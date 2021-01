y les droits, la session conjointe, ou convention, des deux chambres du Congrès mandatée par la constitution pour ratifier l’élection d’un président et d’un vice-président devrait être une affaire de routine sinon joyeuse, comme un discours à l’école. Habituellement, cela a été; mais cette fois-ci, un soi-disant «caucus de la sédition» composé de membres républicains trumpites de la Chambre des représentants et du Sénat se consacre à renverser le résultat ou, selon leurs termes, à défendre la démocratie contre une élection truquée. Le sénateur Ted Cruz (Texas) est probablement la personnalité la plus en vue du groupe, avec le sénateur Josh Hawkey (Missouri). Les deux pourraient vouloir gagner le soutien de la «base» Trumpite pour être candidats au concours de 2024.

La session conjointe sera présidée par le président du Sénat, le vice-président de droit Mike Pence. Il ouvrira les différentes soumissions d’État, légalement certifiées. Il y aura alors des défis et des objections inhabituellement vigoureux contre certains des résultats de l’État, tels que ceux de la Géorgie et du Wisconsin, et de l’élection dans son ensemble. Les affirmations concernant les machines à voter, les bulletins de vote par correspondance et les interférences seront familières.