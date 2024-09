Le Congrès américain cible l’influence chinoise dans le secteur des technologies de la santé. Cela pourrait s’accompagner de compromis

WASHINGTON — Une Californie société de biotechnologie qui aide les médecins à détecter les causes génétiques du cancer fait partie de ceux qui pourraient être exclus du marché américain en raison de ses liens avec la Chine, soulignant les compromis possibles entre l’innovation en matière de santé et une une poussée largement bipartite au Congrès pour contrer l’influence mondiale de Pékin.

La concurrence entre les superpuissances mondiales frappe de plein fouet Complete Genomics, dont les employés, dont certains portent des blouses blanches sur lesquelles sont cousus des patchs du drapeau américain, font tourner des échantillons dans des tubes à essai et se rassemblent autour d’ordinateurs à San José. Son fondateur et directeur scientifique se dit frustré de voir la géopolitique interférer avec la science.

« C’est tout simplement une perte pour la recherche et pour l’industrie », a déclaré Radoje Drmanac.

La Chambre des représentants des États-Unis a adopté cette semaine à une écrasante majorité la loi BIOSECURE, qui invoque la sécurité nationale pour empêcher que l’argent fédéral ne profite à Complete Genomics et à quatre autres entreprises liées à la Chine. Ces entreprises travaillent avec des laboratoires pharmaceutiques américains pour développer de nouveaux médicaments ou aider les médecins à diagnostiquer des maladies.

Cela fait partie de un vaste ensemble de factures Le Congrès a largement soutenu cette semaine un projet de loi visant à contrer l’influence et le pouvoir de la Chine, notamment dans le domaine technologique. Le projet de loi sur les biotechnologies, qui a été adopté par la Chambre des représentants par 306 voix contre 81, passe maintenant au Sénat.

Les partisans de la législation affirment qu’elle est nécessaire pour protéger les données de santé des Américains, réduire la dépendance à l’égard de la Chine dans la chaîne d’approvisionnement médicale et garantir que les États-Unis acquièrent un avantage dans le domaine de la biotechnologie, que les deux pays considèrent comme crucial pour leur économie et leur sécurité.

Les opposants affirment que le projet de loi, qui interdirait aux entreprises liées à la Chine de travailler avec des entreprises recevant de l’argent du gouvernement américain, retarderait les essais cliniques et entraverait le développement de nouveaux médicaments, augmenterait les coûts des médicaments et nuirait à l’innovation.

Le représentant Brad Wenstrup, républicain de l’Ohio et parrain du projet de loi, a déclaré que l’approbation de la Chambre était la première étape pour protéger les données génétiques des Américains et inverser la tendance à dépendre de Pékin pour les tests génétiques et les fournitures médicales de base.

« Pendant trop longtemps, la politique américaine n’a pas su reconnaître la double menace économique et sécuritaire nationale posée par la domination de la Chine sur certains marchés et chaînes d’approvisionnement », a-t-il déclaré.

Le représentant James Comer, un républicain du Kentucky qui préside le Comité de surveillance de la Chambre, a déclaré qu’il était nécessaire de protéger les intérêts américains avant que ces entreprises « ne s’intègrent davantage dans l’économie américaine, les systèmes universitaires et la base contractuelle fédérale ».

Le représentant Jim McGovern, démocrate du Massachusetts, a fait valoir que la législation, à laquelle il s’opposait, ne devrait pas nommer des entreprises spécifiques sans procédure régulière, affirmant : « Si l’une de ces cinq entreprises n’appartient pas à la liste, tant pis, le Congrès ne vous aime pas, et c’est tout. »

Drmanac de Complete Genomics, une filiale de la société chinoise MGI, a déclaré que la confidentialité des informations personnelles des Américains n’était pas une préoccupation car les instruments de sa société ne sont connectés qu’à des serveurs locaux américains.

L’entreprise a également fait valoir que le Congrès devrait appliquer largement les normes et exigences de protection des données plutôt que de cibler un petit sous-ensemble d’entreprises.

Certains analystes considèrent que le problème relève davantage de la concurrence industrielle que de la protection des données personnelles des citoyens face au gouvernement chinois.

« Nous voulons nous assurer que les sociétés pharmaceutiques et les sociétés de biotechnologie américaines sont sur un pied d’égalité en termes de capacité à être compétitives à la fois sur le marché américain et à l’étranger », a déclaré Andrew Reddie, professeur de politique publique à l’Université de Californie à Berkeley, qui étudie l’intersection entre la technologie, la politique et la sécurité et a fondé le Berkeley Risk and Security Lab.

Complete Genomics est répertoriée dans la législation avec BGI, MGI, WuXi AppTec et WuXi Biologicis. MGI est une spin-off de BGI, une société de génomique de poids basée en Chine qui propose des services de séquençage génétique à des fins de recherche aux États-Unis.

Le groupe BGI a qualifié le projet de loi de « fausse alerte ciblant les entreprises sous prétexte de sécurité nationale » et a déclaré : « Nous respectons strictement les règles et les lois, et nous n’avons pas accès aux données personnelles des Américains dans aucun de nos travaux. »

Selon MGI, le projet de loi « ne servirait qu’à étouffer la concurrence et à favoriser un monopole dans les tests ADN ».

WuXi AppTec et WuXi Biologics travaillent en tant que sous-traitants et fournissent des services de recherche, de développement et de fabrication aux fabricants de médicaments américains. Ces services sont considérés comme essentiels pour les sociétés pharmaceutiques américaines pour développer et fabriquer de nouveaux médicaments.

WuXi AppTec a déclaré que l’entreprise et d’autres acteurs du secteur étaient préoccupés par l’impact du projet de loi sur l’innovation biotechnologique, le développement de médicaments, les soins aux patients et les coûts des soins de santé. Elle a exhorté le Sénat à ne pas aller de l’avant sans s’attaquer à « ces graves conséquences ».

Dans des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, des dizaines d’entreprises de biotechnologie américaines ont signalé que la loi BIOSECURE était préoccupante, affirmant qu’elle pourrait avoir des effets majeurs sur la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique en raison des partenariats étendus de l’industrie avec des entreprises chinoises.

Le fabricant de médicaments Eli Lilly affirme que ses fournisseurs tiers sont « parfois la seule source mondiale d’un composant », mais il s’efforce de rapprocher une partie du développement et de la fabrication de son pays, ce qui prend généralement plusieurs années « en raison de la complexité scientifique et réglementaire et de la nécessité de garantir la qualité des processus et des produits ».

BIO, le plus grand groupe de défense des entreprises de biotechnologie et des institutions de recherche américaines, soutient le projet de loi, affirmant qu’il renforce l’impératif de sécurité nationale de l’industrie.

Le projet de loi, qui donne huit ans aux entreprises américaines pour rompre leurs liens avec les entreprises chinoises, a fourni « un délai raisonnable » pour le découplage, a déclaré le PDG du groupe, John Crowley.

Daley a fait son reportage depuis San José.