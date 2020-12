WASHINGTON – Après des semaines de négociations laborieuses et des mois de dénonciation partisane, le Sénat a adopté lundi un vaste programme de secours pour le COVID-19, envoyant un projet de loi au président Donald Trump à signer qui enverra des millions d’Américains versements directs et sauvera des milliers de petits les entreprises du pays luttent pour rester ouvertes face à l’emprise suffocante de la pandémie.

La mesure d’environ 900 milliards de dollars était attachée à un projet de loi de dépenses de 1,4 billion de dollars pour financer le gouvernement fédéral jusqu’au 30 septembre 2021 (fin de l’exercice) pour former un projet de loi de près de 5600 pages qui est l’un des plus grands textes législatifs du Congrès a jamais abordé. Il comprend également des dispositions bipartites telles que la fin de la facturation médicale surprise et la législation créant des musées Smithsonian pour les femmes et les Latinos.

Plus tôt dans la soirée, la Chambre a adopté la mesure 359-53. Quelques heures plus tard, le Sénat l’a approuvé par un vote de 91 voix contre 7.

« Ce projet de loi ne mettra pas fin à toutes les souffrances », a déclaré le représentant Al Green, D-TX, à la Chambre avant de voter pour la mesure. « Cependant, cela soulagera une grande partie de la douleur. »

Les législateurs se sont plaints de la taille et de la portée de la législation, dont le texte substantiel n’a été publié que quelques heures avant le vote de lundi soir.

Le projet de loi exigeait également une solution à un arrêt pandémique des contrôles de sécurité fédéraux pour le plomb et d’autres dangers dans les jouets et les produits de consommation entrant dans les ports américains, ce qu’une enquête USA TODAY au début du mois a portée à l’attention des législateurs.

Le Congrès a demandé à la Commission de la sécurité des produits de consommation de maintenir ses inspecteurs de sécurité dans les ports du pays pendant toute la durée de la pandémie, après que les rapports d’USA TODAY ont révélé que l’agence les avait retirés de la mi-mars à septembre, alors que les cadeaux de vacances entraient aux États-Unis par bateau. .

Le projet de loi a également ordonné à l’agence de faire rapport au Congrès sur le risque auquel les consommateurs étaient exposés au cours de l’intervalle de près de six mois des contrôles de routine pour les dangers, y compris les phtalates chimiques et les petites pièces de jouets qui peuvent étouffer les tout-petits, ainsi que la façon dont il prévoit s’attaquer aux produits dangereux qui ont atteint les magasins et les ménages américains

Mais malgré leurs réserves idéologiques, la plupart des législateurs l’ont quand même voté, invoquant le besoin d’urgence d’aide et le retard précédent du Congrès pour envoyer plus de secours.

« En tant que progressiste, il y a un temps pour se battre », a déclaré le représentant Andy Levin, D-Mich., « Et puis il y a des moments pour prendre ce que nous avons et passer à autre chose. »

Le sénateur du Kentucky GOP Rand Paul, qui critique souvent les dépenses fédérales, n’était pas un partisan de la mesure d’allégement, mais a indiqué qu’il lui permettrait d’aller de l’avant au Sénat.

Plus:Paquet de secours COVID-19: chèques de relance de 600 $, bonus de 300 $ pour les prestations de chômage fédérales dans le cadre d’un nouvel accord

« Aux soi-disant conservateurs qui identifient rapidement le socialisme des démocrates, si vous votez pour cette monstruosité dépensière, vous ne valez pas mieux », a-t-il déclaré au Sénat quelques heures avant le vote. «Lorsque vous votez pour distribuer de l’argent gratuit, vous perdez votre âme et vous abandonnez à jamais tout semblant d’intégrité morale ou fiscale.»

Mais après son discours, il a déclaré aux journalistes qu’il avait fait valoir son point de vue, et par conséquent « je n’ai aucune raison de retarder le projet de loi. »

La dernière série de mesures de relance – la cinquième adoptée par le Congrès depuis le début de la pandémie il y a près d’un an – a été le résultat d’intenses négociations ces derniers jours alors que les législateurs et leur personnel travaillaient 24 heures sur 24 sur un compromis qui a suscité des critiques de l’extrême droite pour être trop coûteux et de l’extrême gauche qui a dit que cela n’allait pas assez loin pour aider les Américains.

La mesure, que Trump devrait signer, intervient à un moment crucial pour l’économie alors qu’un moratoire sur les expulsions est sur le point d’expirer et que les allocations de chômage fédérales sont sur le point de s’épuiser. En outre, le projet de loi prévoit de l’argent pour les tests COVID et les vaccins nouvellement disponibles qui sont conçus non seulement pour sauver des vies, mais conduisent finalement à un assouplissement des mesures de distanciation sociale et des limites de capacité qui ont pressé les entreprises, notamment les restaurants.

« Dans quelques jours de dur labeur, nous avons un plan de sauvetage bipartisan historique », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-KY, au Sénat quelques heures avant le vote. « Un peu moins de 900 milliards de dollars de secours destinés à nos compatriotes américains qui ont le plus besoin d’aide. »

Le paquet représente environ la moitié de la taille de la loi CARES sur l’aide, le soulagement et la sécurité économique du coronavirus adoptée en mars, mais sa portée sera presque aussi large.

Il envoie des paiements directs de 600 $ chacun à des dizaines de millions d’Américains et leurs personnes à charge, la moitié des 1 200 $ fournis dans le cadre de CARES, mais toujours une bouée de sauvetage pour les familles qui tentent de survivre à une économie en détérioration. Le crédit est progressivement éliminé pour les particuliers à partir de 75 000 $ de revenu brut ajusté modifié et de 150 000 $ pour le dépôt conjoint.

Le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin a déclaré que les paiements pourraient être livrés aux Américains à partir de la semaine prochaine.

« Un soulagement si nécessaire. Juste à temps pour les vacances », a-t-il déclaré à CNBC lundi matin. « C’est de l’argent qui est recyclé dans l’économie, donc les gens sortent et dépensent cet argent et cela aide les petites entreprises et cela aide à faire revenir plus de gens. travailler. »

Le programme de secours prévoit un supplément fédéral à l’assurance-chômage de 300 $ jusqu’à la mi-mars, car une prestation de 600 $ expirera à la fin de ce mois.

En outre, les locataires bénéficieraient d’un certain soulagement avec 25 milliards de dollars en paiements d’aide fédérale et une prolongation d’un mois d’un moratoire qui devait expirer le 31 décembre sur les expulsions locatives. En outre, les familles à faible revenu qui sont admissibles à l’aide fédérale à la nutrition verraient une augmentation mensuelle de l’aide allant jusqu’à 15%.

Plus:La plupart des Américains recevront des chèques de secours contre les coronavirus de 600 $ à partir de la semaine prochaine

La mesure comprend également 30 milliards de dollars pour l’achat et la distribution de vaccins et de thérapies contre les coronavirus, ainsi que des milliards pour les tests et la recherche des contacts.

Avec environ 285 milliards de dollars de financement, les petites entreprises auraient accès à un autre cycle du programme de protection des chèques de paie, qui a permis à nombre d’entre elles de marcher sur l’eau malgré les restrictions sanitaires du COVID. En outre, 15 milliards de dollars ont été inclus pour aider spécifiquement les salles qui offrent des spectacles en direct, qui n’ont pas pu ouvrir alors que le virus fait rage à travers le pays.

Le projet de loi prévoit 82 milliards de dollars pour les écoles et les collèges pour les aider à réagir à une crise qui a empêché de nombreux élèves de fréquenter la classe. Il comprend également 10 milliards de dollars pour soutenir les agences de transport nationales et locales.

Bien que des milliards pour les écoles et les agences de transports en commun fassent partie de la mesure, le projet de loi n’inclut pas l’aide directe aux gouvernements locaux et étatiques en manque d’argent pour lesquels les démocrates ont fait pression. Cela n’inclut pas non plus les protections en matière de responsabilité que les républicains ont exigées pour les entreprises à la recherche d’une protection contre les poursuites liées aux coronavirus.

Les législateurs des deux côtés s’attendent à ce qu’une autre série de secours devra être approuvée à un moment donné.

« C’est un premier pas et nous devrons faire plus », a déclaré la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-CA, lundi matin. Pelosi a déclaré plus tard lundi dans une lettre aux démocrates de la Chambre que leur voie à suivre mettrait l’accent sur « le développement de la main-d’œuvre, la garde d’enfants et la santé mentale ».

Le président élu Joe Biden a qualifié le programme de secours de « juste le début » de nouveaux efforts de secours dans un communiqué de dimanche soir et s’est engagé à fournir davantage d’aide au début de son administration.

Mais la capacité des démocrates à faire avancer plus de lois de secours au début de l’année prochaine dépendra du résultat de deux élections au second tour du Sénat en Géorgie. Si les démocrates remportent les deux courses, le Sénat sera à égalité 50-50, le vice-président élu Kamala Harris rompant les égalités.

Contributeur: Letitia Stein