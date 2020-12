Washington, DC, 7 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Plus tôt dans la journée, la Chambre des représentants a adopté la résolution 823 de la Chambre, condamnant la persécution de la communauté baha’ie par le gouvernement iranien. La résolution, qui a bénéficié d’un fort soutien bipartisan, a appelé le gouvernement iranien à libérer tous les prisonniers bahá’ís, à mettre fin à sa campagne de persécution parrainée par l’État et à inverser les politiques discriminatoires à l’encontre de la communauté bahá’íe.

La résolution, présentée par le membre du Congrès Ted Deutch (D-FL), était à l’origine coparrainée par les représentants Joe Wilson (R-SC), Eliot Engel (D-NY), Michael McCaul (R-TX), Jan Schakowsky (D- IL), Chris Smith (R-NJ), Brad Schneider (D-IL), Steve Chabot (R-IL), Gregory Meeks (D-NY) et Ann Wagner (R-MI). Il a bénéficié d’un fort soutien bipartisan parmi ses 93 coparrainants.

«Aujourd’hui, mes collègues se sont joints à moi pour condamner catégoriquement le bilan flagrant du régime iranien en matière de violations des droits de l’homme et de répression injuste contre son propre peuple. La pratique du régime consistant à nier la liberté de religion et à persécuter les minorités comme les baha’is doit cesser « , a déclaré le membre du Congrès Deutch. » Cette résolution bipartisane envoie un message clair: les actions du régime sont une violation des principes et des valeurs que défend notre pays. . Je suis fier d’avoir présenté cette résolution condamnant la persécution du peuple baha’i parrainée par l’État iranien, et j’applaudis son adoption à la Chambre des représentants.

Les membres de la foi bahá’íe ont été persécutés en Iran depuis la fondation de la religion là-bas en 1844. Cette persécution s’est intensifiée après la révolution islamique en 1979, avec des centaines de bahá’ís exécutés et torturés dans les années qui ont suivi la révolution. Actuellement, le gouvernement iranien refuse aux baha’is l’accès à l’enseignement supérieur, aux emplois gouvernementaux, aux permis de travailler dans vingt-cinq professions et métiers, et les soumet à des arrestations et à des emprisonnements arbitraires.

«L’adoption de la résolution intervient à un moment particulièrement éprouvant pour les bahá’ís d’Iran», a déclaré M. Anthony Vance, directeur du Bureau des affaires publiques bahá’í des États-Unis. «Fin novembre, des agents du gouvernement ont fait des descentes dans au moins vingt maisons et magasins de baha’is lors de raids coordonnés à travers le pays, exigeant qu’ils remettent leurs titres de propriété, ainsi que des ordinateurs, des téléphones portables et d’autres biens personnels. En octobre, dans le village d’Ivel, dans la province de Mazandaran, les terres, les bâtiments et les maisons de 27 bahá’ís ont été confisqués sur ordre d’une cour d’appel provinciale, dernière étape d’une longue série de mesures de confiscation prises pour éliminer la présence de les baha’is là-bas. De plus, depuis le début de la pandémie, il y a eu une recrudescence des procédures judiciaires pénales engagées contre les bahá’ís, menaçant de s’ajouter aux dizaines de bahá’ís déjà incarcérés, qui sont mis en danger par la pandémie dans les prisons iraniennes surpeuplées. «

«Persécuter, arrêter et emprisonner une minorité pacifique sur la base de leur foi à tout moment est un outrage moral. Pendant une pandémie, c’est barbare », a ajouté M. Vance.

CONTACT: James Samimi Farr U.S. Baha'i Office of Public Affairs (202) 833-8990 usbahaimedia@usbnc.org