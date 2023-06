Le Congrès américain sonde la tournée PGA et la fusion de LIV Golf impliquant de l’argent saoudien

Le Congrès américain a lancé lundi une enquête sur la fusion surprise du PGA Tour avec LIV Golf, soutenu par l’Arabie saoudite, a annoncé le président d’un comité d’enquête.

L’accord dévoilé la semaine dernière soulève des questions sur le rôle du gouvernement saoudien dans l’accord, a déclaré le sénateur Richard Blumenthal, président du sous-comité permanent des enquêtes du Sénat.

La fusion a réglé une bataille juridique entre les circuits rivaux un an seulement après le lancement de LIV Golf avec plusieurs stars qui avaient sauté de la PGA pour des offres à gros budget de la série parvenue.

LIV Golf a été lancé en octobre 2021 et a attiré les meilleurs talents du PGA Tour avec des bourses record de 25 millions de dollars et des garanties financières, financées par le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite.

Les critiques ont déclaré que LIV avait été conçu par le royaume comme un exercice de « sportswashing » destiné à améliorer l’image internationale de l’Arabie saoudite, battue en brèche après le meurtre en 2018 du journaliste dissident Jamal Khashoggi.

Dans des lettres adressées à PGA Tour et à LIV Golf, Blumenthal a déclaré que l’Arabie saoudite avait « un bilan profondément inquiétant en matière de droits de l’homme dans le pays et à l’étranger » et visait à « utiliser les investissements dans le sport pour faire avancer les objectifs stratégiques du gouvernement saoudien ».

Blumenthal a cité ce qu’il a appelé « les risques posés par une entité gouvernementale étrangère prenant le contrôle d’une institution américaine chérie ».

Il a demandé des documents au PGA et au LIV sur la fusion avant le 26 juin.

L’accord de golf est intervenu alors que l’Arabie saoudite marquait un autre coup d’État dans le monde du sport, avec son équipe de football Al-Ittihad signant la star française Karim Benzema pour un contrat de trois ans estimé à des centaines de millions de dollars.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)