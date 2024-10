Le congrès de la culture pop de Penticton attire une foule nombreuse et des festivités élargies – Penticton News

Photo : Casey Richardson Cliquez ici pour voir la galerie

Les costumes et les cosplayers sont à l’honneur ce week-end alors que le festival annuel de la culture pop de Penticton revient avec des centaines de participants.

Le Penti-Con se déroulera samedi et dimanche au Penticton Trade and Convention Centre, avec des vendeurs, des ateliers et des panels parallèlement à des concours de talents, des costumes et des défilés.

Les participants jouent à des jeux ensemble et participent à des activités artistiques et artisanales tout au long de la journée.

Il y a aussi des jeux Donjons et Dragons tout au long du week-end, et le magasin Orchard City Games de West Kelowna organise une série de tournois de cartes.

Cette année, les invités incluent deux cosplayers, ainsi que l’auteur Nicholas Eames qui signera ses romans sur le stand Coles, et un doubleur, Derek Steven Prince de Naruto, Bleach et Digimon, parlera de sa carrière, signera des autographes et courra. quelques panneaux amusants.

Pour plus d’informations, le calendrier des événements et les billets, rendez-vous sur le site Web du festival ici. Penti-Con se déroule les 26 et 27 octobre de 10h à 18h

Jetez un œil aux galeries pour découvrir certaines des expositions du festival et des costumes exceptionnels.