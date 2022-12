Le Congrès décerne des médailles d’or à la police qui a protégé le Capitole le 6 janvier

L’attaque du 6 janvier a révélé des lacunes majeures au sein de la police du Capitole et plongé le département dans la crise, alors même que sa main-d’œuvre traumatisée et démoralisée fait face à des menaces croissantes contre les législateurs et le complexe du Capitole.

Mardi, les officiers présents ont semblé les larmes aux yeux et ont fait des ovations debout tout au long de la cérémonie alors que les orateurs rappelaient l’obstruction et la violence dévastatrices qui se sont déroulées le 6 janvier.

“Pour beaucoup de nos officiers, la cérémonie d’aujourd’hui est la première fois qu’ils retournent au Capitole”, a déclaré le chef Robert J. Contee III de la police métropolitaine. “Beaucoup d’entre nous portent encore des séquelles physiques, mentales et émotionnelles.”

Le sénateur Chuck Schumer, démocrate de New York et chef de la majorité, a raconté comment des officiers l’avaient mis hors de danger le 6 janvier, le traînant par sa veste alors qu’il s’approchait à moins de 30 pieds de la foule pro-Trump.

Le prix remonte aux années 1700, lorsque le Congrès continental a décerné les premières médailles d’or dans le but d’exprimer le plus haut degré de gratitude pour les contributions et le patriotisme.

Quatre médailles d’or du Congrès ont été décernées et seront exposées au Smithsonian, au Capitole et au siège de la police du Capitole et du département de la police métropolitaine, selon la législation qui a prolongé l’honneur.

La représentante Liz Cheney, républicaine du Wyoming et vice-présidente du comité du 6 janvier, a déclaré que la cérémonie était “appropriée” et “importante”, ajoutant que les discours “ont capturé ce qui s’est passé ici et les sacrifices que tant de membres des forces de l’ordre ont fait. .”