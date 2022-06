Le Congrès adopte une législation bipartite sur les armes à feu, l’autorisant pour Biden

“Les actions sur le terrain ce jour-là ont renforcé mon soutien au deuxième amendement”, a déclaré M. Davis.

L’approbation finale de la mesure est intervenue après que la Cour suprême a annulé une loi de l’État de New York qui restreignait où les propriétaires d’armes à feu pouvaient apporter une arme à feu à l’extérieur de la maison, une décision qui a jeté un voile sur certains démocrates ravis du succès du projet de loi sur les armes à feu après des décennies de échec du Congrès sur la question.

“J’étais vraiment dans un état d’exaltation à propos de ce qui s’est passé au Sénat américain hier – contrepoint à la décision dangereuse de cette Cour suprême trumpienne qu’ils ont prise hier”, a déclaré la présidente Nancy Pelosi de Californie, lors de sa conférence de presse hebdomadaire vendredi.

Même si certains démocrates se sont plaints que la mesure était en deçà de leurs ambitions d’interdire la vente de magazines de grande capacité ou de relever l’âge d’achat des armes d’assaut, elle a encouragé les législateurs à soutenir la mesure comme un pas en avant substantiel vers ces objectifs. Vêtue d’un tailleur-pantalon orange – la couleur des militants de la réforme des armes à feu, qui était visible du côté démocrate de la chambre – Mme Pelosi a personnellement fermé le vote.

“Comme je le dis aux membres tout le temps avec la législation, ne la jugez pas pour ce qu’elle n’est pas, mais respectez-la pour ce qu’elle est”, a ajouté Mme Pelosi. “Il y a beaucoup à respecter dans cette législation.”

Le compromis a été trouvé par un petit groupe de sénateurs républicains et démocrates, dont les sénateurs Christopher S. Murphy du Connecticut et Kyrsten Sinema de l’Arizona, tous deux démocrates, et John Cornyn du Texas et Thom Tillis de Caroline du Nord, tous deux républicains.