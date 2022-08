Le Congrès donne des milliards à l’industrie des puces. Les cordes sont attachées.

C’est une étreinte de politique industrielle qui n’a pas été vue à Washington depuis des décennies. Gary Hufbauer, chercheur principal non résident au Peterson Institute for International Economics qui a étudié la politique industrielle américaine, a déclaré que le projet de loi était l’investissement le plus important dans la politique industrielle que les États-Unis aient réalisé depuis au moins 50 ans.

8 signes que l’économie s’essouffle Carte 1 sur 9 Perspectives inquiétantes. Dans un contexte d’inflation élevée persistante, de hausse des prix à la consommation et de baisse des dépenses, l’économie américaine montre des signes clairs de ralentissement, alimentant les inquiétudes quant à une éventuelle récession. Voici huit autres mesures signalant des problèmes à venir : La confiance des consommateurs. En juin, l’enquête de l’Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs a atteint son plus bas niveau en 70 ans d’histoire, près de la moitié des personnes interrogées affirmant que l’inflation érode leur niveau de vie. Le marché du logement. La demande de biens immobiliers a diminué et la construction de nouvelles maisons ralentit. Ces tendances pourraient se poursuivre avec la hausse des taux d’intérêt et les sociétés immobilières, dont Compass et Redfin, ont licencié des employés en prévision d’un ralentissement du marché du logement. Cuivre. Un produit considéré par les analystes comme une mesure du sentiment à l’égard de l’économie mondiale – en raison de son utilisation généralisée dans les bâtiments, les voitures et d’autres produits – le cuivre a baissé de plus de 20% depuis janvier, atteignant un creux de 17 mois le 1er juillet. Pétrole. Les prix du brut sont en hausse cette année, en partie à cause des contraintes d’approvisionnement résultant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais ils ont récemment commencé à vaciller alors que les investisseurs s’inquiètent de la croissance. Le marché obligataire. Les taux d’intérêt à long terme des obligations d’État sont tombés en dessous des taux à court terme, un événement inhabituel que les commerçants appellent une inversion de la courbe des taux. Cela suggère que les investisseurs obligataires s’attendent à un ralentissement économique.

Les politiciens américains des deux partis ont longtemps salué le pouvoir économique des marchés libres et du libre-échange tout en soulignant les dangers et les inefficacités de l’ingérence gouvernementale. Les républicains et certains démocrates ont fait valoir que le gouvernement était un piètre arbitre des gagnants et des perdants dans les affaires et que son ingérence dans le marché privé était, au mieux, inutile et souvent destructrice.

Mais la domination croissante de la Chine sur les principales chaînes d’approvisionnement mondiales, comme celles des métaux de terres rares, des panneaux solaires et de certains produits pharmaceutiques, a généré un nouveau soutien parmi les républicains et les démocrates pour que le gouvernement soutienne les industries stratégiques. La Corée du Sud, le Japon, l’Union européenne et d’autres gouvernements ont présenté des plans agressifs pour courtiser les usines de semi-conducteurs. Et la production de nombreux semi-conducteurs avancés à Taïwan, qui est de plus en plus menacée d’invasion, est devenue pour beaucoup une menace de sécurité intenable.

Les semi-conducteurs sont nécessaires pour alimenter d’autres technologies clés, notamment l’informatique quantique, l’Internet des objets, l’intelligence artificielle et les avions de chasse, ainsi que des objets banals comme les voitures, les ordinateurs et les cafetières.

“La question doit vraiment passer de pourquoi poursuivons-nous une stratégie industrielle à comment en poursuivons-nous une”, a déclaré Brian Deese, directeur du Conseil économique national, dans une interview. “Cela nous permettra de vraiment façonner les règles de l’endroit où l’innovation la plus avant-gardiste se produit.”

Les perturbations des chaînes d’approvisionnement des biens essentiels pendant la pandémie ont ajouté au sentiment d’urgence d’empêcher la fabrication américaine de s’écouler à l’étranger. Cela inclut les semi-conducteurs, où la part des États-Unis dans la fabrication mondiale est tombée à 12 % en 2020, contre 37 % en 1990, selon la Semiconductor Industry Association. La part de la Chine dans le secteur manufacturier est passée de presque rien à 15 % au cours de la même période.