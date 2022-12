Le Congrès approuve les nouvelles règles électorales dans la réponse du 6 janvier

Vendredi, le Congrès a donné son dernier vote à la législation modifiant la loi obscure qui régit la certification d’une course présidentielle, l’effort le plus important à ce jour pour éviter une répétition de la poussée violente de Donald Trump pour inverser sa défaite aux élections de 2020.

La Chambre a adopté une refonte de la loi sur le décompte électoral dans le cadre de son énorme projet de loi de dépenses de fin d’année, après que le Sénat a approuvé jeudi un libellé identique. La législation va maintenant au président Joe Biden pour sa signature.

Biden a salué l’inclusion des dispositions dans le projet de loi de dépenses dans un communiqué vendredi, l’appelant “une action bipartite essentielle qui contribuera à garantir que la volonté du peuple est préservée”.

Il s’agit de la réponse législative la plus importante que le Congrès ait jamais apportée aux efforts agressifs de Trump pour renverser le vote populaire, et une mesure qui a été préconisée par le comité restreint de la Chambre qui a mené l’enquête la plus approfondie sur le violent siège du Capitole.

Les dispositions modifiant la loi de 1887 – qui ont longtemps été critiquées comme rédigées de manière médiocre et confuse – ont obtenu un soutien bipartisan et rendraient plus difficile pour les futurs perdants présidentiels d’empêcher l’ascension de leurs ennemis, comme Trump a tenté de le faire le 6 janvier 2021.

“C’est une réalisation monumentale, en particulier dans cette atmosphère partisane, pour une réécriture aussi importante d’une loi si cruciale pour notre démocratie”, a déclaré Rick Hasen, professeur de droit à l’Université de Californie à Los Angeles. “Cette loi contribue grandement à fermer les voies que Trump et ses alliés ont tenté d’utiliser en 2020, et auraient pu être exploitées lors de futures élections.”

Le 6 janvier, Trump a ciblé la ratification par le Congrès du vote du Collège électoral. Il a tenté d’exploiter le rôle du vice-président dans la lecture des électeurs des États pour amener Mike Pence à empêcher Biden de devenir le prochain président en omettant certains États que Biden a gagnés de la liste. Les nouvelles dispositions précisent que les responsabilités du vice-président dans le processus ne sont que cérémonielles et que le vice-président n’a pas son mot à dire pour déterminer qui a effectivement remporté l’élection.

La nouvelle législation relève également le seuil requis pour que les membres du Congrès s’opposent à la certification des électeurs. Auparavant, un seul membre de la Chambre et du Sénat devait s’opposer respectivement pour imposer un vote par appel nominal aux électeurs d’un État. Cela a contribué à faire des objections aux nouveaux présidents une tactique partisane de routine – les démocrates se sont opposés à la certification des élections de George W. Bush et de Trump en 2016.

Ces objections, cependant, étaient principalement symboliques et sont intervenues après que les démocrates aient reconnu que les candidats républicains avaient remporté la présidence. Le 6 janvier 2021, les républicains ont forcé un vote sur la certification des victoires de Biden en Arizona et en Pennsylvanie même après la violente attaque contre le Capitole, alors que Trump continuait d’insister à tort sur le fait qu’il avait remporté les élections. Cela a conduit certains membres du Congrès à craindre que le processus ne soit trop facilement manipulé.

Selon les nouvelles règles, un cinquième de chaque chambre serait tenu de forcer un vote sur les listes électorales des États.

Les nouvelles dispositions garantissent également qu’une seule liste d’électeurs parvient au Congrès après que Trump et ses alliés ont tenté en vain de créer des listes d’électeurs alternatives dans les États que Biden a remportés. Chaque gouverneur serait désormais tenu de signer les électeurs et le Congrès ne peut pas examiner les listes soumises par différents responsables. Le projet de loi crée un processus légal si l’un de ces électeurs est contesté par un candidat à la présidentielle.

La législation comblerait également une échappatoire qui n’a pas été utilisée en 2020, mais les experts électoraux craignaient de l’être, une disposition selon laquelle les législatures des États peuvent nommer des électeurs au mépris du vote populaire de leur État en cas d’élection « ratée ». Ce terme a été compris comme signifiant un concours qui a été interrompu ou tellement incertain qu’il n’y a aucun moyen de déterminer le gagnant réel, mais il n’est pas bien défini dans la loi antérieure.

Désormais, un État peut déplacer la date de son élection présidentielle, mais uniquement en cas d'”événements extraordinaires et catastrophiques”, comme une catastrophe naturelle.

Hasen a déclaré que même si les changements sont importants, des dangers subsistent pour la démocratie, notant qu’en Arizona, la candidate républicaine au poste de gouverneur, Kari Lake, attendait une décision vendredi dans un procès qu’elle a intenté pour annuler la victoire de son adversaire démocrate, Katie. Hobbs.

“Personne ne devrait penser que l’adoption de cette législation signifie que nous sommes tirés d’affaire”, a déclaré Hasen. “Ce n’est pas un et fait.”

Nicholas Riccardi, Associated Press