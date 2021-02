Les législateurs américains vont de l’avant avec le plan de réforme de l’immigration du président Joe Biden, présentant un projet de loi qui vise à effacer le concept d ‘«étrangers illégaux» et à donner à des millions de ces résidents un moyen plus simple de devenir des citoyens légitimes.

La loi américaine sur la citoyenneté de 2021, soutenue par Biden et introduite jeudi par les principaux sponsors législatifs, la représentante Linda Sanchez (D-Californie) et le sénateur Bob Menendez (D-New Jersey), remplacerait le mot « extraterrestre » avec « non citoyen » dans les documents gouvernementaux. Cela inclurait d’autres éléments de l’initiative d’immigration que Biden a annoncée le jour de l’inauguration, y compris un parcours de huit ans pour les étrangers illégaux pour obtenir la citoyenneté, et un processus accéléré pour légaliser les travailleurs agricoles et les soi-disant «Rêveurs» – les immigrés amenés illégalement dans le pays en tant que mineurs.

Biden prévoit également d’augmenter les plafonds par pays pour l’immigration familiale et basée sur l’emploi, et d’augmenter le nombre annuel de visas dits de diversité – ceux qui sont attribués au hasard, par loterie, dans des pays du tiers monde avec relativement peu d’immigration aux États-Unis. – à 80 000 de 55 000. Les interdictions de voyager, comme celle imposée par l’ancien président Donald Trump aux pays à majorité musulmane, seraient bloquées. L’une des justifications d’une telle interdiction de voyager de la part de l’administration précédente était le fait qu’elle visait des pays dont les capacités de contrôle de sécurité étaient insuffisantes ou inexistantes.

«Nous avons un impératif économique et moral pour adopter une réforme ambitieuse et audacieuse de l’immigration», Menendez a déclaré aux journalistes. Le projet de loi moderniserait l’immigration et dépasserait celui de Trump «Émission d’horreur haineuse», il ajouta.

Contrairement aux tentatives passées pour légaliser les millions d’étrangers illégaux vivant déjà aux États-Unis, le projet de loi Biden ne promettrait pas une forte répression de la sécurité aux frontières en retour. La législation élargirait les groupes de travail anti-drogue en Amérique centrale et fournirait un financement accru pour les investissements technologiques à la frontière sud, mais des orientations et des protections juridiques améliorées aideraient les immigrants à éviter d’être pris dans les raids de la glace.

Le «Chemin vers la citoyenneté» serait disponible pour tous les immigrants résidant dans le pays à compter du 1er janvier 2021. Ceux qui demanderaient la citoyenneté gagneraient immédiatement «Immigrant légalement protégé» (LPI), leur permettant de travailler légalement dans le pays, et seraient éligibles à une carte verte après cinq ans. La citoyenneté pourrait être accordée après trois ans supplémentaires. Le processus global serait ramené à huit ans des 13 actuellement.

Biden permettrait également aux immigrants qui vivaient auparavant aux États-Unis mais ont quitté le pays pendant trois ans de se qualifier pour le statut LPI, ce qui signifie que les personnes qui ont quitté ou ont été expulsées pendant la présidence de Trump pourraient faire la queue sans pénalité.

Les rêveurs seraient autorisés à sauter le processus d’IPV et à commencer avec une carte verte, ce qui leur donnerait une attente de trois ans pour obtenir la citoyenneté. Quiconque est entré aux États-Unis en tant que mineur avant le 1er janvier 2021 serait qualifié de Dreamers – un sous-ensemble beaucoup plus important que celui qui était auparavant protégé par l’ordonnance DACA de l’ancien président Barack Obama – et leurs conjoints et enfants auraient les mêmes privilèges.

Le plan de Biden permettrait également à plus de migrants de vivre avec des membres de leur famille aux États-Unis et de travailler légalement en attendant les visas, et il effacerait certains types de condamnations pénales à des fins d’immigration. Même les critères de reconnaissance des mariages seraient libéralisés.

Alors que les partisans du projet de loi mettront l’accent sur une formulation telle que «Chemin vers la citoyenneté», L’avocat de l’immigration Hassan Ahmad a reconnu que le plan Biden est un programme d’amnistie. En fait, dit-il, «Ce serait la plus grande amnistie de l’histoire. Le mouvement anti-immigrés ne laissera pas cette diapositive. Ce projet de loi est un renversement de 40 ans de leur plaidoyer haineux.

Alors que les démocrates contrôlent les deux chambres du Congrès, ils n’ont pas la majorité de 60 voix qui serait nécessaire pour forcer un vote en vertu de la règle de cloture du Sénat si les républicains bloquaient la législation à l’unisson. Les groupes de défense de l’immigration appellent à éliminer la règle de l’obstruction systématique – modifiant un aspect fondamental de la législation américaine qui date de la Rome antique – pour faire adopter le projet de loi de Biden.

«Le moment est venu pour les démocrates d’utiliser tous les outils à leur disposition pour fournir une protection à la communauté immigrée sans compter sur le parti de Trump et sans compromettre une application inhumaine supplémentaire». Erika Andiola, responsable du plaidoyer chez RAICES, a déclaré à USA Today.

Le sénateur Tom Cotton (R-Arkansas) a appelé le projet de loi de Biden « une catastrophe, » en disant: «Il ne fait rien pour sécuriser notre frontière, mais accorde une amnistie de masse, des prestations sociales – même des droits de vote – à plus de 11 millions de personnes qui sont venues illégalement ici. C’est un non-démarreur. »

