Le Congrès américain menace la CPI de sanctions — RT World News

Washington a condamné la demande de mandat d’arrêt déposée par un tribunal international contre Israël et le Hamas.

Les Républicains de la Chambre seraient en train de travailler sur un projet de loi visant à sanctionner la Cour pénale internationale, après que son principal procureur ait demandé l’arrestation des dirigeants israéliens et du Hamas en lien avec le conflit de Gaza.

Le procureur en chef de la CPI, Karim Khan, a accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant – ainsi que les dirigeants du Hamas Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh et Mohammed Diab Ibrahim al-Masri – de « crimes de guerre et crimes contre l’humanité » à Gaza et en Israël.

Le président de la Chambre, Mike Johnson, un républicain de Louisiane, a appelé à une décision de la CPI. « honteux » et « sans foi ni loi. »

« Si l’administration Biden ne la conteste pas, la CPI pourrait créer et assumer un pouvoir sans précédent pour émettre des mandats d’arrêt contre des dirigeants politiques américains, des diplomates américains et du personnel militaire américain. » Johnson a déclaré lundi, exigeant que la Maison Blanche « Utilisez tous les outils disponibles pour empêcher une telle abomination. »















Michael McCaul, le républicain du Texas qui préside la commission des affaires étrangères de la Chambre, a déclaré lundi à Axios qu’un projet de loi visant à sanctionner le tribunal était déjà en cours d’élaboration, sur la base du projet de loi de février 2023. introduit par le sénateur Tom Cotton, un républicain de l’Arkansas.

Cotton faisait partie de la douzaine de sénateurs qui a écrit à Khan plus tôt ce mois-ci, rappelant au procureur de la CPI que les États-Unis ont une loi en vigueur autorisant « tous les moyens nécessaires et appropriés » pour défendre les Américains – ou alliés – recherchés par le tribunal. La loi de 2002 a été surnommée la « Loi sur l’invasion de La Haye ».

Alors que certains démocrates du Congrès ont préconisé une ligne dure à l’égard de la CPI, deux membres du Progressive Caucus – Pramila Jayapal et Mark Pocan – ont soutenu qu’il n’appartenait pas au Congrès de dicter sa décision à un tribunal indépendant.

Selon Axios, Netanyahu a exhorté le président américain Joe Biden à « intervenir » pour empêcher la CPI d’approuver la demande de mandat de Khan.















Biden a déjà dénoncé la motion de Khan visant à demander les mandats d’arrêt. « scandaleux » et a protesté contre le fait qu’il avait créé « équivalence » entre Israël et le Hamas. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a insisté pour que la CPI « n’a aucune compétence en la matière » et interrogé « la légitimité et la crédibilité de cette enquête ».

Bien que les États-Unis aient été l’un des créateurs de la CPI, sur le modèle des tribunaux pour crimes de guerre soutenus par Washington pour la Yougoslavie et le Rwanda, le Congrès n’a jamais ratifié le Statut de Rome. Le tribunal a compétence sur la Cisjordanie et à Gaza, car l’Autorité palestinienne l’a accepté en 2015.