Le Congrès a insulté à plusieurs reprises Nitish Kumar et le bloc indien s’effondre : Tyagi du JD(U) | Dernières nouvelles Inde

Dans une déclaration importante au milieu des troubles politiques au Bihar, le conseiller politique et porte-parole de Janata Dal (United), KC Tyagi, a accusé samedi le Congrès d’avoir “insulté” à plusieurs reprises le ministre en chef de l’État, Nitish Kumar. KC Tyagi, conseiller politique et porte-parole de Janata Dal (United). (PTI)

Tyagi a affirmé que le bloc INDE est sur le point de s’effondrer et a ajouté que Kumar ne voyait pas comment les partis du bloc INDE pourraient combattre le « tout-puissant » BJP. Suivez les mises à jour EN DIRECT de la tourmente politique au Bihar.

“Le bloc INDE est sur le point de s’effondrer. L’alliance des partis du bloc INDE est presque terminée au Pendjab, au Bengale occidental et au Bihar”, a déclaré Tyagi cité par le PTI. “… Kumar n’a jamais désiré occuper un poste au sein de l’alliance, mais une partie de la direction du Congrès l’a insulté à plusieurs reprises.”

Tyagi a déclaré que l’objectif et les intentions avec lesquels Kumar, le président du JD(U), a réussi à rallier les partis non membres du Congrès au Congrès n’ont pas abouti. Il a également ajouté que Kumar était « incompris ».

Critiquant en outre l’alliance indienne, Tyagi a ajouté que Kumar avait réussi à rassembler plusieurs partis à Patna, mais que l’ensemble du processus était devenu si mou que le bloc indien n’a eu aucune réunion conjointe sur le leadership et l’agenda, même à l’approche des élections de Lok Sabha, selon le PTI.

La déclaration des hauts dirigeants du JD(U) intervient au milieu d’indications fortes selon lesquelles Kumar envisage de quitter le « Mahagathbandhan » au pouvoir dans le Bihar et de revenir à l’Alliance démocratique nationale dirigée par le BJP.

Si Kumar fait le changement, comme la rumeur le dit, ce sera la quatrième décision de ce type au cours de la dernière décennie et la deuxième cette année.

Auparavant, les signes de tensions au sein de l’alliance au pouvoir étaient apparents après que le député CM Tejashwi Yadav ait sauté les célébrations de la Fête de la République à Raj Bhavan, où Kumar était présent.

Les deux n’ont pas échangé un mot lors du défilé organisé à Patna peu de temps après. “Demandez à ceux qui n’étaient pas présents pourquoi ils ont sauté la cérémonie”, a déclaré Kumar aux journalistes plus tard. Au Raj Bhavan, le CM a été vu en train de discuter avec le chef de l’opposition Vijay Kumar Sinha, et le ministre du JD(U) Ashok Choudhary était assis sur la chaise réservée au vice-CM.

Le JD(U) compte 45 membres sur les 243 membres de l’assemblée du Bihar, tandis que la NDA en compte 82. Un parti ou un groupe a besoin de 122 législateurs pour former le gouvernement. Les partis RJD, Congrès et Gauche comptent 114 députés. Le RJD est le plus grand parti avec 79 députés.