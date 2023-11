Le Congrès américain verra une vidéo « très graphique » des attaques du Hamas le 7 octobre

1 sur 5 | La police judiciaire israélienne fouille des centaines de voitures incendiées à l’extérieur de Netivot alors qu’elle tente d’identifier les voitures et les restes humains à l’intérieur dimanche, un mois après que le Hamas a perpétré des massacres dans les communautés du sud d’Israël. Beaucoup appartenaient à des Israéliens participant à un festival de musique à Reim et qui ont été assassinés alors qu’ils tentaient de fuir les attaques. Photo par Jim Hollander/UPI | Photo de licence

10 novembre (UPI) — La commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants invite tous les représentants américains à une projection à huis clos d’une vidéo « très graphique » de l’attaque du Hamas contre Israël, afin que les membres puissent constater par eux-mêmes ce qui s’est passé le 7 octobre. La projection bipartite des images, qui est en cours fourni par l’ambassade d’Israël à Washington est prévu mardi dans la salle du caucus du bâtiment de bureaux de Cannon House, selon une annonce jeudi du président du caucus démocrate, Pete Aguilar, démocrate de Californie. et le vice-président Ted Lieu, D-Calif.

Une politique stricte de non-enregistrement sera en vigueur, l’avis contenant un avertissement fortement formulé concernant les scènes des images. Mais il n’est pas clair si cela inclut des images des pires atrocités, notamment des bébés décapités dans leur lit, qui n’avaient pas été incluses dans les images précédemment publiées par Israël.

“Veuillez noter que ces images sont très graphiques et peuvent déranger les spectateurs. Aucun enregistrement d’aucune sorte ne sera autorisé, qu’il soit vidéo ou audio. En raison de la nature sensible des images, les membres devront laisser leurs téléphones et tout autre appareil électronique matériel à l’extérieur de la salle de projection”, précise l’avis.

La projection, que le comité organise en réponse à demandes de les législateursdont de nombreux juifs, sera suivi dans l’après-midi par un briefing classifié des responsables de l’administration Biden pour informer les membres de la guerre entre Israël et le Hamas.

Les images “devraient être montrées au Congrès et permettre à l’ensemble du Congrès de voir ce qui s’est passé le 7 octobre. Parce que les gens ne s’en souviennent pas aussi bien qu’ils le devraient”, a déclaré le représentant Steve Cohen, D-Tenn.

Cohen a déclaré que le briefing était tout aussi important.

“Il y a beaucoup de choses que nous ignorons quant aux cibles d’Israël et à quel point ils ont été chirurgicaux pour essayer d’éviter la mort de civils.”

La réunion d’information, destinée uniquement aux personnes disposant d’une habilitation de sécurité très secrète, sera dirigée par la secrétaire d’État adjointe par intérim Victoria Nuland, l’administratrice adjointe de l’USAID Isobel Coleman, la sous-secrétaire à la défense par intérim pour la politique Sasha Baker, le directeur adjoint du renseignement national pour l’intégration de la mission Morgan Muir et le Chefs d’état-major, vice-directeur des opérations, Paul Spedero.

Un soldat israélien passe devant une maison juive détruite dans la région du kibboutz Kfar Aza, près de la frontière avec Gaza, le 5 novembre 2023. Photo de Jim Hollander/UPI | Photo de licence