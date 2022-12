Le Congrès américain adopte un projet de loi pour éviter la fermeture du gouvernement

La législation provisoire donnera aux législateurs une semaine de plus avant la fin du financement

La Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi de dépenses temporaire pour éviter la fermeture du gouvernement pendant que les législateurs débattent d’un programme de financement plus important d’une valeur de près de 2 000 milliards de dollars. Le Sénat devrait adopter la mesure plus tard cette semaine.

Le Congrès a approuvé le financement à court terme lors d’un vote de 224 contre 201 mercredi, tous les démocrates de la chambre votant pour le projet de loi aux côtés de neuf républicains, tandis que le reste du GOP de la Chambre était dans l’opposition.

La législation prolongera le financement jusqu’au 23 décembre et évitera une fermeture du gouvernement, ce qui fera gagner du temps alors que le Congrès négocie les détails d’un projet de loi de dépenses de 1,7 billion de dollars pour l’année à venir. Alors que les deux principaux partis continuent d’être en désaccord sur certaines dispositions, les négociateurs du Congrès ont annoncé mardi qu’ils s’étaient mis d’accord sur un cadre plus large pour le projet de loi, suggérant qu’ils pourraient être sur la bonne voie pour un accord avant que le gouvernement ne soit à court d’argent.

Le Sénat pourrait voter sur la mesure de dépenses temporaire dès jeudi, a rapporté CNN, et le président Joe Biden devrait signer le projet de loi lorsqu’il arrivera sur son bureau.

Les républicains opposés au projet de loi à court terme ont fait valoir qu’il permettrait à l’ensemble des dépenses plus importantes de passer juste avant que le GOP ne prenne le contrôle du Congrès. Ils avaient plutôt fait pression pour prolonger le financement jusqu’en janvier, lorsque leur parti aurait plus de poids dans les négociations, mais ont finalement perdu face aux démocrates et à une poignée de républicains dissidents.