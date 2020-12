Bien que le plan de relance de 900 milliards de dollars représente la moitié de la taille de la loi de relance de 2,2 billions de dollars adoptée en mars et qui constituait le cœur de ses dispositions législatives, il reste l’un des plus importants plans de secours de l’histoire américaine moderne. Il relancera une allocation de chômage supplémentaire pour des millions d’Américains au chômage à 300 $ par semaine pendant 11 semaines et prévoit une série de 600 $ de paiements directs aux adultes et aux enfants.

WASHINGTON – Le Congrès a approuvé à une écrasante majorité un plan de relance de 900 milliards de dollars qui enverrait des milliards de dollars aux ménages et aux entreprises américains aux prises avec le bilan économique et sanitaire de la pandémie.

«J’espère que nous allons retirer l’argent d’ici le début de la semaine prochaine – 2 400 $ pour une famille de quatre personnes – un soulagement si nécessaire juste à temps pour les vacances», a déclaré M. Mnuchin sur CNBC. «Je pense que cela nous mènera à travers la reprise.»

Le président élu Joseph R. Biden Jr., qui a reçu lundi un vaccin contre le coronavirus avec les caméras de télévision en marche, a insisté sur le fait que ce projet de loi n’est que le début et que plus de soulagement, en particulier pour les gouvernements des États et locaux, viendront après son investiture. le mois prochain.

Les législateurs se sont bousculés lundi pour adopter le projet de loi, long de près de 5 600 pages, moins de 24 heures après son achèvement et avant que quiconque l’ait lu.

Le texte législatif sera probablement l’un des plus longs jamais publiés, et il n’est devenu disponible que quelques heures avant que les deux chambres n’approuvent le projet de loi. Au Sénat, le projet de loi a été adopté 92 contre 6, les sénateurs Marsha Blackburn du Tennessee, Ted Cruz du Texas, Ron Johnson du Wisconsin, Mike Lee de l’Utah, Rand Paul du Kentucky et Rick Scott de Floride – tous républicains – votant non. Il reviendra maintenant au président Trump pour sa signature.