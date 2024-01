Le Congrès annonce un accord fiscal visant à étendre le crédit d’impôt pour enfants et à rétablir les allégements pour les entreprises

WASHINGTON — De hauts législateurs du Congrès ont annoncé mardi un accord bipartisan visant à étendre le crédit d’impôt pour enfants et à offrir une série d’allégements fiscaux aux entreprises.

L’accord entre le président des voies et moyens de la Chambre, Jason Smith, R-Mo., et le président des Finances du Sénat, Ron Wyden, D-Ore., couronne des mois de négociation et de recherche d’un terrain d’entente au sein d’un Congrès divisé.

“Les familles américaines bénéficieront de cet accord bipartisan qui prévoit un plus grand allégement fiscal, renforce les entreprises du grand public, stimule notre compétitivité avec la Chine et crée des emplois”, a déclaré Smith dans un communiqué. “Nous fournissons même des secours en cas de catastrophe et réduisons les formalités administratives pour les petites entreprises. , tout en mettant fin à un programme de l’ère COVID qui coûte des milliards aux contribuables en fraude. »

L’accord, dont les détails ont été rapportés plus tôt par NBC News, améliorerait les crédits d’impôt remboursables pour enfants dans le but de soulager les familles en difficulté financière et celles qui ont plusieurs enfants. Cela lèverait également le plafond remboursable de 1 600 $ du crédit d’impôt et l’ajusterait à l’inflation.

La nouvelle politique de crédit d’impôt pour enfants bénéficierait à environ 16 millions d’enfants issus de familles à faible revenu, selon un analyse par le Centre de tendance libérale sur les priorités budgétaires et politiques. « Cette expansion réduirait considérablement la pauvreté des enfants », a écrit le CBPP. « Au cours de la première année, l’expansion permettrait de faire passer jusqu’à 400 000 enfants au-dessus du seuil de pauvreté. Trois millions d’enfants supplémentaires deviendraient moins pauvres à mesure que leurs revenus se rapprocheraient du seuil de pauvreté.

Les démocrates avaient exigé un crédit d’impôt pour enfants plus important après l’expiration d’une version antérieure adoptée il y a moins d’un an, ce qui a entraîné une baisse de la pauvreté des enfants, puis une nouvelle hausse après son expiration. Le nouvel accord offrirait des avantages inférieurs aux paiements mensuels du plan de sauvetage américain.

“Quinze millions d’enfants issus de familles à faible revenu bénéficieront d’une meilleure situation grâce à ce plan, et étant donné le climat politique misérable actuel, c’est une grande affaire d’avoir cette opportunité d’adopter une politique favorable à la famille qui aide tant d’enfants à progresser”, Wyden a déclaré dans un communiqué.

Les Républicains étaient motivés à rétablir certaines parties expirées des réductions d’impôts accordées aux entreprises par Trump en 2017. L’accord comprend la prise en compte des coûts de recherche et d’expérimentation, le rétablissement d’une déduction d’intérêts antérieure, une expansion des dépenses des petites entreprises et une prolongation de l’amortissement des primes, selon un résumé section par section publié par le Comité des voies et moyens.

Wyden a déclaré qu’il espérait adopter l’accord d’ici le début de la saison des déclarations de revenus, soit le 29 janvier. Ce n’est pas assuré car le Congrès jongle avec d’autres priorités, notamment éviter une fermeture du gouvernement à la fin de cette semaine et achever son processus de financement. d’ici mars. S’il est adopté, ce serait une rare réussite de législation active sur une question politiquement sensible par un Congrès divisé qui a jusqu’à présent été historiquement improductive.

“Mon objectif reste de faire adopter ce projet de loi à temps pour que les familles et les entreprises puissent en bénéficier lors de la prochaine saison de déclaration de revenus, et je vais tout mettre en œuvre pour y parvenir”, a déclaré Wyden mardi.