Après des millions de votes et des dizaines de poursuites judiciaires, la fin des élections est en vue: la dernière étape pour affirmer la victoire du président élu Joe Biden est la semaine prochaine.

Le Congrès se réunira mercredi 6 janvier pour compter officiellement les votes exprimés par le Collège électoral – 306 pour Biden, 232 pour le président Donald Trump. Il en faut 270 pour gagner la Maison Blanche.

La réunion, requise par la Constitution américaine, marque également l’une des dernières occasions pour Trump et ses alliés de protester contre sa perte.

Pendant des mois, Trump a tenté en vain d’annuler les résultats des élections dans six États du champ de bataille, affirmant à tort que l’élection avait été volée malgré aucune preuve de fraude généralisée.

La Cour suprême a refusé à deux reprises d’entamer des poursuites approuvées par Trump qui visaient à inverser les résultats. Les tribunaux fédéraux et d’État ont également rejeté ses allégations de fraude électorale près de 60 fois.

La session conjointe de mercredi est presque certaine d’entraîner une défaite de plus pour Trump, même si plusieurs de ses alliés républicains ont indiqué qu’ils s’opposeraient à la certification des votes électoraux pour Biden.

En dehors du Capitole, des manifestations sont attendues des partisans de Trump.

Voici à quoi s’attendre lorsque les législateurs se rencontrent.

Quelle est la procédure pour le décompte?

Les membres de la Chambre des représentants et du Sénat américain se réuniront en session conjointe à 13 heures dans la salle de la Chambre. Les procédures pour la session proviennent de la loi sur le décompte électoral de 1887.

Le vice-président Mike Pence présidera dans son rôle de président du Sénat. Les dirigeants des deux principaux partis nommeront des législateurs des deux chambres pour servir de «scrutateurs».

Pence ouvrira les certificats des votes électoraux de chaque État – dont les électeurs se sont réunis pour voter le 14 décembre – et les remettra aux scrutateurs pour qu’ils les lisent à haute voix. En lisant le certificat d’un État, Pence appellera à des objections aux votes de l’État.

Pour être prises en considération, les objections doivent être formulées par écrit et approuvées par au moins un membre de la Chambre et du Sénat.

Toute objection qui répond à ces critères entraînera la suspension de la session conjointe, moment auquel la Chambre et le Sénat se réuniront séparément pour examiner la question.

Le débat sur chaque objection est limité à deux heures. Chaque membre ne peut parler que pendant un relais de cinq minutes. Une fois le débat terminé, la Chambre et le Sénat voteront.

Une majorité simple dans les deux chambres est requise pour faire droit à l’objection et rejeter les voix de l’État. En dehors de cela, l’objection est rejetée et les votes électoraux de l’État sont comptés comme exprimés.

Rebecca Green, experte en droit électoral à la William and Mary School of Law, a déclaré à USA TODAY que «le seul objectif de cette convocation est que le Congrès détermine quels bulletins sont les bulletins de vote qui ont été certifiés par les États.

« Ce n’est pas un procès où le Congrès examinera les preuves de fraude lors des élections », a déclaré Green. «Il n’y a pas de témoins. Il n’y a aucune preuve présentée. Et il y a une opportunité très limitée de parler pour cette raison. «

Une fois tous les votes comptés, il incombe à Pence de déclarer le vainqueur de l’élection.

Jusqu’à présent, Pence – qui n’a pas reconnu que Trump avait perdu sa candidature à la réélection – est resté relativement silencieux sur son rôle dans le processus de dépouillement des élections.

Le 28 décembre, des républicains, dont le représentant du Texas, Louie Gohmert, ont intenté une action en justice devant le tribunal fédéral pour autoriser Pence à choisir les votes électoraux à accepter ou à rejeter. Dans un dépôt le 31 décembre, Pence a demandé au juge de rejeter le procès, que son mémoire a qualifié de «contradiction juridique ambulante».

Experts juridiques ont également prédit que le procès échouerait, affirmant qu’il était basé sur une prémisse farfelue que la Constitution donne au vice-président le pouvoir complet de décider d’une élection.

Y aura-t-il des objections?

Les républicains de plusieurs maisons ont indiqué qu’ils s’opposeraient aux votes électoraux de certains États, invoquant une fraude électorale présumée, bien qu’il n’y ait aucune preuve à l’appui de leurs affirmations.

Le représentant Mo Brooks, R-Ala., A mené la charge. Lui et d’autres conservateurs ont rencontré Trump et Pence à la Maison Blanche le 21 décembre pour discuter de l’effort.

Après le meeting, Représentant Jody Hice, R-Ga.et le représentant Brian Babin, du R-Texas, ont annoncé qu’ils prévoyaient de s’opposer aux votes électoraux.

Les autres qui se sont engagés à s’opposer aux votes comprennent La représentante élue Marjorie Taylor Greene, R-Ga., Représentant Lance Gooden, R-Texas, Rep-élu Ronny Jackson, R-Texas, Représentant Jeff Van Drew, RN.J., Représentant Jeff Duncan, RS.Cet Gohmert.

Selon Brooks, des «dizaines» de membres de la Chambre prévoient de contester les résultats dans au moins six États.

« Nous allons parrainer et co-sponsoriser les objections aux retours de votes du Collège électoral du Michigan, du Wisconsin, de la Pennsylvanie, de la Géorgie, de l’Arizona, du Nevada et peut-être plus selon l’endroit où nous voulons collectivement aller », a-t-il déclaré sur Fox & Friends.

Les principaux républicains du Sénat, y compris le chef de la majorité Mitch McConnell, ont découragé leurs membres de soutenir les objections aux votes électoraux.

McConnell, qui a lui-même reconnu le président élu Biden, a déclaré à ses collègues qu’une objection « n’est pas dans le meilleur intérêt de tout le monde », selon un rapport de The Hill.

Néanmoins, le sénateur Josh Hawley, R-Mo., A annoncé le 30 décembre qu’il prévoyait de soulever une objection aux votes électoraux dans au moins un État – la Pennsylvanie.

« Je ne peux pas voter pour certifier les résultats du collège électoral le 6 janvier sans soulever le fait que certains États, en particulier la Pennsylvanie, n’ont pas respecté leurs propres lois électorales », a écrit Hawley sur Twitter.

Hawley a déclaré aux journalistes au Capitole américain que « un certain nombre de bureaux ont tendu la main » pour dire qu’eux aussi étaient intéressés à s’opposer.

«Je ne sais pas encore», a-t-il dit si d’autres sénateurs le rejoindraient. «Je penserais qu’il y en aurait plus, mais il n’y en aurait peut-être pas, je ne sais pas. Trop tôt pour le dire.

Le sénateur élu Tommy Tuberville, un républicain de l’Alabama, a également indiqué qu’il pourrait s’opposer à certains votes.

«Vous verrez ce qui s’en vient», a-t-il déclaré plus tôt ce mois-ci. « Vous avez lu des articles à la Chambre. Nous allons devoir le faire au Sénat. »

Il est possible que certaines des objections soulevées par les députés, mais pas toutes, obtiennent l’appui d’un sénateur. Chaque objection qui reçoit les deux suscitera son propre débat et vote de deux heures, transformant potentiellement la réunion en une affaire de marathon.

Y a-t-il eu des objections auparavant?

Il y a eu des objections antérieures aux votes électoraux. À certains moments, des membres de la Chambre ont tenté de soulever des objections sans l’appui du Sénat.

En 2017, une demi-douzaine de démocrates de la Chambre se sont opposés aux votes électoraux pour Trump, invoquant la suppression des électeurs et une éventuelle ingérence de la Russie.

Mais Biden, alors vice-président et président du Sénat, a claqué à plusieurs reprises son marteau et a rejeté l’effort, car ils manquaient de parrain du Sénat.

«C’est fini», a-t-il dit, sous les applaudissements des républicains.

À deux reprises seulement – en 1969 et 2005 – il y a eu des objections répondant aux critères exigeant que la Chambre et le Sénat débattent et votent.

En 1969, l’objection portait sur un électeur infidèle de Caroline du Nord qui a voté pour George Wallace au lieu de Richard Nixon. Il a été rejeté par les deux chambres.

En 2005, l’objection portait sur les votes électoraux dans l’Ohio, exprimés pour George W. Bush.

La sénatrice Barbara Boxer, D-Californie, a rejoint la représentante Stephanie Tubbs Jones, D-Ohio, dans l’action, qui, selon eux, était de sensibiliser à la suppression des électeurs.

« Cette objection n’a pas à sa racine l’espoir ni même le soupçon de renverser la victoire du président », a déclaré Tubbs Jones à l’époque. « Mais c’est une opportunité nécessaire, opportune et appropriée pour examiner et remédier au processus le plus précieux de notre démocratie. »

L’objection a été largement rejetée, recevant un seul vote au Sénat, de Boxer elle-même, et seulement 31 voix à la Chambre, toutes des démocrates.

Une objection pourrait-elle réussir cette année?

En bref, non. Comme les objections précédentes, il n’y a pratiquement aucune chance que les objections formulées la semaine prochaine aboutissent.

La raison la plus simple pour laquelle les objections échoueront est qu’elles doivent être approuvées par les deux chambres et que les démocrates contrôlent la Chambre.

Le Sénat est plus difficile à prévoir. Le second tour pour les sièges en Géorgie qui détermineront le contrôle du Sénat devrait avoir lieu juste un jour avant, le 5 janvier.

Avant que ces membres ne soient assis, les républicains conserveront la majorité.

Compte tenu du manque de soutien de dirigeants comme McConnell, il est peu probable que les républicains du Sénat se rallient derrière une objection à la certification de Biden comme vainqueur.

Plus tôt ce mois-ci, le sénateur John Thune, le républicain n ° 2 du Sénat, a déclaré aux journalistes qu’une objection «tomberait comme un chien de chasse» au Sénat.

« Je ne pense tout simplement pas que cela ait beaucoup de sens de faire subir ça à tout le monde quand on sait quel sera le résultat final », a déclaré Thune, originaire du Dakota du Sud.

D’autres républicains au Sénat ont également indiqué qu’ils n’étaient pas d’accord avec les efforts continus de Trump pour renverser les élections.

Le sénateur Ben Sasse, R-Neb., S’est adressé à Facebook pour réprimander les législateurs du GOP qui envisagent de participer à ce qu’il a appelé un «stratagème dangereux» le 6 janvier pour contester les résultats.

« Pour que la victoire du président élu Biden au collège électoral 306-232 soit annulée, le président Trump devrait renverser plusieurs États. Mais pas un seul État n’est en doute juridique », a écrit Sasse.

« Tous les arguments intelligents et la gymnastique rhétorique dans le monde ne changeront pas le fait que cet effort du 6 janvier est conçu pour priver des millions d’Américains simplement parce qu’ils ont voté pour quelqu’un dans un parti différent », at-il ajouté. « Nous devrions être meilleurs que ça. »

Quel que soit le résultat au Sénat, sans l’approbation de la Chambre, les objections n’affecteront pas le total des votes.

Bien que les défis soient voués à l’échec, ils prolongeront le processus de dépouillement beaucoup plus longtemps que d’habitude.

La session conjointe n’a duré que 23 minutes en 2013 et 41 minutes en 2017, selon le Congressional Research Service. Pas cette fois.

Si les six objections prévues de la Chambre reçoivent l’appui d’un membre du Sénat, la durée totale du débat pourrait dépasser 12 heures. S’adressant à POLITICO, Brooks a prédit que la procédure durera encore plus longtemps, à 18 heures.

Si tel est le cas, la réunion se terminera le 7 janvier – et enfin, mettra fin à l’élection présidentielle.