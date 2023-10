Le Congrès a évité une fermeture du gouvernement : que se passe-t-il ensuite ?

« Nous n’aurions jamais dû nous trouver dans cette position en premier lieu », a déclaré le président Biden après que le Congrès ait évité une fermeture du gouvernement. Crédit – Getty Images/Aurora Samperio

Congress a évité un arrêt samedi de quelques heures seulement, en adoptant une mesure qui prolonge le financement du gouvernement pour les 45 prochains jours. Le projet de loi provisoire finance le gouvernement au taux annuel actuel de 1,6 billion de dollars jusqu’au 17 novembre, date limite à laquelle il doit adopter un autre projet de loi pour éviter une fermeture du gouvernement.

Mais alors que le vote du Sénat, par 88 voix contre 9, a permis de sauver les salaires de millions d’employés fédéraux et les allocations de sécurité sociale de ceux qui en avaient besoin, la loi omet de financer ce que certains considèrent comme essentiel, notamment l’aide à l’Ukraine, tout en augmentant les tensions entre les deux pays. Le président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy et ses collègues les plus conservateurs.

McCarthy a tenté vendredi de faire adopter une résolution distincte qui permettrait de mieux apaiser ses collègues d’extrême droite, mais celle-ci le projet de loi a échoué par 21 voix, incitant le Président à rechercher une voie alternative. « Ce n’est pas grave si les Républicains et les Démocrates s’unissent pour faire ce qui est juste », a déclaré McCarthy.

McCarthy a depuis été critiqué par le président pour son non-respect des accords de financement. réglé lors de l’accord sur le plafond de la dette en maiet fait face à des menaces contre sa présidence.

« Nous n’aurions jamais dû nous retrouver dans cette position en premier lieu. Il y a quelques mois à peine, le président McCarthy et moi sommes parvenus à un accord budgétaire pour éviter précisément ce type de crise fabriquée de toutes pièces », a déclaré Biden dans un communiqué. «Pendant des semaines, les républicains extrémistes de la Chambre ont tenté de se retirer de cet accord en exigeant des coupes drastiques qui auraient été dévastatrices pour des millions d’Américains. Ils ont raté. »

Ce soir, le Congrès a voté en faveur du maintien du gouvernement ouvert, évitant ainsi une crise inutile qui aurait infligé des souffrances inutiles à des millions d’Américains qui travaillent dur. C’est une bonne nouvelle, mais je tiens à être clair : nous n’aurions jamais dû nous trouver dans cette situation en premier lieu. pic.twitter.com/U28kaX11Rq – Président Biden (@POTUS) 1 octobre 2023

Maintenant que la fermeture du gouvernement a été évitée, que va-t-il se passer ensuite ? Découvrez ci-dessous ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que le projet de loi de financement à 45 jours et que couvre-t-il ?

Le Facture provisoire de 45 jours fournit un financement temporaire au gouvernement qui est comparable au taux de financement de l’exercice 2023. Le projet de loi finance des programmes d’aide alimentaire, les salaires fédéraux et permet un accès continu aux Américains utilisant les services Medicare et Medicaid, mais il manque des dispositions sur changements de politique frontalière et aide à l’Ukraine.

Le projet de loi prévoit 16 milliards de dollars pour les secours aux Américains en cas de catastrophe. S’adressant aux journalistes après avoir annoncé le plan, McCarthy a reconnu les récentes catastrophes survenues à Hawaï, en Floride, au Vermont et en Californie comme étant la raison de ce financement supplémentaire.

Cela permet également à des organisations telles que la Federal Aviation Administration et le National Flood Insurance Program de rester en place. Ces deux programmes devaient expirer samedi à minuit si le Congrès n’avait pas agi pour éviter un arrêt.

Cependant, le Congrès doit encore adopter 12 projets de loi de crédits pour financer des agences fédérales supplémentaires.

Quel sera l’impact sur l’aide à l’Ukraine ?

Même si le projet de loi provisoire répondait à certaines des exigences du président Biden – y compris la demande complète de 16 milliards de dollars pour les secours en cas de catastrophe – il n’a pas non plus réussi à fournir un financement supplémentaire à l’Ukraine.

Les législateurs ont indiqué qu’ils pourraient voter sur l’aide à l’Ukraine dans un projet de loi distinct ou par l’adoption d’une autre législation. Il existe un certain soutien bipartisan sur la question. Leadership démocrate à la Chambre ont dit qu’ils s’attendaient McCarthy présentera un projet de loi pour soutenir l’Ukraine une fois la session reprise. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a publié une déclaration assurant que le Congrès continuera à se battre pour « une assistance économique et sécuritaire à l’Ukraine ».

Le chef de la minorité, Mitch McConnell, a fait écho à cette déclaration. «Les Républicains du Sénat restent déterminés à aider nos amis en première ligne« , à investir davantage dans la force américaine qui renforce nos alliés et à dissuader notre principal adversaire stratégique, la Chine », a-t-il déclaré. « Je suis convaincu que le Sénat accordera une aide urgente supplémentaire à l’Ukraine plus tard cette année.

Entre-temps, le président Biden a publiquement exprimé son inquiétude face au manque d’aide. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu à la Maison Blanche fin septembre pour demander des fonds supplémentaires, ce à quoi les démocrates semblent fermement attachés. On ne sait cependant pas exactement quand cette aide arrivera.

« Même si le Président et l’écrasante majorité du Congrès ont maintenu leur soutien constant à l’Ukraine, cet accord ne prévoit aucun nouveau financement pour poursuivre ce soutien », a déclaré Biden dans son communiqué. « Nous ne pouvons en aucun cas permettre que le soutien américain à l’Ukraine soit interrompu. »

Kevin McCarthy restera-t-il président de la Chambre ?

L’adoption du projet de loi provisoire fait également ressortir le conflit existant entre McCarthy et les membres d’extrême droite du parti républicain, qui avaient menacé de le destituer de la présidence s’il adoptait un projet de loi provisoire de financement.

Le parcours initial de McCarthy jusqu’à la présidence a été semé d’embûches. Il a dû passer par 15 tours de vote en janvier avant de finalement obtenir un soutien suffisant. Mais pour obtenir ce poste, McCarthy a conclu un accord qui modifierait les règles pour permettre à un législateur de présenter une « motion d’annulation », par opposition à la « direction d’un caucus ou d’une conférence du parti », qui était la norme précédente.

Le représentant Matt Gaetz prévoit d’utiliser ce pouvoir en sa faveur. Gaetz a déclaré à Jake Tapper de CNN sur État de l’Union qu’il envisage de déposer une requête en annulation cette semaine.

« Cet accord qu’il a conclu avec les démocrates pour vraiment dépasser une grande partie des garde-fous en matière de dépenses que nous avons mis en place est la goutte d’eau qui fait déborder le vase », a déclaré Gaetz dimanche. « Je pense que nous devons avancer avec un nouveau leadership qui sera digne de confiance. La seule façon pour Kevin McCarthy de devenir président de la Chambre à la fin de la semaine prochaine, c’est si les démocrates le renflouent. »

Si Gaetz tient cette promesse, le vote visant à destituer McCarthy de la présidence aurait lieu dans quelques jours car il s’agit d’une résolution « privilégiée », ce qui signifie qu’il s’agit d’une question urgente. McCarthy pourrait être démis de ses fonctions de président à la majorité simple, soit 218 voix. Les Républicains contrôlent actuellement la Chambre, avec 221 sièges.

«Si quelqu’un veut présenter une motion contre moi, présentez-le« , a déclaré McCarthy lors d’une conférence de presse. « Il doit y avoir un adulte dans la pièce. Je vais gouverner avec ce qu’il y a de mieux pour ce pays.

