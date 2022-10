Le congrès du parti chinois promet la continuité, pas le changement

BEIJING (AP) – Le thème dominant qui émerge du congrès en cours du Parti communiste chinois est celui de la continuité et non du changement.

La réunion d’une semaine, qui s’est ouverte dimanche, devrait reconduire Xi Jinping à la tête, réaffirmer son engagement envers sa politique pour les cinq prochaines années et peut-être élever encore plus son statut en tant que l’un des dirigeants les plus puissants de l’histoire moderne de la Chine.

Un aperçu de ce qui s’est passé jusqu’à présent et de ce qui s’en vient :

PLUS DU MÊME

Ce n’est pas un point d’inflexion pour le parti. Cela s’est produit il y a 10 ans lorsqu’il a nommé Xi comme chef de file, même si ce n’était pas évident à l’époque.

Depuis lors, Xi a réorienté la Chine tant au niveau national qu’international. L’armée a revendiqué des territoires contestés tandis que les diplomates sont devenus plus affirmés, affirmant que la Chine ne sera pas intimidée par les États-Unis et d’autres.

Xi a ramené un contrôle étatique plus fort sur l’économie et la société, élargissant la censure et les arrestations pour étouffer la dissidence. Une répression sans précédent de la corruption a fait tomber des centaines de hauts fonctionnaires, y compris certains rivaux politiques potentiels.

Tout cela est là pour rester était le message d’un rapport du parti d’une heure et 45 minutes que Xi a livré à la séance d’ouverture dimanche, louant les efforts du parti vers ce qu’il appelle le “rajeunissement” de la nation.

ÉLÉVATION XI

Xi a déjà balayé ses concurrents et consolidé son pouvoir. La question est de savoir s’il gagnera encore plus de pouvoir – et comment.

Pratiquement, il s’est placé en charge de l’armée, de la politique étrangère, de l’économie et de la plupart des autres questions par le biais d’une série de groupes de travail du parti qu’il dirige.

Symboliquement, son idéologie, connue sous le nom de pensée de Xi Jinping, a été inscrite dans le congrès du parti lors du précédent congrès en 2017.

Un autre amendement à la constitution est à l’ordre du jour du congrès de cette semaine. Aucun détail n’a été divulgué, mais les analystes disent que cela pourrait encore rehausser son statut au sein du parti.

LES NOUVEAUX DIRIGEANTS

Il est de coutume que le parti dévoile sa haute direction pour les cinq prochaines années le lendemain de la clôture du congrès, le petit groupe nommé au Comité permanent du Politburo étant identifié pour la première fois lorsqu’il défile sur scène.

On s’attend à ce que Xi soit au sommet, obtenant un troisième mandat de cinq ans. Cela dispenserait d’un accord non écrit pour que les chefs de parti se retirent après deux mandats.

Les autres nommés au Comité permanent, qui compte actuellement sept membres, pourraient offrir des indices sur l’avenir de Xi et l’orientation de la politique.

On s’attend à ce qu’il remplisse le comité de loyalistes. Les analystes se demandent si le marasme économique de la Chine le forcera à tempérer son enthousiasme pour une économie dirigée par l’État et à inclure des partisans d’une approche plus axée sur le marché.

Aucun successeur évident n’a été choisi pour le Comité permanent actuel en 2017, signalant que Xi envisageait un troisième mandat. Le faire à nouveau suggérerait qu’il prévoit un séjour encore plus long.

ATTENDEZ LE WEEK-END

Avec la plupart des sessions de cette semaine à huis clos, rien de tout cela ne sera probablement connu avant le week-end. Tout amendement à la constitution serait généralement annoncé lors de la séance de clôture le samedi, et les nouveaux dirigeants défileraient le dimanche.

ZÉRO-COVID BLUES

Pour de nombreux Chinois, las des restrictions pandémiques qui ont perturbé les vies et l’économie, la question la plus immédiate est de savoir s’il y aura un assouplissement après le congrès du parti.

La réponse n’est probablement pas immédiate et les changements, lorsqu’ils se produiront, seront très probablement graduels.

Le Parti communiste est toujours désireux de présenter le pays sous un jour positif autour du congrès et d’éviter toute perturbation sociétale – et une épidémie majeure de COVID-19 en serait une.

Mais même après le congrès, l’ampleur de la propagation du COVID-19 restera incertaine si les restrictions de voyage et autres sont assouplies, de sorte que les responsables du parti restent prudents quant à l’ouverture.

De plus, il y a toujours un autre événement majeur à craindre. Suite au congrès du parti, la législature chinoise se réunira l’année prochaine, probablement en mars. De nombreux Chinois se préparent à se cacher au moins jusqu’à après cela.

The Associated Press