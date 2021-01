WASHINGTON – La dernière fois que la sénatrice Amy Klobuchar, démocrate du Minnesota, a siégé à la majorité, son parti flattait la Silicon Valley. Les législateurs ont loué l’ingéniosité de Facebook et d’Amazon, tandis que le président Barack Obama et les régulateurs se sont battus aux côtés de Google et Twitter pour protéger la croissance des entreprises Internet. Aujourd’hui, bon nombre de ces mêmes politiciens se préparent à apprivoiser ces entreprises. Et Mme Klobuchar, qui dirige le comité sénatorial chargé de la surveillance antitrust, devrait jouer un rôle de premier plan. De nombreux démocrates, ainsi que certains républicains, veulent s’attaquer à la Big Tech avec des lois et des réglementations pour résoudre des problèmes tels que le pouvoir de marché, la confidentialité des données, la désinformation et les discours de haine. Ces ambitions n’ont augmenté que depuis l’insurrection de Capitol Hill, de plus en plus de membres du Congrès soulignant le pouvoir des entreprises de technologie comme la cause profonde de nombreux problèmes. Le discours de plus en plus répandu sur les nouvelles lois fédérales ajoute aux nombreux maux de tête de l’industrie. Facebook et Google combattent les régulateurs fédéraux et étatiques devant les tribunaux pour des allégations de comportement anticoncurrentiel. Les régulateurs continuent d’enquêter sur Amazon et Apple sur les violations des lois antitrust. Le président Biden et ses candidats aux postes de procureur général et de secrétaire au commerce ont également promis de demander aux entreprises de technologie de rendre compte du discours qu’elles organisent et de renforcer la police des violations de la concurrence.

«Nous avons un problème majeur de monopole et de concurrence», a déclaré Mme Klobuchar. «Les gens viennent de l’avoir enfin.» «Je ne pense pas que les gens se sentent très confiants lorsque vous avez des foules en colère de personnes nourries par Internet qui envahissent des bâtiments ou lorsque des entités étrangères tentent d’envahir nos élections», a-t-elle ajouté. Mme Klobuchar a fait connaître ses critiques de l’industrie et de la loi antitrust existante. L’année dernière, lors de son échec à la présidence, elle a promis de se montrer sévère envers les plus grandes entreprises technologiques. Elle devrait publier un livre ce printemps qui présente un argumentaire contre la concentration des entreprises – des fiducies de l’ère industrielle à la Silicon Valley. Dans les semaines à venir, elle prévoit de présenter un projet de loi visant à limiter le pouvoir de monopole des entreprises dans l’ensemble de l’économie, avec un œil particulier sur la technologie. La législation érigerait de nouveaux obstacles pour les entreprises géantes qui tentent d’avaler des concurrents plus petits, empêchant la répétition d’accords comme l’acquisition d’Instagram par Facebook en 2012. Les poursuites fédérales et étatiques contre Facebook soutiennent que l’accord, auquel les régulateurs ne se sont pas opposés à l’époque , a éliminé la concurrence qui aurait pu un jour remettre en cause la domination de l’entreprise. Le projet de loi inclurait également des barrages routiers pour les acquisitions d’entreprises «non-conformistes» qui présentent de meilleures offres pour les consommateurs, comme T-Mobile le faisait avant sa fusion avec Sprint. Et cela injecterait plus d’argent dans les agences antitrust.

Les idées reflètent de nombreuses recommandations introduites en octobre dernier dans un rapport judiciaire de la Chambre dirigé par le représentant David Cicilline, un démocrate du Rhode Island. Mais son projet de loi n’inclura pas de dispositions pour annuler les fusions passées et autres réformes structurelles, comme son rapport l’avait recommandé. Son projet de loi, ainsi que d’autres lois proposées pour limiter le pouvoir des entreprises technologiques, se heurteront à une forte opposition. En 2020, les entreprises technologiques ont à nouveau dépensé plus que les autres industries à Washington. Facebook, avec des poursuites intentées par des responsables de l’application des lois fédérales et étatiques, a dépensé près de 20 millions de dollars en lobbying, en hausse de 18% par rapport à l’année précédente. Amazon a dépensé environ 18 millions de dollars en lobbying, en hausse d’environ 11% par rapport à l’année précédente. Les start-up Internet se méfient également des réglementations qui pourraient contrecarrer leurs stratégies de sortie pour fusionner avec de plus grandes entreprises ainsi que des modifications des règles qui pourraient les tenir responsables du contenu qu’elles hébergent. Et les industries agricoles, pharmaceutiques et autres rechigneront probablement aux changements des lois antitrust. Mais les démocrates sont également confrontés à des pressions de la gauche. Les groupes progressistes et certains législateurs libéraux veulent démanteler les plus grandes entreprises. Signe des batailles à venir, ces groupes ont soulevé des inquiétudes ces dernières semaines au sujet de certains candidats potentiels pour des postes de haut niveau dans les agences antitrust qui, selon eux, ne seront pas assez agressifs contre l’industrie. «Nous espérons voir le sous-comité antitrust du Sénat collaborer avec le sous-comité de la Chambre pour adopter l’ensemble des recommandations du rapport sur les marchés numériques», a déclaré Sarah Miller, directrice exécutive de l’American Economic Liberties Project. groupe de défense à but non lucratif axé sur la lutte contre le pouvoir des entreprises. «Nous n’hésiterons pas à pousser pour des approches plus audacieuses lorsque le besoin se fera sentir.» Capitol Riot Fallout De l’émeute à la mise en accusation L’émeute à l’intérieur du Capitole des États-Unis le mercredi 6 janvier a fait suite à un rassemblement au cours duquel le président Trump a prononcé un discours incendiaire à ses partisans, remettant en question les résultats de l’élection. Voici un aperçu de ce qui s’est passé et des retombées en cours: Comme le montre cette vidéo, une mauvaise planification et une foule agitée encouragée par le président Trump ont préparé le terrain pour l’émeute. Une période de deux heures a été cruciale pour transformer le rallye en émeute. Plusieurs responsables de l’administration Trump, y compris les membres du cabinet Betsy DeVos et Elaine Chao, ont annoncé qu’ils démissionnaient à la suite de l’émeute. Les procureurs fédéraux ont inculpé plus de 70 personnes, dont certaines apparaissaient sur des photos virales et des vidéos de l’émeute. Les responsables s’attendent à en inculper des centaines d’autres. La Chambre a voté pour destituer le président pour «incitation à l’insurrection» qui a conduit au déchaînement de ses partisans.

Mme Klobuchar a déclaré que la nouvelle indignation suscitée par le rôle des médias sociaux dans l’attaque du Capitole le 6 janvier a uni les législateurs dans leur animosité envers les plateformes numériques, mais pour des raisons différentes. Les démocrates sont fâchés que Facebook, Twitter et YouTube aient permis au président Donald J.Trump et à des groupes d’extrême droite de répandre de la désinformation sur les élections qui ont conduit à l’émeute. Les républicains sont motivés par les décisions des plates-formes d’interdire M. Trump et ses partisans d’extrême droite. Le représentant Ken Buck, républicain du Colorado et membre éminent du sous-comité antitrust de la Chambre, a déclaré qu’il travaillerait avec les démocrates sur la législation, plus d’audiences et d’enquêtes sur le secteur de la technologie.