Le Congrès adopte un projet de loi bipartite de 2,1 milliards de dollars pour la sécurité du Capitole et les visas afghans

Une clôture de sécurité en acier de huit pieds de haut continue d’encercler le Capitole américain le 5 avril 2021 à Washington, DC. L’officier de police du Capitole William « Billy » Evans a été tué lorsque lui et un autre officier ont été heurtés par un véhicule au périmètre de sécurité le 2 avril.

« Les six derniers mois ont poussé ceux qui protègent le Capitole des États-Unis à leurs limites. Face à une adversité sans précédent, ils ont répondu héroïquement », a déclaré le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., devant le Sénat avant le vote. « Nous devons les soutenir maintenant, comme ils nous ont si courageusement soutenus. »

Près de 140 policiers, 73 de la police du Capitole et 65 du département de la police métropolitaine de Washington, ont été blessés, a rapporté le Times. Les blessures vont d’ecchymoses, de commotions cérébrales, de fractures des côtes et même d’une légère crise cardiaque.

L’insurrection au Capitole a entraîné l’un des pires jours de blessures pour les forces de l’ordre américaines depuis l’attaque terroriste du 11 septembre, selon le New York Times.

Il comprend également 300 millions de dollars pour des mesures de sécurité au Capitole, telles que des mises à niveau des fenêtres, des portes et des caméras de sécurité.

Cela comprend environ 100 millions de dollars pour la police du Capitole, qui risquait de mettre des agents en congé sans fonds supplémentaires, et 500 millions de dollars pour rembourser la Garde nationale pour son déploiement à Capitol Hill.

Le projet de loi de dépenses comprend environ 1 milliard de dollars pour la sécurité du Capitole afin de couvrir les coûts encourus pendant l’insurrection et de garantir la protection du Capitole à l’avenir.

« Nous devons faire une forte déclaration de soutien aux officiers qui ont défendu le bâtiment et tout ce qu’il représente en ce jour terrible », a déclaré Leahy jeudi au Sénat.

Le sénateur démocrate Patrick Leahy du Vermont, président de la commission sénatoriale des crédits, et le sénateur Richard Shelby de l’Alabama, membre républicain de premier plan, ont annoncé mardi l’accord de dépenses bipartite.

Le Congrès a approuvé jeudi un projet de loi de dépenses de 2,1 milliards de dollars qui résoudrait les problèmes de sécurité au Capitole américain et renforcerait les efforts fédéraux pour relocaliser les Afghans qui ont aidé les forces américaines pendant la guerre en Afghanistan.

L’autre élément clé du projet de loi de dépenses prévoit plus d’un milliard de dollars pour le programme spécial de visa d’immigrant, ou SIV, destiné aux Afghans qui ont aidé les forces américaines et de la coalition et pourraient faire face aux représailles des talibans.

« Nous avons la responsabilité morale de soutenir nos partenaires afghans qui nous ont soutenus pendant deux décennies de guerre », a déclaré Leahy dans le accord publié mardi.

Cela survient alors que les talibans continuent de faire des progrès étonnants dans les provinces rurales du pays déchiré par la guerre, avec un nombre record de victimes civiles afghanes au cours des six premiers mois de cette année, selon un rapport des Nations Unies.