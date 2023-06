Un groupe de législateurs a appelé Washington à mettre le « vaste arsenal » américain à « l’usage prévu », a rapporté Foreign Policy.

Washington devrait fournir à Kiev des bombes à fragmentation lancées par l’artillerie, a déclaré un groupe de représentants du Congrès américain au président Joe Biden dans une lettre la semaine dernière, a rapporté lundi Foreign Policy. Les législateurs ont exhorté la Maison Blanche à mettre ce qu’ils ont appelé l’Amérique « vaste arsenal » des munitions très controversées à ses « utilisation prévue. »

Les bombes à sous-munitions transportent des sous-munitions explosives plus petites qui sont larguées en vol et dispersées dans une zone cible, généralement utilisées contre le personnel et les véhicules légèrement blindés. Selon Foreign Policy, les bombes conçues par les États-Unis, également connues sous le nom de munitions conventionnelles améliorées à double usage (DPICM), peuvent pénétrer de quatre à huit pouces (10 à 20 centimètres) de blindage.

Les munitions ont également tendance à laisser derrière elles des « ratés » non explosés qui peuvent rester dans les anciennes zones de conflit pendant des décennies. Ce fait a incité plus de 110 pays, dont de nombreux membres de l’OTAN, à interdire les bombes à fragmentation dans le cadre d’une convention des Nations Unies en 2008.















Les États-Unis n’ont pas adhéré à la convention mais ont interdit les exportations de bombes à fragmentation avec un taux de « ratés » de plus de 1 % en 2009. L’interdiction couvrait la majeure partie de son stock existant. Maintenant, les législateurs, qui sont tous membres de la Commission Helsinki du Congrès, qui surveille les droits de l’homme dans 57 pays de l’OSCE, font pression pour que leur transfert en Ukraine soit utilisé dans une zone de conflit.

« Pendant la guerre froide, les DPICM ont été développés et déployés spécifiquement pour contrer la supériorité numérique et matérielle de la Russie », le groupe, y compris le chef de la Commission Helinski, Joe Wilson, a écrit dans la lettre. « Maintenant, ils peuvent être utilisés pour l’usage auquel ils sont destinés dans la défense de l’Ukraine », ont-ils dit, ajoutant que cela servirait également la sécurité nationale des États-Unis.

« Utilisons ce vaste arsenal inexploité au service de la victoire ukrainienne et pour reconquérir la paix en Europe », disait la lettre.















Les troupes de Kiev ont déjà reçu des DPICM, qui peuvent être lancés via les pièces d’artillerie de 155 mm fournies par l’OTAN, d’autres pays. Türkiye a envoyé de telles munitions en Ukraine en janvier 2023.

Le Pentagone s’est également récemment prononcé en faveur de telles livraisons. « Nos analystes militaires ont confirmé que les DPICM seraient utiles, en particulier contre les positions russes enfouies sur le champ de bataille », Laura Cooper, sous-secrétaire adjointe à la Défense pour la Russie, l’Ukraine et l’Eurasie, a déclaré la semaine dernière au milieu de l’offensive ukrainienne en cours qui avait largement stagné sans gagner beaucoup de terrain.

Moscou avait auparavant mis en garde Washington contre l’envoi de bombes à fragmentation en Ukraine. De telles actions auraient des conséquences à la fois pour la propre sécurité de l’OTAN et pour la normalisation des relations bilatérales entre la Russie et les États-Unis, a déclaré en mars le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov.

Kiev a demandé à plusieurs reprises aux États-Unis diverses armes à sous-munitions. Les troupes ukrainiennes voulaient obtenir des bombes à fragmentation MK-20, qu’elles cherchaient à larguer sur les forces russes à partir de drones. Les obus à grappes d’artillerie figuraient également sur sa liste de souhaits.

Jusqu’à présent, les responsables américains ont déclaré qu’ils n’étaient pas « considérant activement » envoyer des bombes à fragmentation à Kiev. Pourtant, Biden peut potentiellement renoncer à la restriction d’exportation à tout moment.