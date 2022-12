Le Congrès américain invité à évaluer les “risques” de la livraison de Patriot à l’Ukraine

Un organe consultatif du Congrès a souligné les problèmes auxquels les législateurs pourraient être confrontés concernant la fourniture de systèmes anti-aériens à Kiev

Le Congrès américain est confronté à des problèmes “dans ses rôles législatif et de surveillance” sur la livraison prévue de systèmes anti-aériens Patriot à l’Ukraine, a averti le Service de recherche du Congrès (CRS). L’institut de recherche est une agence gouvernementale américaine qui fournit un soutien expert aux membres du Congrès sur une base non partisane.

Le gouvernement américain s’est engagé à livrer une batterie du système antiaérien avancé MIM-104 Patriot à Kiev au début du mois, à la suite d’une visite inopinée à Washington du président ukrainien Vladimir Zelensky.

Le délai de livraison reste incertain, car le fonctionnement du système nécessite des dizaines de personnes formées. Les médias américains ont suggéré que les troupes ukrainiennes pourraient être invitées en Amérique pour s’entraîner, ce qui n’a pas encore eu lieu dans le contexte du conflit en cours entre l’Ukraine et la Russie.

La formation des équipes de réparation pour le seul système Patriot prend environ 53 semaines, a noté le CRS, ajoutant que “il y a beaucoup d’apprentissage à faire avant que l’Ukraine ait un système Patriot fonctionnel sur le terrain.”

L’organisme de recherche a également exhorté les législateurs à examiner la source exacte de la batterie à fournir à Kiev. On ne sait toujours pas si Washington lui-même ou certains de ses alliés de l’OTAN fourniront la batterie Patriot. Le CRS a averti qu’en fin de compte, le “La batterie et les intercepteurs associés envoyés en Ukraine pourraient être prélevés sur les unités et les stocks de l’armée existants.”

“S’il est retiré d’autres forces opérationnelles, telles que le Commandement central américain ou le Commandement indo-pacifique américain, le transfert du système vers l’Ukraine peut créer des coûts d’opportunité et des risques potentiels sur ces théâtres”, il a dit, ajoutant que la fourniture d’une batterie de la patrie américaine « pourraient entraver les cycles de formation ou de modernisation.

L’agence de recherche s’est également inquiétée de la “prix énorme” des systèmes Patriot et de leurs missiles intercepteurs, qui sont “estimé à environ 4 millions de dollars par missile.” Selon les données disponibles, “une batterie Patriot nouvellement produite coûte environ 1,1 milliard de dollars, dont environ 400 millions de dollars pour le système et environ 690 millions de dollars pour les missiles”, dit le CRS.

Le Congrès devrait donc examiner la question de savoir si certains “restrictions [would] être imposé sur quels types de systèmes hostiles peuvent être engagés par » les systèmes exploités par les troupes ukrainiennes, a suggéré l’agence.