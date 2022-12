Le Congrès adopte un projet de loi sur les dépenses avec l’interdiction de TikTok sur les appareils gouvernementaux

Des chercheurs de l’Université du Vermont ont analysé 1 000 vidéos TikTok sous les hashtags les plus populaires liés à l’image corporelle et à l’alimentation

En vertu du projet de loi de dépenses bipartisan qui a été adopté par les deux chambres du Congrès vendredi, TikTok sera banni des appareils gouvernementaux, soulignant l’inquiétude croissante suscitée par la populaire application de partage de vidéos appartenant au chinois ByteDance.

Le projet de loi, qui doit encore être promulgué par le président Joe Biden, appelle également les plateformes de commerce électronique à effectuer davantage de vérifications pour aider à dissuader la vente en ligne de produits contrefaits, et oblige les entreprises qui poursuivent de grandes fusions à payer plus pour déposer auprès du gouvernement fédéral. agences antitrust.

Le Congrès n’a pas réussi à adopter bon nombre des projets de loi les plus agressifs ciblant la technologie, y compris la législation antitrust qui exigerait des magasins d’applications développés par Pomme et Google pour donner aux développeurs plus d’options de paiement et une mesure imposant de nouveaux garde-corps pour protéger les enfants en ligne. Et bien que le Congrès ait fait plus de progrès cette année que par le passé vers une projet de loi de compromis sur les normes nationales de confidentialitéil ne reste qu’un patchwork de lois étatiques déterminant la manière dont les données des consommateurs sont protégées.

Le groupe de l’industrie technologique de centre-gauche Chamber of Progress a applaudi l’exclusion de plusieurs projets de loi antitrust qui auraient ciblé ses bailleurs de fonds, dont Apple, Amazone , Google et Méta .

“Ce que vous ne voyez pas dans l’omnibus de cette année, ce sont les mesures les plus controversées qui ont soulevé des signaux d’alarme sur des questions telles que la modération du contenu”, a déclaré le PDG de Chamber of Progress, Adam Kovacevich, dans un communiqué après la publication du texte du paquet plus tôt cette semaine. Le groupe avait précédemment fait part de ses inquiétudes concernant une mesure antitrust de premier plan, la loi américaine sur l’innovation et le choix en ligne.

Un autre groupe industriel, NetChoice, a également applaudi le Congrès pour “avoir refusé d’inclure des propositions progressistes radicales et incontrôlées visant à réviser la loi antitrust américaine dans cet omnibus”.

Mais les projets de loi adoptés par les législateurs dans le cadre du programme de dépenses marqueront toujours l’industrie technologique d’autres manières.