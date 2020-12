Le Congrès américain a adopté lundi soir un programme de secours en cas de pandémie de 900 milliards de dollars (738 milliards d’euros) qui permettrait enfin de fournir de l’argent recherché depuis longtemps aux entreprises et aux particuliers ainsi que des ressources pour vacciner un pays confronté à une augmentation effrayante de cas et de décès de COVID-19.

Les législateurs se sont penchés sur un projet de loi de dépenses fourre-tout de 1,4 billion de dollars (1,19 billion d’euros) et des milliers de pages d’autres affaires de fin de session dans un ensemble massif de lois bipartites alors que Capitol Hill se préparait à clôturer les livres de l’année. Le projet de loi revient au président Donald Trump pour sa signature, qui est attendue dans les prochains jours.

Le paquet de secours, dévoilé lundi après-midi, a traversé la Chambre et le Sénat en quelques heures. Le Sénat a autorisé le paquet massif par un vote 92-6 après que la Chambre a approuvé le paquet COVID-19 par un autre vote déséquilibré, 359-53.

Les décomptes étaient une coda bipartite à des mois de partisanerie et de politique politique alors que les législateurs se disputaient la question de secours, un blocage qui s’est rompu après que le président élu Joe Biden a exhorté son parti à accepter un compromis avec les meilleurs républicains qui est plus petit que ce que de nombreux démocrates auraient souhaité.

Le projet de loi combine des fonds de lutte contre les coronavirus avec un allégement financier pour les particuliers et les entreprises. Il établirait une allocation supplémentaire temporaire de 300 $ (246 €) par semaine au chômage et un paiement de relance direct de 600 $ (492 €) à la plupart des Américains, ainsi qu’une nouvelle série de subventions pour les entreprises, les restaurants et les théâtres durement touchés et de l’argent pour les écoles. , les prestataires de soins de santé et les locataires menacés d’expulsion.

La législation de 5593 pages – de loin le plus long projet de loi jamais – s’est réunie dimanche après des mois de batailles, de postures et de négociations postélectorales qui ont freiné un certain nombre de revendications démocrates à l’approche de la fin de la session du Congrès. Biden était impatient de conclure un accord pour apporter une aide tant attendue aux personnes en souffrance et un coup de pouce à l’économie, même s’il s’agissait de moins de la moitié de la taille souhaitée par les démocrates à l’automne.

« Cet accord n’est pas tout ce que je veux – pas de loin », a déclaré le président du Comité du Règlement, Jim McGovern, une voix de longue date dans l’aile libérale à l’ancienne du parti. «Le choix qui nous attend est simple. Il s’agit de savoir si nous aidons les familles ou non. Il s’agit de savoir si nous aidons les petites entreprises et les restaurants ou non. Il s’agit de savoir si nous augmentons les prestations (bons alimentaires) et renforçons les programmes de lutte contre la faim ou non. Et si nous aidons ceux qui sont confrontés à une perte d’emploi ou non. Pour moi, ce n’est pas un appel difficile « .

Le Congrès a également approuvé un projet de loi de dépense provisoire d’une semaine pour éviter un arrêt partiel du gouvernement à minuit et donner à Trump le temps de signer la législation radicale.

Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, un négociateur clé, a déclaré lundi matin sur CNBC que les paiements directs commenceraient à arriver sur les comptes bancaires la semaine prochaine.

Les démocrates ont promis une aide supplémentaire une fois que Biden prendra ses fonctions, mais les républicains signalaient une approche attentiste.

La mesure financerait le gouvernement jusqu’en septembre, englobant une année d’action sur les projets de loi de dépenses annuelles dans un seul paquet qui n’a jamais été débattu en comité du Sénat ou en salle.

La législation a suivi un chemin torturé. Les démocrates ont adopté une position ferme jusqu’au jour des élections, au milieu d’accusations selon lesquelles ils voulaient refuser à Trump une victoire qui pourrait l’aider à l’emporter. Les démocrates ont nié cela, mais leurs demandes sont en effet devenues plus réalistes après la perte de Trump et lorsque Biden a clairement indiqué qu’un demi-pain valait mieux que rien.

Le projet de loi final ressemblait amplement à un paquet de 1 billion de dollars (818 milliards d’euros) mis en place par les dirigeants républicains du Sénat en juillet, une proposition qui à l’époque a été bafouée par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, comme trop peu.

Le chef de la majorité, Mitch McConnell, a remporté un tour de victoire après avoir empêché une législation beaucoup plus ambitieuse d’atteindre le parquet du Sénat. Il a déclaré que l’approche pragmatique de Biden était essentielle.

« Le président élu suggérant que nous devions faire quelque chose maintenant a été utile pour déplacer Pelosi et Schumer dans un meilleur endroit », a déclaré McConnell à l’Associated Press. « Mon point de vue sur ce qui vient ensuite est de jeter un coup d’œil. Heureux de l’évaluer en fonction des besoins auxquels nous sommes confrontés en février et mars ».

La vice-présidente élue Kamala Harris est venue au Sénat pour voter en faveur du projet de loi. «Le peuple américain a besoin de secours et je veux être en mesure de faire ce que je peux pour les aider», a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne les paiements directs, le projet de loi prévoit 600 USD (492 €) pour les personnes gagnant jusqu’à 75000 USD (61 374 €) par an et 1200 USD (982 €) pour les couples gagnant jusqu’à 150000 USD (122 748 €), les paiements étant progressivement supprimés pour les revenus plus élevés. Un paiement supplémentaire de 600 $ sera effectué par enfant à charge, semblable à la dernière série de paiements de secours au printemps.

« J’espère que nous allons retirer l’argent d’ici le début de la semaine prochaine – 2 400 $ (1 964 €) pour une famille de quatre personnes », a déclaré Mnuchin. « Un soulagement si nécessaire juste à temps pour les vacances. »

La prime de chômage de 300 $ (246 €) par semaine représentait la moitié de l’allocation de chômage fédérale supplémentaire prévue en mars par la loi CARES de 1,8 milliard de dollars (1,5 milliard d’euros). Cette prestation plus généreuse serait limitée à 11 semaines au lieu de 16 semaines. Le paiement de relance direct de 600 $ (492 €) représentait également la moitié du paiement de mars.

La loi CARES a été reconnue pour avoir empêché l’économie de tomber d’une falaise lors des verrouillages généralisés au printemps, mais les républicains contrôlant le Sénat ont fait état de préoccupations liées à la dette en poussant contre les demandes démocrates.

« Quiconque pense que ce projet de loi est suffisant n’a pas entendu le désespoir dans la voix de ses électeurs, n’a pas regardé dans les yeux du propriétaire d’une petite entreprise au bord de la ruine », a déclaré le leader démocrate du Sénat Chuck Schumer, un nouveau Yorker qui a fait de gros efforts pour obtenir de l’argent pour aider les réseaux de transport en commun, les locataires, les théâtres et les restaurants de sa ville.

Six sénateurs du GOP ont voté contre le projet de loi: Marsha Blackburn du Tennessee, Ted Cruz du Texas, Rand Paul du Kentucky, Rick Scott de la Floride, Mike Lee de l’Utah et Ron Johnson du Wisconsin.

Le projet de loi de crédits à l’échelle du gouvernement était susceptible de fournir un dernier versement de 1,4 milliard de dollars (1,19 billion d’euros) pour le mur frontalier de Trump entre les États-Unis et le Mexique comme condition pour gagner sa signature. Le Pentagone recevrait 696 milliards de dollars. Les démocrates et les républicains du Sénat ont prévalu dans une tentative d’utiliser des manœuvres de comptabilité pour insérer 12,5 milliards de dollars (10,2 milliards d’euros) de plus pour les programmes nationaux dans la législation.

Le projet de loi était un moteur pour mener à bien une grande partie des activités inachevées de Capitol Hill, y compris une facture de ressources en eau de près de 400 pages qui vise 10 milliards de dollars (8 milliards d’euros) pour 46 projets de lutte contre les inondations, d’environnement et de protection côtière du Corps des ingénieurs de l’armée. Un autre ajout prolongerait un lot d’allégements fiscaux sur le point d’expirer, comme un pour les brasseurs artisanaux, les vignobles et les distillateurs.

Il comporterait également de nombreuses dispositions en matière d’énergie propre recherchées par les démocrates avec des incitations aux combustibles fossiles favorisées par les républicains, 7 milliards de dollars (5,7 milliards d’euros) pour accroître l’accès au haut débit, 4 milliards de dollars (3,2 milliards d’euros) pour aider les autres pays à vacciner leur population, 14 milliards de dollars (11,5 milliards d’euros) pour les systèmes de transit en manque de liquidités, 1 milliard de dollars (819 millions d’euros) pour Amtrak et 2 milliards de dollars (1,6 milliard d’euros) pour les aéroports et les concessionnaires. Les avantages des bons alimentaires seraient temporairement augmentés de 15 pour cent.

Le Bureau historique du Sénat a déclaré que le précédent record de la longueur de la législation était le projet de loi de réforme fiscale de 2 847 pages de 1986 – environ la moitié de la taille du monstre de lundi.