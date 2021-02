Le Congrès aborde le soulagement du COVID-19, audience du Sénat de Merrick Garland: 5 choses que vous devez savoir lundi

Merrick Garland va lutter contre l’extrémisme « central » à l’audience

Le candidat au procureur général, Merrick Garland, promet de défendre l’indépendance du ministère de la Justice vis-à-vis de la Maison-Blanche et de faire de la lutte contre l’extrémisme un élément «central» de la mission du ministère, selon des propos préparés pour la livraison lundi lors de son audience de confirmation au Sénat. Reconnaissant l’indignation du public qui a défini les manifestations de justice sociale de l’été dernier, Garland, un ancien haut fonctionnaire de la justice, a souligné la mission de la Division des droits civils du département de protéger les droits des «membres les plus vulnérables de notre société». Sa sélection a été présentée par le président Joe Biden comme une tentative de réinitialisation d’un ministère de la Justice troublé par la politique et les efforts de l’ancien président Donald Trump pour utiliser l’institution pour faire avancer ses intérêts politiques.

Le Congrès prend le relais du COVID-19, mais il fait face à des obstacles clés

Après une attaque contre le Capitole américain et un procès de destitution historique, le Congrès est de retour à la législation. Cette semaine, les législateurs se concentreront principalement sur le programme de secours du président Joe Biden de 1,9 billion de dollars contre les coronavirus et le Congrès est confronté à une date limite claire. Dans quelques semaines, l’aide à des millions de personnes encore aux prises avec la pandémie s’épuisera. Le projet de loi sera probablement confronté à des obstacles et les démocrates mettront à l’épreuve leur faible majorité dans les deux chambres pour la première fois. Si le projet de loi est adopté à la Chambre, il sera ensuite transmis au Sénat, où il devra faire face à un processus plus compliqué. La Chambre pourrait amender le projet de loi, ce qui le renverrait à la Chambre pour un autre vote. Les démocrates visent à adopter l’ensemble du paquet d’ici la mi-mars.

Plus de photos de Mars, vidéo de descente possible, attendue de Perseverance

Une séance photo martienne complète et des séquences vidéo de Perseverance de la NASA sont attendues lundi après que le rover a atterri en toute sécurité sur la planète rouge la semaine dernière. «Nous allons faire un panorama du rover et nous allons également faire un panorama complet de notre paysage autour de nous», a déclaré Pauline Hwang, directrice adjointe de la mission stratégique. De plus, la NASA espère avoir capturé des séquences vidéo du vaisseau spatial pendant l’entrée, l’atterrissage et la descente. En cas de succès, ce sera la première séquence vidéo d’un vaisseau spatial atterrissant sur une autre planète. Vendredi, la NASA a publié une photo du rover en pleine descente alors qu’il était suspendu sous la grue céleste quelques instants avant qu’il ne touche la surface martienne.

Le Texas se rétablit après la tempête hivernale qui a dévasté le réseau électrique et les installations d’eau

Le Texas est en mode de récupération après qu’une tempête hivernale a laissé plus de 4 millions de personnes sans électricité et plus de 14 millions sous les avis d’ébullition de l’eau. Plus de 70 décès ont été liés au froid intense et aux tempêtes dommageables qui ont traversé les États-Unis la semaine dernière, environ la moitié des décès signalés jusqu’à présent se sont produits au Texas. De nombreuses centrales électriques et installations d’approvisionnement en eau étaient mal équipées pour faire face à l’assaut hivernal et plus de 33 000 foyers et entreprises du Texas sont restés sans électricité dimanche. En Virginie occidentale, plus de 27 000 foyers et entreprises et 25 000 autres dans le Kentucky étaient sans électricité dimanche. Ce nombre était d’environ 20 000 dans le Mississippi.

Le Royaume-Uni va dénouer les mesures strictes de verrouillage du COVID-19

Le Premier ministre britannique Boris Johnson révélera lundi son plan de dénouement de l’un des verrouillages COVID-19 les plus stricts au monde après qu’une variante plus contagieuse ait déchiré la Grande-Bretagne en janvier. Les responsables américains de la santé suivront de près ce que dit Johnson, car les Centers for Disease Control and Prevention estiment que dès la fin du mois prochain, la variante la plus transmissible connue sous le nom de B.1.1.7. est probablement le principal circulant à l’intérieur des frontières américaines. Johnson devrait annoncer un retour progressif pour certaines écoles à partir du 8 mars. Il n’est pas clair si les autres règles concernant les rassemblements, les commerces non essentiels et l’hospitalité seront assouplies. Il a récemment réprimé les voyages internationaux, ajoutant une quarantaine hôtelière obligatoire pour les voyageurs arrivant de certains pays à une exigence existante pour un test COVID-19 négatif.

Contribuer: The Associated Press