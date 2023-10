Le Congrès américain adopte un projet de loi de dernière minute pour éviter la fermeture

La menace d’une fermeture du gouvernement fédéral s’est soudainement levée samedi soir lorsque le président Joe Biden a signé un projet de loi de financement temporaire pour maintenir les agences ouvertes avec peu de temps libre après que le Congrès se soit précipité pour approuver l’accord bipartisan.

Le plan abandonne l’aide à l’Ukraine, une priorité de la Maison Blanche à laquelle s’opposent un nombre croissant de législateurs républicains, mais augmente l’aide fédérale en cas de catastrophe de 16 milliards de dollars, répondant ainsi à l’intégralité de la demande de Biden. Le projet de loi finance le gouvernement jusqu’au 17 novembre.

Après des jours chaotiques de troubles à la Chambre, le président Kevin McCarthy a brusquement abandonné les demandes de réductions drastiques des dépenses de son flanc droit et s’est plutôt appuyé sur les démocrates pour adopter le projet de loi, au péril de son propre emploi. Le Sénat a suivi avec un passage final clôturant une journée éclair au Capitole.

« C’est une bonne nouvelle pour le peuple américain », a déclaré Biden dans un communiqué.

Il a également déclaré que les États-Unis « ne peuvent en aucun cas permettre que le soutien américain à l’Ukraine soit interrompu » et espère que McCarthy « tiendra son engagement envers le peuple ukrainien et assurera l’acheminement du soutien nécessaire pour aider l’Ukraine en ce moment critique ».

Les événements ont pris une tournure soudaine et vertigineuse au Congrès avant la date limite de financement de minuit, après des journées épuisantes à la Chambre qui ont poussé le gouvernement au bord d’une fermeture fédérale perturbatrice.

Le résultat met fin, pour l’instant, à la menace d’un arrêt, mais le sursis pourrait être de courte durée. Le Congrès devra à nouveau financer le gouvernement dans les semaines à venir, au risque d’une crise alors que les opinions se durcissent, en particulier parmi les législateurs de droite dont les demandes ont finalement été balayées cette fois-ci en faveur d’une approche plus bipartite.

« Nous allons faire notre travail », a déclaré McCarthy, R-Calif., avant le vote de la Chambre. « Nous allons être des adultes dans la pièce. Et nous allons garder le gouvernement ouvert.

Si aucun accord n’avait été conclu avant dimanche, les travailleurs fédéraux auraient été mis au chômage technique, plus de 2 millions de militaires en service actif et de réserve auraient dû travailler sans salaire et les programmes et services dont dépendent les Américains d’un océan à l’autre auraient commencé à prendre de l’ampleur. faire face à des perturbations liées aux arrêts.

« Cela a été une journée pleine de rebondissements, mais le peuple américain peut pousser un soupir de soulagement : il n’y aura pas de fermeture du gouvernement », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y.

Le plan finance le gouvernement aux niveaux actuels de 2023 jusqu’à la mi-novembre et étend également d’autres dispositions, notamment pour la Federal Aviation Administration. Le paquet a été approuvé par la Chambre des représentants par 335 voix contre 91, avec le soutien de la plupart des républicains et de presque tous les démocrates. L’adoption du projet de loi par le Sénat s’est faite par 88 voix contre 9.

Mais la perte de l’aide à l’Ukraine a été dévastatrice pour les législateurs des deux partis qui se sont engagés à soutenir le président Volodymyr Zelensky après sa récente visite à Washington. Le projet de loi du Sénat prévoyait 6 milliards de dollars pour l’Ukraine, et les deux chambres se sont retrouvées au point mort samedi alors que les législateurs évaluaient leurs options.

« Le peuple américain mérite mieux », a déclaré le leader démocrate de la Chambre des représentants Hakeem Jeffries de New York, avertissant dans un long discours que les Républicains « extrémistes » risquaient une fermeture.

Pour que le paquet de la Chambre soit approuvé, McCarthy a été contraint de s’appuyer sur les démocrates, car le flanc d’extrême droite du président a déclaré qu’il s’opposerait à toute mesure de financement à court terme, lui refusant ainsi les voix nécessaires à sa faible majorité. C’est une décision qui ne manquera pas d’intensifier les appels à son éviction.

Après avoir laissé derrière lui les récalcitrants conservateurs, McCarthy sera presque certainement confronté à une motion visant à le destituer, même s’il n’est pas du tout certain qu’il y aura suffisamment de voix pour renverser le président. La plupart des Républicains ont voté pour le paquet samedi tandis que 90 s’y sont opposés.

« Si quelqu’un veut me renvoyer parce que je veux être l’adulte dans la pièce, allez-y et essayez », a déclaré McCarthy à propos de la menace de l’évincer. « Mais je pense que ce pays est trop important. »

La Maison Blanche suivait l’évolution de la situation au Capitole et ses collaborateurs informaient le président, qui passait le week-end à Washington.

Le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, qui a défendu l’aide à l’Ukraine malgré la résistance de ses propres rangs, devrait continuer à rechercher le soutien américain à Kiev dans la lutte contre la Russie.

« J’ai accepté de continuer à me battre pour davantage d’aide économique et sécuritaire à l’Ukraine », a déclaré McConnell, R-Ky., avant le vote.

Tard dans la nuit, le Sénat a stagné lorsque le sénateur Michael Bennet, démocrate du Colorado, a retardé le vote, cherchant à obtenir l’assurance que les fonds ukrainiens seraient réexaminés.

« Je sais que c’est comme cela que se déroulent les moments importants pour les États-Unis, qui doivent diriger le reste du monde », a déclaré Bennet, soulignant que sa mère est née en Pologne en 1938 et a survécu à l’Holocauste. « Nous ne pouvons pas échouer. »

Le changement rapide de la Chambre intervient après l’échec vendredi du projet précédent de McCarthy visant à faire adopter un projet de loi exclusivement républicain prévoyant de fortes réductions des dépenses allant jusqu’à 30 % pour la plupart des agences gouvernementales et des dispositions strictes aux frontières que la Maison Blanche et les démocrates ont rejetées comme étant trop extrêmes. Une faction de 21 résistants républicains d’extrême droite s’y est opposée.

« Nos options nous échappent à chaque minute », a déclaré un républicain de haut rang, le représentant Mario Diaz-Balart de Floride.

Le gouvernement fédéral se dirigeait directement vers une fermeture qui a créé une grave incertitude pour les travailleurs fédéraux dans tous les États américains et pour les personnes qui en dépendent – ​​des troupes aux agents de contrôle des frontières en passant par les employés de bureau, les scientifiques et autres.

Les familles qui dépendent de Head Start pour les enfants, des allocations alimentaires et d’innombrables autres programmes, petits et grands, étaient confrontées à des interruptions potentielles ou à des fermetures pures et simples. Dans les aéroports, les agents de la Transportation Security Administration et les contrôleurs aériens étaient censés travailler sans salaire, mais les voyageurs auraient pu être confrontés à des retards dans la mise à jour de leur passeport américain ou d’autres documents de voyage.

La Maison Blanche a écarté les propositions de McCarthy de rencontrer Biden après que le président se soit retiré de l’accord sur la dette qu’ils avaient négocié plus tôt cette année et qui fixait les niveaux budgétaires.

S’adressant à son flanc d’extrême droite, McCarthy avait fait de nombreuses concessions, notamment en revenant aux limites de dépenses que les conservateurs avaient exigées en janvier dans le cadre des négociations pour l’aider à devenir président de la Chambre.

Mais cela n’a pas suffi, car les conservateurs ont insisté pour que la Chambre suive les règles habituelles, débatte et approuve chacun des 12 projets de loi de dépenses distincts nécessaires au financement des agences gouvernementales, un processus qui dure généralement des mois. Au Sénat, tous les votes négatifs contre le paquet sont venus des Républicains.

Le principal critique républicain de McCarthy, le représentant Matt Gaetz de Floride, a prévenu qu’il déposerait une motion appelant à un vote pour évincer le président.

Certains des résistants républicains, dont Gaetz, sont des alliés de l’ancien président Donald Trump, qui est le principal rival de Biden dans la course de 2024. Trump a encouragé les Républicains à se battre durement pour leurs priorités et même à « le fermer ».

Lors d’une réunion à huis clos au Capitole, plusieurs républicains de la Chambre des représentants, en particulier ceux confrontés à des réélections difficiles l’année prochaine, ont exhorté leurs collègues à trouver un moyen d’éviter une fermeture.

« Nous avons tous la responsabilité de diriger et de gouverner », a déclaré le représentant républicain Mike Lawler de New York.

Le seul démocrate de la Chambre à voter contre le paquet, le représentant Mike Quigley de l’Illinois, coprésident du Congressional Ukraine Caucus, a déclaré : « Protéger l’Ukraine est dans notre intérêt national ».

(PA)