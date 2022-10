Le Congrès doit travailler ensemble – Shaw Local

Pour l’éditeur:

L’Amérique aimerait que le Congrès travaille ensemble et fasse son travail au lieu d’agir constamment comme deux pays différents qui se battent l’un contre l’autre. Le bon sens aiderait. Les politiques américaines devraient être numéro un sur la liste. Pas les talibans ou les politiques autocratiques. Rendre le vote plus difficile et supprimer les libertés devrait réveiller tout le monde. S’il vous plait, votez.

Les héros, y compris mon beau-père et mon neveu, n’ont pas fait la guerre pour retirer les livres des écoles, nous priver de nos choix ou pour que le président vole la démocratie et les votes pour lesquels de nombreux héros courageux se sont battus et sont morts.

Jamais de ma vie je n’aurais pensé que le Parti républicain soutiendrait Poutine plus que notre propre chef. Fox News a aidé à nourrir Poutine, Trump et le reste des autocrates du monde avec leur lavage de cerveau de théories du complot et de mensonges. Supprimer les soins de santé comme l’avortement est la politique des talibans. Les hommes doivent rester en dehors de la pièce lorsqu’il s’agit de problèmes d’avortement. Les femmes peuvent décider par elles-mêmes. Si ma fille était violée, je ne lui ferais jamais porter ou élever cet enfant. Son choix, son corps, sa vie. Semble familier?

L’Amérique doit empêcher la droite radicale de priver les libertés pour lesquelles tant de héros se sont battus et sont morts. Nos enfants devraient grandir avec les choix que nous avions en grandissant, et les opinions devraient toujours compter.

Le Congrès doit travailler ensemble, s’aimer et résoudre les problèmes. Arrêtez le jeu du blâme, Congrès. Le monde est en guerre et le monde a traversé une pandémie. Pas seulement le président américain, le monde entier. Maintenant, mettez-vous au travail et gagnez environ 172 000 $ par an que vous ne valez pas.

Randy Moore

Oswego