Le Congrès adopte un projet de loi pour financer la formation à la désescalade de la police

WASHINGTON (AP) – Dans l’un de ses derniers actes de l’année, la Chambre a adopté mercredi soir une législation bipartite qui permettrait aux forces de l’ordre de tout le pays d’adopter une formation à la désescalade lorsqu’elles rencontrent des personnes souffrant de problèmes de santé mentale dans le cadre d’un effort pour réduire le nombre de décès impliquant des agents.

Le projet de loi a été adopté 264-162 avec le soutien républicain et a couronné un modeste effort de deux ans du Congrès pour adopter une législation sur la réforme de la police après que le meurtre de George Floyd a déclenché des protestations mondiales contre la brutalité policière.

La proposition – présentée pour la première fois par le sénateur républicain John Cornyn du Texas et le sénateur démocrate Sheldon Whitehouse du Rhode Island – ira maintenant au bureau du président Joe Biden pour sa signature.

“En donnant aux forces de l’ordre les outils dont elles ont besoin pour aider ceux qui vivent des urgences de santé mentale et d’autres crises, nous pouvons contribuer à rendre les communautés plus sûres en construisant un pont plus solide entre le système de justice pénale et les soins de santé mentale”, a déclaré Cornyn dans un communiqué mercredi soir.

L’adoption finale du projet de loi intervient des mois après que la Chambre a approuvé un ensemble bipartite de projets de loi sur la sécurité publique, y compris une législation similaire qui permettrait d’investir dans la formation à la désescalade et les ressources en santé mentale pour les agents. Ce paquet n’a jamais été abordé au Sénat.

La question est pérenne pour la nation. Alors que près d’un adulte américain sur cinq souffre d’une maladie mentale, les personnes non traitées sont 16 fois plus susceptibles d’être tuées lors d’un affrontement avec la police que les autres personnes approchées par les forces de l’ordre, le Treatment Advocacy Center, une organisation à but non lucratif dédiée à l’obtention d’un traitement pour les malades mentaux malade, a conclu dans un rapport de 2015.

Le projet de loi adopté par la Chambre mercredi modifiera une loi fédérale de 1968 sur la criminalité pour autoriser 70 millions de dollars de subventions annuelles pour la formation des forces de l’ordre sur les alternatives à l’utilisation de la force, qui comprennent des exercices basés sur des scénarios pour les officiers. Cela obligera également le ministère de la Justice à développer une série de programmes et de sujets de formation en partenariat avec des parties prenantes telles que les forces de l’ordre et les groupes de libertés civiles et les professionnels de la santé mentale.

“Que ce soit Rodney King, ou que ce soit George Floyd ou l’un des nombreux incidents que nous avons vus au cours des 30 dernières années : la façon dont la police fait face à la force est au cœur de la discussion sur le maintien de l’ordre”, a déclaré Chuck Wexler, directeur exécutif du Police Executive Research Forum, un groupe de réflexion basé à Washington. « Et ce que nous avons découvert au cours des cinq à huit dernières années, c’est que la formation est obsolète. Cela ne correspond pas aux pratiques actuelles.

L’organisation que Wexler supervise est le principal groupe de réflexion sur la police du pays, et c’est là que les groupes d’application de la loi – petits et grands – se sont tournés pour aider à éduquer leurs agents sur les alternatives à l’usage de la force. La formation de deux jours a maintenant une longue liste d’attente.

L’effort de formation a commencé il y a cinq ans après le meurtre de Michael Brown, un homme noir non armé, à Ferguson, Missouri, et a été mis à jour depuis avec de nouvelles techniques. L’idée a sa genèse au Royaume-Uni, où la plupart des officiers ne portent pas d’armes de poing, a déclaré Wexler. C’est un mélange de formation en classe et de scénarios joués avec des acteurs pour donner aux agents le temps de travailler sur ce qu’ils ont appris.

L’objectif est de dispenser la formation au plus grand nombre possible des 18 000 organismes d’application de la loi du pays. Mais malgré le soutien bipartite à l’effort, certains défenseurs de la santé mentale pensent que cela ne résoudra pas le problème fondamental.

“Vous pouvez fournir autant de fonds de formation et de désescalade pour les programmes que vous le souhaitez, mais cela ne résout pas nécessairement beaucoup de problèmes associés au risque de décès pour les personnes atteintes de maladie mentale grave aux mains des forces de l’ordre”, a déclaré Elizabeth Sinclair Hancq, directrice de recherche pour le Treatment Advocacy Center et auteur du rapport de 2015.

C’est parce que le rôle des forces de l’ordre est de faire respecter la sécurité publique, a-t-elle ajouté, et non d’être des fournisseurs de crises de santé mentale.

“Je pense que c’est un pas dans la bonne direction, mais tant que nous n’empêcherons pas certains de ces types de rencontres entre les personnes atteintes de maladie mentale et la police, nous avons encore un long chemin à parcourir”, a déclaré Hancq.

___

L’écrivain de l’Associated Press David Sharp à Portland, dans le Maine, a contribué à ce rapport.

Farnoush Amiri, Associated Press