Le Congrès chasse la bête la plus rare : les accords bipartites pour l’année électorale

WASHINGTON — Le Congrès s’efforce d’accomplir ce qui est rarement réalisé au cours d’une année électorale : trois accords bipartites distincts sur les impôts, les dépenses et la politique d’immigration.

Conclure ne serait-ce qu’un seul accord serait considéré comme une victoire avant que les législateurs ne partent en campagne électorale cet été, lorsque la politique présidentielle partisane passera à la vitesse supérieure et que l’action au Capitole sera au point mort.

Les dirigeants de la Chambre et du Sénat ont fait des progrès pour se mettre d’accord sur les niveaux de dépenses les plus élevés pour l’exercice financier, mais ils n’ont pas encore finalisé des détails importants et adopté un projet de loi. Le processus d’affectation des crédits reste un énorme gâchis, et tout ce que le Congrès a pu faire, c’est adopter des mesures à court terme pour éviter une fermeture du gouvernement.

Pendant ce temps, un groupe sénatorial dirigé par Chris Murphy (Démocrate du Connecticut), Kyrsten Sinema (I-Arizona) et James Lankford (Républicain de l’Oklahoma) a conclu un accord encore plus ambitieux associant réforme de l’immigration et politiques frontalières plus strictes à une aide militaire. en Israël et en Ukraine.

L’accord inachevé a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des conservateurs, notamment du président de la Chambre, Mike Johnson (R-La.), qui, comme son prédécesseur à la présidence, Kevin McCarthy, fait face à une faction d’extrême droite au sein de sa étroite majorité républicaine qui n’est pas content de faire des concessions aux démocrates, même s’ils bénéficient du soutien des républicains du Sénat.

Déjà, certains républicains de la Chambre exhortent leurs homologues du Sénat à ne pas accepter d’accord frontalier avec le président Joe Biden, car la tâche incroyablement difficile de réformer les lois nationales sur l’immigration deviendra d’une manière ou d’une autre plus facile pour les républicains si Donald Trump redevient président.

“À ceux qui pensent que si le président Trump gagne, ce que j’espère, nous pourrons obtenir un meilleur accord, vous n’y parviendrez pas”, a déclaré mercredi la sénatrice Lindsey Graham (RS.C.).

“Il y a eu un groupe de gens qui se sont proclamés conservateurs”, a déclaré le représentant Mario Díaz-Balart (Républicain de Floride) à propos des partisans de la ligne dure du GOP. « Ce qui commence à apparaître, c’est que cela n’a rien à voir avec le fait d’être conservateur. Tout cela a à voir avec le fait d’être des célébrités.

Murphy a suggéré que la dynamique à la Chambre pourrait être le plus grand obstacle à la finalisation d’un accord sur l’immigration et l’aide étrangère.

“Il ne fait aucun doute que la Chambre est dans un grand désordre en ce moment”, a déclaré Murphy au HuffPost. “Mais cela ne peut pas nous empêcher d’essayer de faire notre travail, qui consiste à rechercher des compromis bipartites sur des questions très difficiles.”

Image ouverte modale Le sénateur Chris Murphy (Démocrate du Connecticut) s’exprime mercredi lors d’une conférence de presse à la suite d’un déjeuner à huis clos avec les démocrates du Sénat au Capitole. Il a déclaré que la Chambre avait le devoir de « rechercher des compromis bipartites sur des questions difficiles et difficiles ». Drew Angerer/Getty Images

En réponse à l’afflux de migrants à la frontière sud, les républicains ont proposé des changements radicaux aux lois sur l’asile et la libération conditionnelle qui permettent aux migrants d’entrer dans le pays sans leur accorder le statut de résident permanent légal, notamment en limitant le pouvoir de l’administration en matière de libération conditionnelle et en restreignant les circonstances dans lesquelles un migrant peut demander l’asile aux États-Unis – ce qui constitue actuellement le plus gros blocage dans les négociations.

Mais le représentant Tom Cole (R-Okla.), qui préside la puissante commission du règlement de la Chambre, a déclaré que l’accord sur l’immigration, s’il parvient un jour au Sénat, pourrait tomber aux mains des républicains de la Chambre qui estiment qu’il n’est pas assez strict, mais qui sont en fait opposés au financement de la défense de l’Ukraine contre la Russie.

« Certains sont prêts à dire que tout accord frontalier n’est pas suffisant, principalement parce qu’ils sont contre l’Ukraine et que cela va de pair avec cela », a déclaré Cole.

Pendant ce temps, les principaux législateurs travaillant sur la politique fiscale à la Chambre et au Sénat négocient depuis des semaines un accord visant à étendre le crédit d’impôt pour enfants, parallèlement à une réactivation des déductions d’impôt sur les entreprises périmées. Cette semaine, ils ont annoncé qu’ils étaient parvenus à un accord – mais personne ne sait s’il pourra passer au Congrès et jusqu’au bureau de Biden.

La proposition, élaborée par le représentant Jason Smith (R-Mo.) et le sénateur Ron Wyden (D-Ore.), élargirait le crédit d’impôt pour enfants afin que les parents qui travaillent à faible revenu puissent recevoir des remboursements plus importants après avoir déposer leurs impôts – une priorité pour les démocrates. Le côté républicain de l’accord rétablirait les déductions professionnelles pour la recherche et les investissements en capital.

La proposition Wyden-Smith a reçu des critiques mitigées de la part des législateurs des deux côtés.

Le représentant Richard Neal (D-Mass.), l’homme de référence des démocrates de la Chambre des représentants en matière d’impôts, a déclaré que les modifications du crédit d’impôt pour enfants devraient mieux ressembler à ce que les démocrates ont adopté en 2021 dans le cadre du plan de sauvetage américain. Cette loi a temporairement augmenté le crédit de 2 000 dollars à 3 600 dollars par enfant et a permis aux ménages sans revenus d’y prétendre.

La proposition Wyden-Smith permettrait aux familles déjà admissibles au crédit de recevoir une plus grande partie à titre de remboursement, et cela leur donnerait la possibilité de baser leur éligibilité sur celle des deux années d’imposition les plus récentes qui offre le plus grand avantage. Mais cela n’étendrait pas l’éligibilité aux ménages sans revenus, ce qui signifie que le crédit conserverait l’exigence de travail pour les bénéficiaires que de nombreux républicains ont décrite comme une priorité.

Image ouverte modale La représentante Rosa DeLauro (Démocrate du Connecticut) est sceptique quant à l’expansion du crédit d’impôt pour enfants qui fait partie d’un accord sur la taxe professionnelle avec les républicains. Anna Moneymaker/Getty Images

“Nous aimerions une voie plus prévisible vers les flux de trésorerie pour les pauvres”, a déclaré Neal au HuffPost mercredi, faisant écho aux critiques de la représentante Rosa DeLauro (Démocrate du Connecticut), une éminente partisane du crédit d’impôt pour enfants qui a suggéré qu’elle ne le ferait pas. nécessairement un changement plus modeste.

L’accord Wyden-Smith associe des allégements fiscaux aux entreprises et aux familles afin de gagner le soutien des républicains et des démocrates, mais certains législateurs s’écartent des positions de leur parti. Le sénateur Josh Hawley (R-Mo.) a déclaré au HuffPost qu’il aimait mieux l’idée d’étendre le crédit d’impôt pour enfants que les crédits d’impôt aux entreprises dans le cadre de l’accord.

Le représentant Derrick Van Orden (R-Wis.) a également déclaré qu’il soutenait l’expansion du crédit d’impôt pour enfants. “Nous ne pouvons pas continuer à dire que nous soutenons les valeurs familiales et ne pas faire des choses pour les promouvoir”, a déclaré Van Orden, qui s’est retrouvé dans une situation délicate après avoir crié après un groupe de pages du Sénat pour avoir pris des photos au Capitole américain l’année dernière.

Mais la plupart des républicains du Sénat ont abordé l’accord avec prudence, suggérant qu’ils aimeraient voir des changements avant de le signer.

Mauvais signe quant à ses chances d’adoption au Sénat, Mitt Romney (R-Utah), un acteur clé qui a été actif sur la question, a déclaré au HuffPost qu’il était préoccupé par le prix de 70 milliards de dollars de l’accord.

“Je vais avoir du mal à ajouter plus d’argent au crédit d’impôt pour enfants”, a déclaré Romney mercredi, ajoutant qu’il préférait que le Congrès adopte plutôt son projet de loi neutre en matière de déficit, qui accorderait des paiements mensuels en espèces aux parents.

“Le Congrès doit trouver des solutions pour aider les familles à assumer la tâche importante d’élever leurs enfants, et je crois que nous pouvons y parvenir sans aggraver le déficit”, a ajouté le sénateur dans un communiqué. (Wyden et Smith ont compensé le coût de leur facture en supprimant un crédit d’impôt controversé pour la fidélisation des employés afin que le paquet fiscal n’aggrave pas le déficit.)

Il peut être difficile pour le Congrès de rédiger une législation complexe sur un sujet controversé au cours d’une année électorale, mais ce n’est pas impossible. En 2022, à la suite de deux fusillades de masse très médiatisées, Murphy a contribué à négocier des réformes bipartites sur la sécurité des armes à feu qui ont atteint le bureau de Biden.

Par rapport aux discussions sur l’immigration et l’aide étrangère, a déclaré Murphy, la réforme des armes à feu a été facile. “C’était du gâteau.”