Le Congrès américain sans tête après l’évincement du président de la Chambre, pour la première fois dans l’histoire

Le Congrès américain restera sans tête jusqu’à nouvel ordre, après avoir décapité ses propres dirigeants mardi lors d’un événement sans précédent dans l’histoire des États-Unis.

La toute première éviction d’un président en exercice de la Chambre des représentants américaine ouvre une période de désarroi qui pourrait durer plusieurs jours.

La chambre est désormais confrontée à une tâche urgente, face à laquelle toutes les autres questions passeront au second plan, de l’adoption d’un budget au financement de l’Ukraine : cette tâche consiste à nommer un nouveau président de la chambre, troisième dans l’ordre de la présidence.

Kevin McCarthy a été évincé par huit membres de son propre parti, qui ont voté aux côtés de 208 démocrates pour le destituer par 216 voix contre 210. Cela pourrait prendre des jours et il n’est pas clair si McCarthy se présentera pour reconquérir son titre.

Alors que les républicains se crachaient du venin, les démocrates regardaient en silence.

Les membres du parti d’opposition croisaient les bras, souriants, refusant de participer au débat ou de lever le petit doigt pour défendre McCarthy.

Il s’agit d’un point historique dans une bataille qui dure depuis des années entre ce que certains considèrent comme l’aile gouvernementale du Parti républicain et son aile auto-promotionnelle de la télévision par câble.

« C’est dégoûtant. C’est ce qui est dégoûtant à Washington », a crié un défenseur de McCarthy, le républicain Garret Graves de Louisiane, en agitant son téléphone, montrant comment les mécontents de son parti collectaient de l’argent grâce à leur révolte.

« Mon téléphone continue d’envoyer des SMS. Dire : « Hé, donne-moi de l’argent ! Oh, regarde ça. « Donnez-moi de l’argent, j’ai déposé une demande d’évacuation. » C’est dégoûtant. C’est ce qui est dégoûtant à Washington.»

Les craintes pour l’Ukraine

C’est le jour où le président Joe Biden a appelé les dirigeants du monde entier, dont le premier ministre Justin Trudeau, pour les rassurer sur le maintien du soutien américain à l’Ukraine.

Les États-Unis sont de loin le plus grand soutien militaire de Kiev, et les fonds actuels devraient être suffisants pour durer, tout au plus, plusieurs mois.

Le financement de l’Ukraine faisait partie de la justification déclarée de la tentative d’éviction, qui a été lancée par le lance-flammes Floridien Matt Gaetz, avec le soutien de certains commentateurs d’extrême droite comme Steve Bannon.

McCarthy avait exprimé son soutien à davantage de financement.

REGARDER | Le gouvernement américain évite la fermeture, mais l’accord pourrait coûter cher Le Congrès a évité une fermeture du gouvernement grâce à un projet de loi de dépenses à court terme de dernière minute adopté samedi soir. Cette percée a eu lieu après que le président de la Chambre, Kevin McCarthy, ait conclu un accord avec les démocrates de la Chambre pour adopter le projet de loi, malgré les objections des membres républicains de droite. Cette décision pourrait avoir un coût pour McCarthy. L’ancien représentant américain pour cinq mandats, Rodney Davis (GOP, Illinois), parle des conséquences potentielles avec Hannah Thibedeau de CBC News Network.

Cependant, l’accusation plus large de Gaetz est que le Président est un menteur. Il a déclaré que McCarthy promettait tout à tout le monde, de la Maison Blanche aux Républicains, puis qu’il rompait ces promesses.

« Ce que nous avons en commun : Kevin McCarthy nous a tous dit quelque chose à un moment ou à un autre qu’il ne voulait pas vraiment dire et qu’il n’avait jamais eu l’intention d’être à la hauteur », a déclaré Gaetz.

Il a déclaré que McCarthy n’avait pas tenu les promesses qu’il avait faites aux conservateurs plus tôt cette année dans un effort épuisant pour obtenir la présidence, notamment en réduisant la dette.

Pendant ce temps, de nombreux républicains ont marmonné des choses impossibles à imprimer à propos de Gaetz, détesté par de nombreux collègues. Ils l’accusent d’avoir menti sur les événements qui ont conduit à ce moment et se moquent du fait qu’il le fait pour renforcer son propre profil politique.

Gaetz s’entretient avec les journalistes mardi après avoir déposé une motion de démission – une tentative d’évincer le président de la Chambre – alors qu’il quitte le Capitole américain. (Jonathan Ernst/Reuters)

« Cette institution va échouer »

L’un des nombreux conservateurs convaincus qui ont soutenu McCarthy a averti qu’une éviction du Président rendrait la Chambre ingouvernable.

« Cette institution échouera », a déclaré Thomas Massie du Kentucky.

Il convient de noter que Massie est généralement l’un des rebelles les plus vigoureux de son parti, une épine dans le pied des anciens dirigeants.

Il est également impossible d’évaluer les événements de cette semaine sans revenir sur la trajectoire de ces dernières années. L’histoire qu’il raconte est celle d’un système fissuré et d’institutions politiques de plus en plus paralysées par la partisanerie. À commencer par le Parti républicain.

Considérez cette séquence d’événements historiques et bouleversants.

En 2020, nous avons assisté à un effort – le plus long depuis 1876 – par un candidat présidentiel défait, Donald Trump, pour annuler le résultat d’une élection.

En 2021, il y a eu le spectacle sans précédent du 6 janvier, l’attaque du Capitole américain, une tentative pour empêcher la certification des élections.

En 2022, après les élections de mi-mandat, les républicains ont remporté la Chambre des représentants mais n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur un leader.

Il y a eu le plus long combat depuis 1855 nommer un Président. C’est à ce moment-là que McCarthy a finalement remporté le poste après 15 tours.

Aujourd’hui, en 2023, McCarthy devient le premier président privé de son pouvoir. En fait, il a été le premier Président à faire face à un vote de révocation depuis 1910.

Pas de crachats de haut-parleur

Retour en arrière il y a 113 ans : les Républicains ont failli évincer leur chef, un vétéran de l’institution depuis des décennies, Joseph Cannon, qui représentait l’aile traditionnelle pro-business du parti, et ont été confrontés à une rébellion des membres de l’aile populiste ascendante de son parti.

« La vraie vérité est qu’il n’y a pas de majorité républicaine cohérente à la Chambre des représentants », a déclaré Cannon devant la chambre, suscitant les applaudissements des critiques de son propre camp.

Mais il a remporté le vote suivant. Un immeuble de bureaux à côté du Capitole porte désormais son nom.

De nos jours, les dirigeants républicains sont moins durables.

En 2018, Paul Ryan a mis fin à une carrière politique autrefois brillante après un bref passage à la présidence. Avant lui, John Boehner a démissionné en 2015, au milieu d’une rébellion de son propre côté.

McCarthy, à droite, regarde le représentant américain Paul Ryan, R-Wis., s’adresser aux médias après avoir été nommé président de la Chambre des représentants en octobre 2015. (Iouri Gripas/Reuters)

Les mémoires de Boehner regorgent de mépris pour ces législateurs, des gens qui, selon lui, n’ont aucun intérêt à atteindre des objectifs pratiques, comme des coupes budgétaires réalisables, mais qui prônent des positions maximalistes et intransigeantes afin de devenir des stars de la télévision par câble.

Son livre fait référence aux « idiots », aux « fous » et aux « fous », des gens qui, selon lui, bloqueraient tout et prétendraient que c’était par principe, mais qui étaient en réalité des imposteurs en quête d’attention.

« La plupart de ces gars-là n’étaient pas soucieux de principes. Ils parlaient de chaos et de pouvoir », a écrit Boehner, ajoutant : « Ne vous méprenez pas, les démocrates sont loin d’être exempts de culpabilité dans tout cela. »

En fin de compte, les démocrates ont décidé de n’épargner aucune voix pour sauver McCarthy, qui les a rendus furieux, à la fois en revenant sur un précédent accord budgétaire et en lançant une audience de destitution contre Biden.

Gaetz a remporté sa confrontation.

Ce qu’il insiste, ce sont des coupes budgétaires plus importantes – pour s’attaquer à la dette nationale américaine qui monte en flèche, de 33 000 milliards de dollars, et pour mettre fin au financement de l’Ukraine.

Qu’est-ce que Gaetz aurait ce qui l’intéresse : retourner en Floride et remporter l’investiture républicaine pour devenir le prochain gouverneur.

Il est désormais plus célèbre que jamais.