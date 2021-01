Le Congrès américain a annulé vendredi le veto du président Donald Trump à un projet de loi sur la politique de défense, une première par les législateurs depuis son entrée en fonction il y a près de quatre ans.

La mesure, soutenue lundi par la Chambre des représentants, deviendra désormais loi.

Le vote lors d’une session extraordinaire du Nouvel An a vu le Sénat contrôlé par les républicains adresser une réprimande cinglante au président sortant en rejetant ses objections au projet de loi de 740 milliards de dollars (610 milliards d’euros).

Trump s’est adressé à Twitter pour exprimer son mécontentement, affirmant que les sénateurs n’avaient pas réussi à supprimer les protections pour les plateformes de médias sociaux qui, selon lui, donnent « un pouvoir illimité aux grandes entreprises technologiques. Pathétique !!! »

Il a également critiqué les législateurs pour avoir rejeté son appel à augmenter les paiements de secours pour le COVID-19 à 2000 dollars (1648 €): « Pas juste, ni intelligent! »

Le projet de loi prévoit une augmentation de salaire de 3% pour les troupes américaines et oriente la politique de défense, cimentant les décisions concernant les niveaux des troupes, les nouveaux systèmes d’armes et l’état de préparation militaire, la politique du personnel et d’autres objectifs militaires.

La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, après le vote selon lequel le Congrès avait «réprimandé de manière retentissante l’attaque imprudente du président Trump contre la sécurité militaire et nationale américaine».

Le veto de Trump à la loi sur l’autorisation de la défense nationale, ou NDAA, « aurait porté atteinte à la santé, à la sécurité financière et à la sûreté de nos militaires, de leurs familles, de nos anciens combattants et de nos alliés et partenaires dans le monde », a déclaré Pelosi. « Au lieu d’assurer la sécurité des Américains, le président continue d’utiliser ses derniers instants en fonction pour semer le chaos et saper notre sécurité. »

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que le projet de loi offrait également « une formidable opportunité: d’orienter nos priorités de sécurité nationale de manière à refléter la détermination du peuple américain et l’évolution des menaces qui pèsent sur sa sécurité, au pays et à l’étranger. C’est notre chance de nous assurer que nous suivre le rythme de concurrents comme la Russie et la Chine. «

Trump a opposé son veto à la mesure de défense la semaine dernière, affirmant qu’elle n’avait pas limité Twitter et les autres entreprises de médias sociaux qui, selon lui, étaient biaisées contre lui lors de sa campagne de réélection ratée. Trump s’est également opposé au langage qui permet de renommer les bases militaires qui honorent les dirigeants confédérés.

Trump a réussi tout au long de son mandat de quatre ans à faire appliquer la discipline de parti au Congrès, avec peu de républicains prêts à s’opposer publiquement à lui. Les dérogations bipartites sur le projet de loi sur la défense ont montré les limites de l’influence de Trump dans les dernières semaines de son mandat.

Il quittera la Maison Blanche le 20 janvier pour être remplacé par Joe Biden.

Plus tôt cette semaine, 130 républicains de la Chambre ont voté contre les chèques de secours COVID soutenus par Trump, beaucoup affirmant qu’ils étaient inutiles et augmenteraient le déficit budgétaire fédéral. La Chambre contrôlée par les démocrates a approuvé les paiements plus importants, mais le plan a échoué au Sénat au milieu de l’opposition de McConnell et d’autres républicains, un autre signe de la disparition de l’emprise de Trump sur le Congrès.

Seuls sept sénateurs du GOP ont voté avec Trump pour s’opposer à l’annulation du projet de loi sur la défense. Quarante républicains – y compris l’ensemble de la direction du GOP – ont voté pour la dérogation, avec 41 démocrates. Sanders et cinq autres libéraux qui se sont opposés au projet de loi sur la défense ont également voté contre la dérogation.

Outre ses préoccupations concernant les réseaux sociaux et les noms des bases militaires, Trump s’est également plaint que le projet de loi limitait sa capacité à retirer des milliers de soldats d’Afghanistan et d’Allemagne. La mesure oblige le Pentagone à soumettre des rapports certifiant que les retraits proposés ne compromettraient pas la sécurité nationale des États-Unis.

Trump a opposé son veto à huit autres projets de loi, mais ceux-ci ont tous été maintenus parce que les partisans n’ont pas obtenu les deux tiers des voix nécessaires dans chaque chambre pour que les projets de loi deviennent loi sans la signature de Trump.

Le sénateur de Rhode Island, Jack Reed, le plus haut démocrate de la commission des services armés du Sénat, a qualifié le veto de Trump du 23 décembre de «cadeau d’adieu» au président russe Vladimir Poutine «et d’un morceau de charbon pour nos troupes. Donald Trump fait preuve de plus de dévouement envers Les noms de base confédérés qu’aux hommes et aux femmes qui défendent notre nation.