ou de décadence occidentale, les rangs du service extérieur ont vu la promotion de diplomates et de porte-parole agressifs « guerriers loups » pour représenter la Chine sur la scène mondiale – des gens comme Zhao Lijian et Hua Chunyingqui a fréquemment commenté le différend avec le Canada impliquant Michael Spavor et Michael Kovrig.

“Une fois que Xi aura consolidé son pouvoir”, a déclaré Ong, “nous pourrions voir un doublement de la diplomatie Est contre Ouest, dépeignant l’Occident comme se liguant contre la Chine et la Russie, par exemple”.

Ong a déclaré qu’elle s’attend également à “une diplomatie plus coercitive, à des boycotts commerciaux de tit-for-tat et [a] une position plus dure à l’égard de Taïwan qui pourrait avoir des implications pour le Canada via la stratégie indo-pacifique. »

L’ambassadeur du Canada de l’époque en Chine, John McCallum, écoute une question à la suite de sa participation à la réunion du cabinet fédéral à Sherbrooke, au Québec, le 16 janvier 2019. (La Presse Canadienne)

Le Canada a dû recalibrer son approche envers la Chine depuis l’époque où le premier ministre Justin Trudeau exprimait son admiration pour le système chinois et cherchait à se rapprocher de Pékin.

Dès le début, Trudeau a remplacé le diplomate professionnel Guy St-Jacques par un ambassadeur issu des rangs du Parti libéral, John McCallum. Son mandat s’est terminé par son limogeage et un embarras majeur pour le parti.

Puis est venu Dominic Barton, qui était également considéré par certains comme trop proche de Pékin et qui a été critiqué par deux anciens ambassadeurs pour avoir décrit à tort Huseyin Celil, le Canadien ouïghour emprisonné depuis longtemps, comme “pas un citoyen canadien”.

Des professionnels d’Affaires mondiales Canada ont averti le gouvernement Trudeau que son approche conciliante envers la Chine échouait.

Il était donc rafraîchissant pour de nombreux membres de la communauté diplomatique de voir la nomination d’un diplomate de carrière professionnel au poste sensible de Pékin.

Trucosité à venir

Mais alors que le gouvernement Trudeau a été grossièrement désabusé de ses vues autrefois ensoleillées sur la Chine, il est peu probable que son nouvel ambassadeur soit en mesure de changer l’orientation de la politique étrangère de la Chine – qui, selon Hung, deviendra probablement de plus en plus antagoniste.

“La tendance de la Chine à devenir de plus en plus agressive va probablement se poursuivre, voire s’accélérer, car dans les années 1990 et 2000, la légitimité du Parti communiste était fondée sur le progrès économique, la croissance rapide, l’expansion de l’emploi et le niveau de vie des gens. s’améliorant sans cesse », a-t-il déclaré.

“Mais à partir du ralentissement économique des années 2010, qui s’est aggravé au fil des années, les gens ont commencé à connaître une détérioration du niveau de vie et du chômage dans les grandes villes chez les jeunes.

Sur cette photo du 3 novembre 2017, des habitants discutent près d’un écran de télévision montrant le président chinois Xi Jinping à Hotan, dans la région du Xinjiang, dans l’ouest de la Chine. (Ng Han Guan/Associated Press)

“Le PCC doit donc trouver une nouvelle source de légitimité, et le nationalisme est une source alternative de légitimité. Le PCC ou l’Armée populaire de libération pourrait ne pas se sentir prêt à mener une guerre comme la Russie l’a fait contre l’Ukraine, mais au moins en termes de rhétorique. et politique, il sera désireux de montrer aux gens que la Chine peut défier la volonté des pays occidentaux et qu’elle est maintenant le centre du monde, ou du moins de l’Asie, et que les États-Unis ne sont plus aux commandes”.

“L’économie chinoise est confrontée à des défis structurels”, a déclaré Ong, “et la fixation de Xi sur la stabilité sociale et le zéro COVID l’ont aggravée. Mais il ne semble pas accorder autant d’attention aux questions économiques. Pour lui, l’emprise sur le pouvoir et la stabilité sociale passe avant d’autres priorités concurrentes.”

Zéro Covid, zéro croissance démographique

La Chine annoncera lundi ses derniers chiffres sur le PIB. On s’attend maintenant à ce qu’ils enregistrent une croissance annuelle d’environ 3,5% seulement, bien en deçà des prévisions de Pékin annoncées en mars et loin derrière la croissance de 13,7% enregistrée au Vietnam voisin.

“La reprise économique de la Chine n’a pas répondu aux attentes et montre une faible tendance à la reprise dans l’ensemble”, selon une note des analystes de la Banque de Chine le 28 septembre. La Chine continue de rencontrer des problèmes avec le marché immobilier, l’endettement des entreprises, les exportations et la demande intérieure des consommateurs.

Les technocrates qui ont aidé à créer l’économie chinoise axée sur les exportations semblent consternés que l’époque de la croissance de plus de 6 % soit révolue. “Il est encore inimaginable d’un point de vue stratégique pour nous de ne pas avoir ce rythme”, a déclaré Jia King, ancien directeur de la recherche au ministère des Finances, lors d’une conférence le mois dernier.

Mais les problèmes structurels de la Chine vont encore plus loin que cela. Le taux de fécondité en Chine n’est plus que de 1,15 naissance par femme, malgré la fin de la règle de l’enfant unique.

L’ONU et l’Académie des sciences sociales de Shanghai ont drastiquement révisé leurs prévisions de croissance démographique en Chine, indiquant clairement qu’une crise démographique se prépare. (Gavekal Dragonomics – Recherche Macro Indépendante)

La population, qui devait auparavant culminer en 2031 à 1,46 milliard, est probablement déjà en déclin, selon l’Académie des sciences sociales de Shanghai. La population en âge de travailler a culminé en 2014 et la population globale du pays devrait chuter de plus de moitié d’ici la fin du siècle, lorsqu’une majorité de la population de 15 ans et plus aura plus de 65 ans.

Les présidents à vie vieillissants ont un bilan médiocre lorsqu’il s’agit de faire face à des défis complexes comme ceux auxquels la Chine est confrontée.

L’emprise de Xi Jinping sur le pouvoir est peut-être plus forte que jamais après ce week-end, mais ses plans à long terme pour faire de la Chine la première puissance mondiale semblent considérablement plus fragiles.