Les principaux négociateurs du Congrès américain ont conclu un accord sur un programme de secours économique COVID-19 de 900 milliards de dollars (738 milliards d’euros), apportant enfin une aide attendue depuis longtemps aux entreprises et aux particuliers et fournissant de l’argent pour livrer des vaccins à un pays qui en avait envie.

Le paquet, qui devrait attirer des votes au Congrès lundi, établirait une allocation supplémentaire temporaire de 300 $ (246 €) par semaine sans emploi et un paiement de relance direct de 600 $ (492 €) à la plupart des Américains, ainsi qu’une nouvelle série de subventions pour les durs. frapper les entreprises et l’argent pour les écoles, les prestataires de soins de santé et les locataires menacés d’expulsion.

Il s’est réuni dimanche après des mois de batailles et de postures, mais la dynamique de négociation a changé en faveur des républicains après les élections et à l’approche de la fin de la session du Congrès. Le président élu Joe Biden était impatient de conclure un accord pour apporter une aide attendue depuis longtemps aux personnes en souffrance et un coup de pouce à l’économie, même s’il s’agissait de moins de la moitié de la taille souhaitée par les démocrates cet automne.

Biden a fait l’éloge de l’esprit bipartisan qui a produit la mesure, qu’il a appelée «juste le début».

« C’est un modèle pour le travail difficile qui attend pour notre nation », a déclaré Biden dans un communiqué dimanche.

Les leaders parlementaires ont informé les législateurs qu’ils voteraient sur le projet de loi lundi, et le Sénat votera probablement aussi lundi. Les législateurs étaient impatients de quitter Washington et de clôturer une année tumultueuse.

« Il y aura un autre plan de sauvetage majeur pour le peuple américain », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, en annonçant l’accord sur le projet de loi de secours. « Il regorge de politiques ciblées pour aider les Américains en difficulté qui ont déjà trop attendu ».

Les démocrates ont reconnu que ce n’était pas un programme de secours aussi solide qu’ils le souhaitaient initialement – ou, disent-ils, le pays a besoin. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a promis de venir davantage une fois que le président élu Joe Biden prendra ses fonctions.

«C’est un premier pas», dit-elle. « Nous devons faire plus ».

Une lutte pour les pouvoirs d’urgence de la Réserve fédérale a été résolue samedi soir par le principal démocrate du Sénat, Chuck Schumer, et le républicain conservateur Pat Toomey. Cette percée a conduit à un dernier cycle de négociations dimanche.

Pourtant, les retards dans la finalisation de l’accord ont incité la Chambre à adopter un projet de loi de dépense provisoire d’un jour pour empêcher la fermeture du gouvernement à minuit dimanche. Le Sénat devrait également adopter la mesure dimanche soir.

L’accord final serait la plus importante mesure de dépenses à ce jour. Il a combiné 900 milliards de dollars (738 milliards d’euros) pour l’aide au COVID-19 avec un plan de financement gouvernemental de 1,4 billion de dollars (1,19 billion d’euros) et de nombreuses autres mesures non liées sur les impôts, la santé, les infrastructures et l’éducation. Le financement pangouvernemental maintiendrait le gouvernement ouvert jusqu’en septembre.

Le passage était proche alors que les cas de coronavirus et les décès augmentaient et que des preuves s’accumulaient que l’économie était en difficulté. La législation a été retardée par des mois de dysfonctionnement, de posture et de mauvaise foi. Mais les discussions sont devenues sérieuses ces derniers jours, les législateurs des deux côtés ayant finalement dû faire face à la date limite pour agir avant de quitter Washington pour Noël.

« Ce projet de loi est un bon projet de loi. Ce soir est une bonne nuit. Mais ce n’est pas la fin de l’histoire, ce n’est pas la fin du travail », a déclaré Schumer aux journalistes. « Quiconque pense que ce projet de loi est suffisant ne sait pas ce qui se passe en Amérique ».

La prime de chômage de 300 $ (246 €) par semaine correspondait à la moitié de l’allocation de chômage fédérale supplémentaire prévue par la loi CARES de 1,8 milliard de dollars en mars et serait limitée à 11 semaines au lieu de 16 semaines. Le paiement de relance direct de 600 $ (492 €) à la plupart des gens représenterait également la moitié du paiement de mars, sous réserve des mêmes limites de revenu dans lesquelles le paiement d’un individu a commencé à disparaître après 75 000 $ (61 500 €).

La loi CARES a été créditée pour avoir empêché l’économie de tomber d’une falaise au milieu des verrouillages généralisés ce printemps, mais les républicains contrôlant le Sénat ont fait état de préoccupations liées à la dette en poussant contre les demandes démocrates. Les politiciens républicains, à commencer par le président Donald Trump, se sont davantage concentrés sur la réouverture de l’économie et moins sur des mesures financées par les contribuables comme les prestations supplémentaires sans emploi.

Les progrès sont intervenus après qu’un groupe bipartisan de pragmatistes et de modérés a conçu un plan de 908 milliards de dollars qui a établi une position intermédiaire que les quatre principaux dirigeants du Congrès – le GOP et les dirigeants démocrates de la Chambre et du Sénat – ont utilisé comme base de leurs discussions. Les législateurs ont exhorté les dirigeants des deux côtés à renoncer aux positions de la ligne dure.

« Nous avons baissé la tête et travaillé 24 heures sur 24 pendant près d’un mois pour produire un projet de loi bipartite et bicaméral pour répondre aux besoins d’urgence de notre pays », a déclaré le groupe bipartisan d’une douzaine de législateurs dans un communiqué. «Notre projet de loi de consensus a été le fondement de ce paquet final».