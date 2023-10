basculer la légende Catie terne/NPR

La frustration face au système politique américain a suscité un regain d’intérêt pour la limitation du mandat des législateurs, bien qu’il s’agisse d’une idée largement contestée par les experts.

Les électeurs soutiennent depuis longtemps le plafonnement de la durée du mandat d’une personne, mais les récentes luttes intestines entre républicains pour savoir qui devrait être le président de la Chambre des représentants et les problèmes de santé des membres vieillissants du Congrès ont relancé les appels à une limitation du mandat fédéral. (Les scandales éthiques à la Cour suprême des États-Unis ont conduit à appels séparés pour la limitation des mandats judiciaires.)

Une enquête du Pew Research Center Cet été, 87 % des Américains se déclarent favorables à la limitation du nombre de mandats au Congrès.

Et c’est l’une des rares questions qui séduit les gens de tout le spectre politique, les démocrates et les républicains interrogés dans le sondage Pew soutenant cette politique dans une mesure égale.

Casey Burgat, directeur du programme d’affaires législatives à la Graduate School of Political Management de l’Université George Washington, affirme que ce n’est pas surprenant.

“Il y a beaucoup de dysfonctionnements dans notre politique, notamment au sein du Congrès”, dit-il. “Le Congrès est l’un des institutions les plus impopulaires nous avons. Et donc, lorsque nous sommes confrontés à quelque chose d’impopulaire, il est tout à fait logique de rafraîchir les personnes qui servent dans cette institution. »

L’idée a été proposée au fil des années par des candidats démocrates et républicains, y compris alors-Le président Donald Trump. Et l’appel en faveur d’une limitation des mandats n’a pris de l’ampleur que récemment, affirme Nick Tomboulides, directeur exécutif d’un groupe de défense appelé US Term Limits.

“Lorsque vous parlez de l’Américain moyen et de la raison pour laquelle 87 % d’entre eux soutiennent la limitation des mandats, c’est une question de narration”, dit-il. “Ce sont ces exemples très médiatisés que l’on voit de personnes qui ont soit perdu le contrôle, soit souffert d’un déclin cognitif… [and] ils prennent les décisions les plus importantes dans notre pays. »

L’avantage du poste

Tomboulides évoque également des histoires de législateurs restés en fonction malgré les scandales et les violations de l’éthique.

Et il attribue tout cela au pouvoir du pouvoir en place.

« Quatre-vingt-dix-sept pour cent des titulaires être réélu“, dit-il. “Au dernier cycle électoral, 100% des sénateurs sortants inscrits sur le bulletin de vote ont été réélus. Pas un seul sénateur américain en exercice n’a été battu au cours du dernier cycle. Et donc d’un point de vue démocratique, d’un point de vue électoral, nos élections ne sont pas très démocratiques. »

Bien que l’avantage du titulaire soit peut-être l’argument le plus populaire en faveur de la limitation du nombre de mandats, les universitaires qui étudient cette question affirment que ce n’est pas aussi simple que beaucoup de gens le pensent.

Burgat affirme qu’il existe de multiples facteurs qui permettent aux candidats sortants de remporter plus facilement les élections, notamment le redécoupage. La plupart des membres du Congrès occupent des sièges non compétitifs, attirés pour favoriser particulièrement leur parti.

« Plus de 90 % de nos élections sont non compétitives, ce qui signifie que nous savons essentiellement quel parti va gagner ces élections, quels que soient les candidats en lice », dit-il. “Et donc plus vite vous renverserez ces politiciens, plus vous devrez les remplacer souvent.”

Ce que la recherche a trouvé

Burgat affirme que la limitation des mandats ne résout pas les problèmes fondamentaux de la politique américaine qui font que les gens n’aiment pas le Congrès – des choses comme le gerrymandering, la polarisation politique et l’influence d’intérêts particuliers, ainsi que l’argent en politique.

En fait, universitaires ont largement constaté que les effets de la limitation des mandats sont souvent soit mitigés, soit échouer de ce que prétendent ses partisans.

Par exemple, les partisans ont fait valoir que la limitation des mandats réduisait la polarisation parce que les législateurs seraient obligés d’être redevables envers leurs électeurs plutôt que envers leurs partis politiques. Cependant, les chercheurs ont constaté que les limites de durée augmenté polarisation dans certains cas.

Burgat affirme qu’il existe également des preuves de certaines conséquences imprévues dans le 16 États qui ont des mandats limités pour les législateurs de leurs États.

Connaissance institutionnelle

Susan Valdes est une législatrice démocrate de l’État de Floride, l’un de ces 16 États.

“J’ai vu comment la limitation des mandats a affecté les politiques au niveau de l’État et combien de temps il faut pour mettre en œuvre de bonnes politiques”, dit-elle.

En tant que membre de la Florida House, Valdes n’obtient qu’un maximum de quatre mandats de deux ans. Elle dit qu’elle considère chaque trimestre comme une année scolaire.

‘”Je vais à ma prochaine élection [thinking it] “Ce sera pour ma dernière année”, dit Valdes. “Et ces six années à la Florida House se sont écoulées si vite que réellement et réellement les deux premières séances, vous apprenez vraiment juste à connaître les ficelles du métier, à comprendre comment se déroule la la terre travaille, si vous voulez, dans ce domaine. »

Selon elle, c’est le cas de presque tout le monde. Valdes dit qu’il n’existe aucun moyen pour quelqu’un de suivre une formation pour devenir législateur avant d’entrer en fonction.

Burgat affirme que les limites de mandat forcent souvent les gens à quitter leur emploi lorsqu’ils commencent tout juste à devenir efficaces et compétents.

“Et donc, lorsque vous limitez le mandat d’une personne”, dit-il, “vous supprimez en réalité toute incitation à investir dans l’apprentissage de la façon de faire le travail, à approfondir les questions politiques avec la profondeur dont il a besoin et à vraiment approfondir la manière dont ” Les procédures fonctionnent, ce qui ne prend que des années. Parce que, encore une fois, il n’y a pas de terrain de formation pour cela. Il n’y a pas de programme de formation. “

Mais Tomboulides dit qu’il ne pense pas que les législateurs passent leur temps à acquérir des connaissances institutionnelles, même lorsqu’ils disposent d’un temps illimité en fonction. Il dit qu’il y a preuve que les membres du Congrès passent la plupart de leur temps à collecter des fonds pour leur réélection.

“Ils n’étudient pas les problèmes”, dit Tomboulides. “Ils ne lisent pas ces projets de loi de mille pages parce qu’ils sont tellement concentrés sur leur réélection. Ils sont tellement concentrés sur le maintien du poste plutôt que sur l’accomplissement réel du travail.”

Il affirme que si les politiciens savaient qu’ils disposent d’un temps limité au pouvoir, ils consacreraient plus de temps à travailler pour leurs électeurs, au lieu de se concentrer sur leur prochaine élection.

Mais Valdes dit qu’elle ne pense pas que la limitation des mandats ait créé de meilleurs législateurs dans son État.

“Ce que je trouve, c’est que nous finissons par essayer de créer une législation telle que nous vérifions nos spaghettis”, dit-elle. “Voyons si ça colle au mur et le dîner est prêt.”

Et elle dit que ce qui arrive habituellement, c’est que les législateurs doivent revenir en arrière lors de la session suivante et résoudre les problèmes involontaires créés par les nouvelles politiques.

“Mais entre-temps, ce qui s’est produit, c’est que les gens ont été affectés par ces conséquences involontaires”, explique Valdes. “Et c’est là que pour moi, la justice, l’équité, la droiture de nos politiques et l’intention des lois que nous adoptons sont parfois erronées.”

Pouvoir des intérêts particuliers

Certains universitaires ont trouvé des preuves que la limitation des mandats donne des intérêts particuliers plus d’influenceparce que les lobbyistes et le personnel législatif possèdent l’essentiel des connaissances institutionnelles des législatures des États.

Burgat dit qu’il pense également que la limitation des mandats n’oblige pas les législateurs à être plus redevables envers leurs électeurs.

“En réalité, des études ont montré que les législateurs à mandat limité se comportent différemment, que lorsque vous rompez ce lien électoral, lorsqu’ils ne dépendent plus des électeurs pour rester au pouvoir, ils commencent alors à se tourner vers le n°1”, dit-il. . “Ils commencent à prendre soin d’eux-mêmes de différentes manières.”

Et cela inclut de se rapprocher des lobbyistes pour déterminer leur prochain emploi. Burgat affirme que de nombreux législateurs ne veulent pas perdre toutes les relations, les connaissances institutionnelles et l’expertise politique qu’ils ont acquises au cours de leur mandat.

Mais Tomboulides dit qu’il n’est pas convaincu que la limitation du nombre de mandats équivaut à une grande victoire pour les lobbyistes et les intérêts particuliers. Il dit que c’est parce que, d’après son expérience, les lobbyistes comptent parmi les plus grands opposants aux efforts de son groupe.

“Je n’ai jamais vu un lobbyiste frapper à ma porte et me dire : ‘Hé, je veux vraiment vous aider à obtenir des limites de mandat'”, dit-il. “Cela n’arrive jamais. Mais j’ai toujours des lobbyistes qui s’opposent à moi.”

Tomboulides dit que le fait qu’il y ait encore un débat sur la question de savoir si le Congrès devrait limiter le nombre de mandats montre simplement l’influence démesurée des politiciens.

“Parce que nous ne débattons pas d’autres questions à 87%”, dit-il. “Nous ne débattons pas pour savoir si, par exemple, ma ville devrait avoir un parc ou si nous devrions avoir, par exemple, un ramassage régulier des déchets – 87, 90% d’autres problèmes. Nous disons simplement que c’est ce que veut le peuple américain, c’est ce que nous “Ça va faire l’affaire. Mais les limites de mandats sont imposées très fortement par la classe politique permanente à Washington.”

Et en fin de compte, c’est en grande partie aux membres du Congrès de s’imposer ces limites.

Un arrêt de la Cour suprême américaine de 1995 est allé plus loin en disant que même si les membres du Congrès parvenaient à s’imposer des limites de mandat, cela pourrait être déclaré inconstitutionnel. Cela signifie que la limitation des mandats au Congrès pourrait devoir passer par un amendement constitutionnel, ce qui constitue un obstacle beaucoup plus difficile à franchir.