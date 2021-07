Le Congrès doit réformer la parodie qualifiée de la police de l’immunité

Après que la police ait suivi un suspect de vol à main armée dans la cour d’Amy Corbitt en Géorgie, ils ont ordonné à quatre jeunes enfants – sous la menace d’une arme – de s’allonger face contre terre. Lorsqu’un shérif adjoint a repéré un chien de compagnie, qui, selon Corbitt, « ne représentait aucune menace », il a tiré sur le chien à deux reprises et l’a raté. Le deuxième coup de feu a touché le fils de 10 ans de Corbitt, couché à moins de 2 pieds du député, lui causant une grave blessure à la jambe.

Corbitt a poursuivi pour tenir le député responsable d’une force excessive qui a violé les droits constitutionnels de son fils, mais elle s’est heurtée à un obstacle si élevé qu’il a empêché des milliers de personnes de tenir la police responsable d’actes inconstitutionnels.

Un comité d’appel fédéral a rejeté le cas de Corbitt, une majorité accordant au député une « immunité qualifiée ». Pourquoi? Parce que Corbitt n’a pas réussi à trouver un cas antérieur avec les mêmes faits où un tribunal a statué qu’un officier avait violé la loi en tirant accidentellement sur un passant. Ainsi, il n’y avait pas de loi « clairement établie » contre les actions du député.

Brutalité policière

Un juge dissident a eu une vision plus sensée des événements du 10 juillet 2014 : « Face à aucune menace apparente (le policier) a choisi de tirer avec son arme meurtrière en direction de ces enfants. Aucun officier raisonnable ne se livrerait à une telle imprudence » ou « penserait qu’une telle imprudence était légale ».

La Cour suprême a refusé d’examiner l’affaire l’année dernière, excluant Corbitt du tribunal. Et aucun officier ne sera dissuadé d’une telle conduite imprudente à l’avenir.

À la suite du meurtre de George Floyd l’année dernière et des protestations contre la brutalité policière, cette doctrine juridique autrefois obscure s’est transformée en un cri de ralliement dans la lutte contre la force excessive.

Créée par la Cour suprême dans une série de décisions commençant en 1967, l’immunité qualifiée signifie que si une victime veut poursuivre la police – ou tout fonctionnaire du gouvernement – elle doit trouver une affaire auprès de la Cour suprême ou dans son circuit fédéral (les États-Unis sont divisés en 12 circuits) où un tribunal a statué qu’exactement la même situation violait les droits constitutionnels. Si elle ne le peut pas, ces droits ne sont pas considérés comme clairement établis et la porte de la salle d’audience est barrée.

Des décisions de justice scandaleuses

La doctrine a des critiques de tous les horizons idéologiques – de la juge de la Cour suprême Sonia Sotomayor, peut-être la justice la plus libérale de la Cour, au juge Clarence Thomas, la plus conservatrice.

L’absurdité de l’immunité qualifiée est évidente dans les distinctions à couper le souffle que les tribunaux font pour laisser les policiers se tirer d’affaire. Parmi les plus scandaleux :

►Des officiers de Fresno, en Californie, auraient volé plus de 225 000 $ en espèces et des pièces rares lors de l’exécution d’un mandat de perquisition, mais une cour d’appel fédérale a statué que « tous les comportements inappropriés ou moralement répréhensibles ne violent pas la Constitution ». Si ce n’est pas une crise déraisonnable, qu’est-ce que c’est ?

►Un adjoint du shérif du Mississippi a ramassé un homme souffrant d’un handicap mental qui marchait au milieu d’une autoroute, l’a conduit jusqu’à la limite du comté et l’a déposé sur une route au crépuscule. Plus tard dans la nuit, l’homme a été heurté et tué par une voiture. Mais ses héritiers n’ont trouvé aucun cas où un officier était auparavant tenu responsable dans les mêmes circonstances.

►Un détective de Los Angeles a contraint un adolescent de 13 ans à avouer un meurtre qu’il n’avait pas commis, ce qui a conduit à sa condamnation et à plus de trois ans de détention. Après l’annulation de la condamnation, sa mère a intenté une action en justice, mais une cour d’appel fédérale a rejeté l’une de ses affirmations, concluant que si « l’interrogatoire autoritaire » du détective s’approchait de la « torture psychologique », il a duré « moins de deux heures », pas le la durée prolongée d’autres interrogatoires jugés inconstitutionnels. Heureusement, le tribunal a laissé aller de l’avant d’autres parties de son affaire.

Travail pour le Congrès

Non seulement ces décisions n’empêchent pas la police d’avoir un comportement flagrant similaire à l’avenir, ils alimentent également la colère et la méfiance du public qui rendent plus difficile pour les bons officiers de faire leur travail.

La Cour suprême pourrait rejeter l’immunité qualifiée, mais a laissé passer cette chance à plusieurs reprises. Au cours de la dernière année, le tribunal a fait quelques petits pas pour modifier la doctrine, mais cela pourrait prendre des années pour que cela fasse une différence substantielle.

Réparer cette parodie est un travail pour le Congrès, après que les législateurs ont promis une réforme de la police en réponse aux appels au changement à l’échelle nationale. La Chambre a adopté une mesure qui, entre autres changements, éliminerait «l’immunité qualifiée» pour les agents des forces de l’ordre, mais la plupart des républicains du Sénat s’y sont vivement opposés.

Si la police veut conserver – ou regagner – le soutien public dont elle a besoin pour faire appliquer la loi, elle ne doit plus recevoir de laissez-passer gratuit lorsqu’elle viole les droits civils des citoyens.

Cet éditorial fait partie d’une série de l’équipe USA TODAY Opinion examinant la question de l’immunité qualifiée. Le projet est rendu possible en partie grâce à une subvention de Stand Together. Les opinions proposées sont celles du comité de rédaction USA TODAY. Stand Together ne fournit pas de contribution éditoriale.