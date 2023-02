Le Congrès brésilien réélit des dirigeants, soutenant l’agenda de Lula

Le président de la Chambre, Arthur Lira, a remporté le plus grand glissement de terrain depuis le retour du Brésil à la démocratie il y a près de quatre décennies, avec 91 % des voix. Le président du Sénat, Rodrigo Pacheco, a remporté la victoire avec une marge importante, dépassant les attentes des analystes pour une compétition serrée et même possiblement contrariée par son challenger.

BRASILIA, Brésil – Les législateurs brésiliens ont voté mercredi pour réélire les chefs de la Chambre des députés et du Sénat, renforçant les perspectives du président Luiz Inácio Lula da Silva d’adopter des lois et de gouverner dans la nation polarisée.

Ni l’un ni l’autre ne sont des alliés absolus de Lula, qui a pris ses fonctions le 1er janvier, mais le président de gauche a soutenu leurs candidatures et a distribué des postes au Cabinet et d’autres nominations pour consolider les votes. Au Sénat, ses efforts visaient à mettre en déroute la candidature du sénateur Rogério Marinho, qui était ministre dans le gouvernement du prédécesseur d’extrême droite de Lula, Jair Bolsonaro.

Les deux leaders du Congrès jouent un rôle important dans la démocratie brésilienne. Ils établissent l’ordre du jour quotidien des débats, choisissent les projets de loi à soumettre au débat et au vote, et ils ont le pouvoir de donner le feu vert aux enquêtes du Congrès.

Lorsque Lira est devenu président il y a trois ans, il a promis de rester neutre au milieu d’un approfondissement de l’animosité politique. Cependant, il est devenu plus tard un allié fidèle de Bolsonaro et a refusé de donner son feu vert à l’une des quelque 150 demandes de procédure de destitution visant le président de l’époque. Il a également soutenu la campagne de réélection de Bolsonaro en 2022.

Un tel soutien est venu en grande partie en échange de Bolsonaro permettant à Lira d’orienter les fonds fédéraux vers les législateurs pour une allocation à leur guise, sans préciser les montants ni les destinations, a déclaré Sérgio Praça, analyste politique à la Fondation Getulio Vargas, une université et un groupe de réflexion. Les médias locaux l’ont surnommé le “budget secret”, compte tenu de son manque de transparence, et les critiques ont déclaré qu’il facilitait la corruption systématique.

Lula s’est insurgé contre le mécanisme pendant la campagne électorale et a promis de le supprimer. Lorsque Lula a gagné, cependant, Lira a été le premier allié de premier plan de Bolsonaro à reconnaître publiquement les résultats – un geste important, étant donné que le titulaire avait semé le doute dans le système de vote électronique du pays pendant des mois et n’avait jamais concédé sa défaite.

Lira et le chef du Parti des travailleurs à la Chambre des députés ont déclaré que pour l’année prochaine, un membre du parti dirigera la commission de la Constitution et de la justice, un poste très recherché car l’organe doit approuver toutes les propositions législatives importantes avant qu’elles ne soient mises aux voix. . Cela comprend la réforme fiscale que le ministre des Finances de Lula a déclaré avoir l’intention de présenter au premier semestre de cette année, ainsi qu’une augmentation du salaire minimum et la gestion du budget du gouvernement pour d’autres initiatives sociales.

Les perspectives de Lula semblent plus compliquées au Sénat, où les membres sont libres de conclure des accords individuels, contrairement à la Chambre des députés, et les lignes de bataille reflètent plus clairement la polarisation de la nation, ont déclaré des analystes et des sénateurs. Bolsonaro, qui est en Floride depuis le 30 décembre, a déclaré mardi lors d’un événement à Orlando qu’il avait appelé les sénateurs et leur avait demandé de voter pour Marinho dans l’échec de la tentative de renverser Pacheco.