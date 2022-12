Le Congrès américain adopte une loi protégeant le mariage homosexuel

Les États-Unis ont adopté un projet de loi protégeant le mariage homosexuel.

Il a été approuvé par le Sénat américain la semaine dernière. Il ira maintenant devant le président américain Joe Biden pour être signé.

Le projet de loi a été adopté jeudi.

La Chambre des représentants des États-Unis a adopté jeudi un projet de loi historique protégeant le mariage homosexuel, une mesure de précaution visant à empêcher la Cour suprême dirigée par les conservateurs de pouvoir supprimer le droit national comme elle l’a fait avec l’avortement.

Le projet de loi, qui a été approuvé au Sénat la semaine dernière, se dirige maintenant vers le bureau du président Joe Biden, qui devrait le signer.

La mesure, appelée Loi sur le respect du mariage, irait ensuite au bureau du président démocrate Joe Biden pour être signée. Le projet de loi a remporté l’approbation du Sénat le mois dernier.

La législation a remporté le soutien des défenseurs des LGBT ainsi que d’un certain nombre d’organisations et d’entités religieuses, dont l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, bien que de nombreux conservateurs religieux américains s’opposent toujours au mariage homosexuel comme contraire aux Écritures bibliques.

Il est étroitement écrit pour agir comme un filet de sécurité limité pour la décision de la Cour suprême de 2015 qui a légalisé le mariage homosexuel à l’échelle nationale, connue sous le nom d’Obergefell v Hodges. Cela permettrait au gouvernement fédéral et aux États de reconnaître les mariages homosexuels et interraciaux tant qu’ils étaient légaux dans les États où ils ont été célébrés. Il fait des concessions aux groupes religieux et aux institutions qui ne soutiennent pas de tels mariages.

La mesure abrogerait une loi américaine de 1996 appelée Defence of Marriage Act, qui, entre autres, refusait les avantages fédéraux aux couples de même sexe. Il interdit aux États de rejeter la validité des mariages hors de l’État sur la base du sexe, de la race ou de l’origine ethnique. La Cour suprême en 1967 a déclaré inconstitutionnelles les interdictions du mariage interracial.

LIRE | Midterms aux États-Unis: après l’arrêt historique Roe v Wade, les États adoptent des initiatives protégeant le droit à l’avortement

Mais la législation n’empêcherait pas les États de bloquer les mariages homosexuels ou interraciaux si la Cour suprême les autorisait à le faire. Il garantit également que les entités religieuses ne seraient pas obligées de fournir des biens ou des services pour un mariage et les protège contre le refus du statut d’exonération fiscale ou d’autres avantages pour avoir refusé de reconnaître les mariages homosexuels.

Dans un discours à la Chambre avant le vote, la présidente démocrate Nancy Pelosi a condamné le “mouvement haineux” derrière les attaques contre les droits des LGBT aux États-Unis.

La législation “aidera à empêcher les extrémistes de droite de bouleverser la vie de couples aimants, de traumatiser les enfants à travers le pays et de faire reculer les prix durement gagnés”, a déclaré Pelosi.

Le représentant républicain Jim Jordan a déclaré que le projet de loi était “dangereux et emmène le pays dans la mauvaise direction”.

Lorsque le Sénat l’a adopté par un vote de 61 voix contre 36, 12 républicains se sont joints à 49 démocrates pour le soutenir. La plupart des républicains du Sénat ont voté contre.

Une version plus large du projet de loi – sans les protections explicites de la liberté religieuse – a été adoptée par la Chambre des 435 sièges en août, avec le soutien de tous les démocrates et de 47 républicains. Mais pour obtenir les 60 voix nécessaires au Sénat pour aller de l’avant avec la législation malgré l’opposition de nombreux sénateurs républicains, ses co-sponsors ont ajouté un amendement précisant que les groupes religieux ne pouvaient pas être poursuivis en vertu de celle-ci.

La législation a été rédigée par un groupe de sénateurs démocrates et républicains en réponse aux craintes que la Cour suprême, avec sa majorité conservatrice de plus en plus affirmée, puisse un jour annuler la décision Obergefell, mettant potentiellement en péril le mariage homosexuel dans tout le pays. Le tribunal a montré sa volonté d’inverser ses propres précédents, comme il l’a fait en juin lorsqu’il a annulé sa décision historique de 1973 qui avait légalisé l’avortement dans tout le pays.

La majorité conservatrice de la Cour suprême a semblé lundi prête à statuer qu’un concepteur de sites Web chrétien a le droit de refuser de fournir des services pour les mariages homosexuels dans une affaire qui, selon les juges libéraux, pourrait habiliter certaines entreprises à discriminer sur la base des protections constitutionnelles de la liberté d’expression.

Les démocrates ont qualifié cette mesure de victoire pour les droits LGBTIQ+ à un moment où certains États ont poursuivi des politiques visant à limiter les droits des personnes transgenres. Les partisans républicains ont salué son affirmation de protections pour les groupes religieux qui ne sont pas d’accord avec le mariage homosexuel.

Environ 568 000 couples homosexuels mariés vivent aux États-Unis, selon le US Census Bureau.