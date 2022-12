Le Congrès demande des réponses à Live Nation

Les législateurs ont des questions à poser Live Nation Le PDG après que Ticketmaster ait raté la récente vente de billets pour la tournée de Taylor Swift.

Le comité de l’énergie et du commerce de la maison écrit une lettre à Michael Rapino Mardi, demandant à l’exécutif de clarifier le processus de billetterie de Live Nation pour la tournée Eras et de fournir une liste des mesures que la société prendra pour garantir que les consommateurs auront un meilleur accès aux divertissements en direct à l’avenir. Live Nation est la société mère de Ticketmaster.

Ticketmaster était censé ouvrir les ventes à 1,5 million de fans vérifiés de Taylor Swift le mois dernier avant la vente de billets au grand public. Cependant, plus de 14 millions d’utilisateurs ont afflué sur le site, y compris des bots, provoquant des retards et des blocages massifs sur le site. En fin de compte, 2 millions de billets ont été vendus lors de la prévente et la vente au grand public a été annulée, ont indiqué des représentants de la société.

Ticketmaster a déclaré que 3,5 millions de personnes s’étaient préenregistrées dans le cadre du programme “Verified Fan”, qui a été conçu pour garder les billets entre les mains des vrais fans et non des revendeurs, ce qui a entraîné beaucoup plus de demandes de billets qu’il n’était possible de satisfaire.

“Cette déclaration soulève des questions sur votre solution de gestion des bots et sa capacité à protéger adéquatement les consommateurs”, a écrit le comité de la Chambre dans une lettre.

Le comité a également demandé à Rapino de fournir des informations sur les frais supplémentaires de Ticketmaster, les réserves d’initiés, la tarification dynamique, les restrictions sur la transférabilité des billets, son programme de fans vérifié et le scalping par des robots et autres escrocs.

Le comité a noté dans sa lettre qu’il existe une législation en place pour lutter contre les pratiques anti-consommateurs et que Ticketmaster pourrait être condamné à des amendes s’il “vendait sciemment des billets achetés de manière inappropriée” par des processus automatisés.

Le comité a demandé à Rapino de planifier un briefing d’ici le 15 décembre.

Les représentants de Live Nation n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Live Nation, qui a fusionné avec Ticketmaster en 2010, a fait l’objet de critiques de longue date concernant sa taille et son pouvoir dans l’industrie du divertissement – ​​des plaintes qui n’ont pris de l’ampleur qu’après la débâcle de la tournée Eras.

Swift elle-même a publiquement critiqué l’entreprise pour avoir gâché le processus de vente.

“Je ne vais donner d’excuses à personne parce que nous leur avons demandé à plusieurs reprises s’ils pouvaient gérer ce genre de demande et on nous a assuré qu’ils le pouvaient”, a-t-elle écrit dans un post Instagram le mois dernier. “C’est vraiment incroyable que 2,4 millions de personnes aient obtenu des billets, mais cela me fait vraiment chier que beaucoup d’entre eux aient l’impression d’avoir subi plusieurs attaques d’ours pour les obtenir.”

Les billets de la tournée Eras coûtaient entre 49 $ et 450 $, avec des forfaits VIP commençant à 199 $ et atteignant 899 $. Les prix du marché secondaire peuvent être vus allant de 800 $ à 20 000 $ par billet.