Le Congrès adopte un projet de loi sur les armes à feu et l’envoie à Joe Biden pour qu’il le signe

Se précipitant pour répondre à une récente vague de massacres sanglants, les législateurs américains ont adopté vendredi les restrictions fédérales les plus importantes sur les armes à feu depuis des décennies, après des années de faux départs et d’échecs à renforcer les lois sur les armes à feu.

Après l’adoption par le Sénat jeudi soir, la Chambre a adopté le projet de loi bipartite qui prend des mesures pour restreindre l’accès aux armes à feu pour les plus jeunes acheteurs, les auteurs de violences domestiques et d’autres personnes susceptibles de présenter un risque pour leurs communautés. La loi bipartite sur les communautés plus sûres financerait également des programmes de sécurité scolaire et de santé mentale.

La Chambre l’a approuvé par une marge de 234 voix contre 193, 14 républicains ayant rejoint tous les démocrates. La législation se dirige vers le président Joe Biden, qui devrait la signer rapidement.

Les démocrates espéraient que la législation freinerait davantage la violence armée après que des hommes armés isolés aient massacré des acheteurs noirs dans une épicerie de Buffalo et des enfants dans une école primaire du Texas le mois dernier. La victoire des défenseurs de la sécurité des armes à feu cette semaine s’est également accompagnée d’un revers, la Cour suprême ayant annulé une loi de New York qui restreignait la capacité de porter une arme dissimulée. La décision met en péril des lois similaires dans tout le pays.

Les démocrates ont néanmoins salué l’adoption de la législation comme un événement marquant après avoir obtenu le soutien des républicains, dont le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, le républicain du Kentucky qui a longtemps combattu les efforts pour restreindre la possession d’armes à feu après les précédentes fusillades de masse qui ont secoué le pays.

“Ce soir, après 28 ans d’inaction, des membres bipartites du Congrès se sont réunis pour répondre à l’appel des familles à travers le pays et ont adopté une législation pour lutter contre le fléau de la violence armée dans nos communautés”, a déclaré Biden dans un communiqué jeudi soir après que le Sénat a approuvé le projet de loi. “Les familles d’Uvalde et de Buffalo – et trop de fusillades tragiques auparavant – ont exigé des mesures. Et ce soir, nous avons agi.”